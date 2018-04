Rok 2004 přinese důležité změny

Od května příštího roku by mělo dojít k dalším změnám, z nichž uvádíme například:



* Zvýší se podpora v nezaměstnanosti. Lidé starší 50 let ji budou moci pobírat až o půl roku déle než teď. Více od státu dostanou lidé během druhých tří měsíců bez práce, a to 45 procent předchozího čistého výdělku namísto dosavadních 40 procent. První čtvrtrok bez práce budou nadále pobírat polovinu své minulé čisté mzdy.



* Za diskriminaci se bude považovat i jednání zahrnující podceňování, navádění nebo vyvolávání nátlaku nebo jednání spočívající v systematickém psychickém pronásledování nebo šikanování zaměstnance (mobbing).



* Konkurenční doložka se bude týkat pouze úzce vymezeného okruhu lidí, kteří přišli do styku s tak speciálními nebo důvěrnými informacemi, že by po svém odchodu mohli svému současnému zaměstnavateli výrazně ztížit činnost - aby to neudělali, bude jim muset nově za jejich mlčení zaplatit. Jestliže zaměstnanec dohodu poruší, bude muset zaplatit pokutu. Současně se ruší možnost poskytnutí odchodného, tzv. zlatých padáků.



* Pracovní poměr na dobu určitou bude možno sjednávat pouze po dobu dvou let. Pak pracovní poměr skončí, plynule přejde na smlouvu na dobu neurčitou, nebo musí být se zaměstnancem uzavřena smlouva na dobu neurčitou.



* Přestávku na jídlo a oddech musí zaměstnavatel poskytnout v trvání nejméně 30 minut nejdéle po šesti hodinách nepřetržité práce (mladistvým po 4,5 hodiny).



* Rodič, který pobírá rodičovský příspěvek, si současně smí neomezeně přivydělávat.



* Příjmy nezaopatřených dětí za měsíce červenec a srpen se nebudou zahrnovat do rozhodného příjmu společně posuzovaných osob. Toto opatření by mělo zvýšit motivaci studentů k výdělečné činnosti v době prázdnin a také se pozitivně odrazí v nárocích na další dávky státní sociální podpory a jejich výši, zejména pak u sociálního příplatku.