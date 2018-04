Rok 2008: Co se mění v práci

S novým rokem se trochu pozměnil zákoník práce, který se používá teprve od loňska. Asi nejvýznamnější změnou je konec omezení, podle kterého mohli zaměstnanci mladší 18 let pracovat jen 30 hodin týdně a za jednu směnu maximálně 6 hodin. To jim komplikovalo především letní brigády. Nově mohou pracovat až 8 hodin denně. A délka jejich práce třeba i u více zaměstnavatelů nesmí dohromady přesáhnout 40 hodin týdně.

Podle René Kuchára, jednatele Agentury Student, se středoškolákům výrazně uleví při shánění práce. „V roce 2007 byli od brigád v podstatě odříznuti. Většina firem potřebovala pracovníky na osmihodinové směny, málokterá vyšla mladým vstříc a zaměstnala je na šest hodin,“ vysvětluje Kuchár. Zatímco v roce 2006 zprostředkovala jeho agentura práci několika stovkám středoškoláků, loni to bylo o řád méně - maximálně desítky. „Trápilo to i některé firmy. Například roznášení či rozdávání letáků není práce, o kterou by měli velký zájem vysokoškoláci. Středoškoláci na šest hodin se jim ale nevyplatili,“ doplňuje René Kuchár.

Některé změny jsou formální

Novela zákoníku je označována jako „technická“. Má jej hlavně sladit s jinými předpisy, a proto nezavádí mnoho dalších praktických novinek. Drobnou změnu doznala takzvaná konta pracovní doby, která se v praxi moc nevyužívají. Zaměstnavatel už nepotřebuje předchozí souhlas jednotlivých zaměstnanců, aby je mohl zavést. To by mělo jejich většímu využívání napomoci.

Novela také zpřesňuje ustanovení o odstupném ve výši 12 platů při výpovědi ze zdravotních důvodů. Zaměstnavatel nemusí odstupné vyplácet, pokud se zcela zprostí své odpovědnosti za nemoc či úraz. To se mu podaří v případě, že zaměstnanec vlastní vinou porušil předpisy nebo se mu úraz stal pod vlivem alkoholu.

V prvních třech dnech nemoci nedostanete nic

Největší novinka, se kterou se už v těchto dnech setkávají první zaměstnanci, se netýká zákoníku práce. Je to změna vyplácení nemocenské. „V prvních třech dnech nemoci nedostanete dávky,“ upřesňuje Štěpánka Filipová, mluvčí České správy sociálního zabezpečení. Peníze z pojištění se tedy nově vyplácejí až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti. I potom jsou dávky nižší než dosud. Velmi zjednodušeně řečeno: základ, ze kterého se vypočítávají, se snižuje o deset procent, tak jak tomu dosud bylo jen v prvních 14 dnech nemoci.

Nejvyšší možná dávka za první měsíc neschopenky byla dosud 12 995 korun, od 1. ledna je to pouze 10 368 korun. Dávky jsou odstupňované podle toho, jak dlouho stonáte. I ve třetím měsíci nemoci, po kterém se už nezvyšují, však budou nižší než v roce 2007. Maximální dávka tehdy byla 14 370 korun, dnes je to 13 30 korun.

Plánovaná změna, podle které měli v prvních 14 dnech nemoci vyplácet dávky přímo zaměstnavatelé, nikoli správa sociálního zabezpečení, se opět o rok odkládá a začne platit nejdříve v roce 2009.

Významnou novinkou, která je aktuální už od úterý, je zkrácení ochranné lhůty. Dosud platilo, že zaměstnanec, který odešel z práce a zatím nenastoupil do nového zaměstnání, mohl pobírat nemocenskou, pokud onemocněl do 42 dnů od ukončení pracovního poměru. Toho lidé často zneužívali a při hledání nové práce brali nemocenské dávky bezdůvodně. Od 1. ledna se ochranná lhůta zkrátila na 7 dní.

Důchody se zvyšují

Základní výměra důchodů se z loňských 1 570 korun zvýšila na 1 700 korun. Procentní výměra vzrostla o 3 procenta. Týká se to starobních, předčasných i invalidních důchodů. „Pokud někdo pobíral starobní důchod například 9 250 korun, od ledna dostane o 361 korun víc, tedy 9 611 korun,“ popisuje Štěpánka Filipová z České správy sociálního zabezpečení. Připomíná, že o zvýšení není třeba žádat, narostou automaticky. Oznámení o tom by měl každý důchodce dostat poštou nejpozději začátkem února spolu s lednovým důchodem.

Novinky k 1. lednu 2008