Rok 2008: pohroma pro investice

Zemětřesení na akciových trzích drsně znehodnotilo peníze uložené v podílových fondech, o miliardy korun přišlo také přibližně padesát tisíc lidí, kteří u nás obchodují s akciemi.

A nepomohli si ani ti více opatrní, kteří obvykle sází na jistotu. Stavební spoření, penzijní připojištění nebo termínované účty nuluje inflace nebo je připravuje o podstatnou část výnosu. Investice do bydlení znevýhodňuje zase pokles poptávky a nejistota na trhu.

Raketový vzestup cen domů a bytů, jak ho známe z uplynulých let, se už letos nekoná. Naopak, růst cen nových nemovitostí se ve velkých městech prakticky zastavil, u starších bytů na špatných adresách nebo v panelácích šly ceny v některých lokalitách dolů. Vydělat šlo jen v místech, kde jsou ceny ještě relativně nízké.





Připojištění poprvé s nulou?

Důsledky krize se nevyhýbají ani penzijním fondům, kde čtyři miliony lidí spoří na důchod. Letos pravděpodobně dojde k jejich většímu odlišení. Jejich výkony budou záležet na tom, jak se jim podaří proplout finanční krizí.

"Může být viditelnější rozdíl ve výkonnosti fondů podle jejich investic," říká šéf asociace penzijních fondů Jiří Rusnok. "České fondy ale musí být konzervativní, takže dopady na klienty budou minimální," dodává Rusnok.

Minimální dopady by však také mohly znamenat nulové připsané zhodnocení vložených prostředků za letošní rok. Zatímco zahraniční fondy mohou být kvůli špatným časům na trhu i ve ztrátě, ty tuzemské mohou lidem přinejhorším připsat nulu. A to se možná stane.

"Zhodnocení pro letošní rok se může pohybovat od nuly přibližně do tří procent," připouští Rusnok. Záležet bude hlavně na vývoji cen dluhopisů a také na ochotě mateřských fondů ty tuzemské stále dotovat.

O tom, že by některý fond mohl skončit kvůli problémům mateřské firmy, nechce Rusnok ani slyšet. "Mohlo by dojít k prodeji některých fondů konkurenci, ale to by klienty neohrozilo," dodává.

Ochranu nezáporného výnosu však nepožívají klienti podílových fondů, kteří z nich kvůli padajícím výkonům prchají.

"Radíme klientům, aby se teď s velkou ztrátou nezbavovali svých investic a počkali. Mají ale velkou nedůvěru v trhy," říká šéf asociace pro kapitálový trh Josef Beneš. Podle něj nastává příklon hlavně k méně rizikovým fondům peněžního trhu a k takzvaným garantovaným fondům, v nichž by lidé neměli přijít o vložené peníze.