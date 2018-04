Rok 2010: nižší mateřská, nemocenská i ošetřovné

Přestože se mateřská v příštím roce sníží, ženy s platem nad 28 tisíc na tom budou stále lépe než v roce 2008.

Mateřská bude o pětinu nižší

Od ledna se mateřská kvůli změnám výpočtu všem plošně sníží zhruba o pětinu. Nově se bude počítat stejně jako nemocenské dávky.

Žena s průměrnou mzdou 23 000 musí od Nového roku počítat s mateřskou nižší o 3 630 korun.



Když žena na mateřské bude už letos, od ledna se jí dávka přepočítá a bude dostávat méně peněz.

Na mateřskou nastupuje žena šest až osm týdnů před termínem porodu, který určuje její gynekolog, a trvá dvacet osm týdnů.

Pokud se narodí dvojčata nebo více dětí, trvá mateřská třicet sedm týdnů. Dál je všechno stejné.

Nárok na mateřskou má zaměstnaná žena v případě, že byla nemocensky pojištěná alespoň 270 kalendářních dnů před násutpem na peněžitou pomoc v mateřství.

U podnikatelek musí být splněna též podmínka 180 dnů účasti na nemocenském pojištění osob samostatně výdělečně činných v posledním roce přede dnem nástupu na peněžitou pomoc v mateřství

Peněžitou pomoc v mateřství mohou pobírat i otcové, a to od sedmého týdne po narození dítěte, pokud se na tom s jeho matkou písemně dohodnou.

Po 22. týdnu věku dítěte zpravidla mateřská končí, rodiče si dál musí zažádat o rodičovský příspěvek. Jeho výši ani způsob výplaty Janotův balíček nijak neovlivnil.

Spočítejte si, o kolik vám klesne mateřská Průměrná měsíční mzda Počet dnů na mateřské Mateřská 2009 Mateřská 2010 rozdíl

Nadále platí, že rodičovskou dovolenou nastupuje žena (nebo muž) po skončení mateřské a může ji čerpat až do tří let věku dítěte. Na výběr má rodičovský příspěvek do dvou, tří nebo čtyř let věku dítěte. Pokud se rozhodne pro dva roky, bude dostávat 11 400 korun, pokud pro tři roky bude pobírat 7 600 korun, a když se rozhodne zůstat doma čtyři roky, pak prvních 21 měsíců věku dítěte bude dostávat 7 600 korun a do zbývajících čtyř let dítěte 3 800 korun měsíčně.

Ošetřovné až od čtvrtého dne

Až bude vaše dítě, či manžel (nebo jiný člen domácnosti) stonat a vy s ním budete muset zůstat doma, zapomeňte první tři kalendářní dny na jakoukoli peněžitou pomoc. Od ledna se totiž bude ošetřovné vyplácet až od čtvrtého kalendářního dne.

Celkově přijdete zhruba o třetinu peněz. Všechny ostatní podmínky zůstávají beze změn. Maximální délka ošetřování je 9 dní. Osamělým rodičům je ošetřovné vypláceno až 13 dní.

Rodiče se mohou jednou v průběhu ošetřování vystřídat. Když to udělají, nepočítá se třídenní neplacená doba znovu. Jestliže se rodiče vystřídají třeba po třech dnech, dostane druhý rodič za 4. den dávky vyplacené.

Delší nemoc, méně peněz

Pokud jste onemocněli na dlouhou dobu, přesněji na víc než třicet dnů, doposud vám v další nemoci stát výpadek mzdy kompenzoval vyšší denní dávkou nemocenské. S tím se ale od Nového roku můžete rozloučit.

Nemocenská se sníží o sedmnáct procent a dlouhodobě nemocní budou dostávat na jeden den stejné peníze jako ti, kteří marodí krátce.

Přídavek na dítě nižší o 50 korun

Dávka se se sníží o 50 korun. Podmínky na její získání budou přísnější, rodina bude muset mít méně než 2,4násobek životního minima, dosud činilo 2,5násobku. - čtěte Přídavek na dítě se zvýší, ale jen na pár měsíců