Rok 2011 bude svým vývojem ekonomiky patřit k nejslabším v historii

Odhady výkonu ekonomiky renomovaných institucí se pohybují od 1,2 procenta v případě České národní banky až po optimistickou předpověď Evropské komise, která ve své podzimní prognóze přisuzuje naší ekonomice růst 2,3 procenta.

Německo drží českou ekonomiku nad vodou



Průměrný růst naší ekonomiky byl v posledních deseti letech 3,3 procent, a to i se započítáním krizového roku 2009, kdy ekonomika ztratila 4,1 procenta. Naopak nejlepší období si česká ekonomika prožívala na přelomu let 2006/2007, kdy vykazovala růsty přes sedm procent.

Pozitivní trend však na počátku roku 2008 začal uvadat s příchodem krize. Relativně nízká zadluženost a také zdravý finanční sektor uchránil Českou republiku před jejími nejhoršími dopady. Letos se české ekonomice prozatím daří, když svými růsty překonává většinu ostatních evropských zemí.

Česko táhne německá lokomotiva, ovšem bez pomoci dalších zemí se bude jízda zpomalovat. V posledních měsících už nastal jasně zřetelný trend snižování odhadů výkonnosti české ekonomiky v příštím roce s tím, jak postupně rostou rizika u našich sousedů a globální nerovnováha. Nabízí se tak otázka, co se stalo s českou ekonomikou a jaké bude mít dopady tento "nový normál" na životní úroveň v příštích letech.

Graf: Vývoj českého HDP od roku 2000 (modrá), průměrný růst HDP 2000 – 3Q/2010 (červená)

Nižší exporty = nižší růst ekonomiky



Odpovědi musíme hledat převážně za hranicemi vlasti. Vývoj v české ekonomice je závislý převážně na zahraničí a domácí faktory hrají pouze podřadnou úlohu. Byli to právě naši nejbližší sousedé a další země EU, díky kterým česká ekonomika v posledních letech bohatla. Exportní apetit českých firem byl obrovský a poptávka ze zahraničí přinášela do ekonomiky zdroje i pracovní příležitosti.

Česká ekonomika tak v posledních letech předváděla vyšší růsty ekonomiky, než kterými se mohla chlubit většina ostatních států EU. Od té doby se však společně s globální ekonomikou sesunula podstatně níže a předpovědi růstu jsou ve srovnání s minulými roky chabé. Pokud neporostou ekonomiky našich obchodních partnerů, česká ekonomika žádné zázraky nepředvede. Bohužel ani největší optimisté mezi ekonomy nepředpokládají návrat zlatých časů v příštích několika letech.

Rizika nejsou jen zanedbatelná



Další vývoj je více než kdy jindy ovlivněn velkým množstvím rizik v globální ekonomice. Velkou neznámou na stole ekonomů a analytiků je další vývoj dluhové krize v eurozóně. Její řešení stojí na politických rozhodnutích, které se velmi obtížně predikují. Pokud by se situace vymkla z rukou a nastal by více či méně řízený bankrot některých členů tohoto uskupení, znamenalo by to vážnou krizi plně srovnatelnou s obdobím po pádu americké banky Lehman Brothers v září 2008.

Česká republika, ačkoli není členem eurozóny, by problémy velkých obchodních partnerů vážně utrpěla. Exporty do ostatních zemí EU tvoří téměř 86 procent celkových exportů naší země. Přestože tato varianta je extrémní a nepravděpodobná, zůstává rizikem dalšího vývoje.

Ani na druhé straně Atlantiku se žádný večírek nekoná. Sice se nenaplnily některé chmurné předpovědi o druhém dnu recese, situace v americké ekonomice ovšem příliš pozitiv nenabízí.

Nezaměstnanost zůstává stále vysoká a zadlužení země nebezpečně narůstá. Spojené státy by měly dokonce v příštím roce být jedinou západní zemí, kde se tempo zadlužování bude zvyšovat. Prodloužení daňových úlev, které bylo schváleno minulý týden, ekonomice krátkodobě pomůže, ovšem v delším časovém období je žene do dluhové pasti, která může znenadání propuknout podobným způsobem, jako se to stalo v Řecku či naposledy v Irsku.

Ekonomický boom posledních let je pryč



Růsty, na které jsme byli zvyklí v letech 2006 – 2007, jsou definitivně za námi a v příštích letech nastanou hubenější časy se všemi negativy, které nižší ekonomický růst provázejí. Vysoká úroveň zadlužení společně s rozpočtovými škrty zpomalí rozvoj našich velkých obchodních partnerů, což se projeví i na domácím hřišti.

Jedním z nejpalčivějších problémů, se kterým se už v současnosti potýkají Spojené státy a většina evropských zemí, je nezaměstnanost. Ta bude v příštích letech brzdit ekonomický růst také v České republice. Bude se také méně utrácet a více spořit, což je racionálních chování v nejistých dobách. Tyto kroky nakonec povedou ke snížení nadměrného zadlužení a ozdravění ekonomiky. Ekonomický rozkvět je tedy na cestě, v příštím roce však ještě nedorazí.