Rok 2012: na sociální dávky dosáhne víc lidí, je vyšší životní minimum

Pokud máte málo peněz, vyplatí se zapátrat, zda už se na hranici životního minima nepohybujete a zda tudíž nemáte nárok na nějakou dávku od státu. Pokud ano, vypravte se na úřad práce, tam se nově žádá i o sociální dávky.

Nejde přitom o pohyb přímo na hranici životního minima – nárok na některé dávky vzniká už ve chvíli, kdy máte méně než jeho 2,4násobek.

Měsíční částky životního minima jednotlivec 3 140 korun druhá a další dospělá osoba v domácnosti 2 830 korun dítě do 6 let 1 740 korun dítě od 6 do 15 let 2 140 korun dítě nad 15 let 2 450 korun

Pokud jste třeba dva dospělí, narodilo se vám první dítě a váš čistý příjem nepřekračuje 18 504 korun, máte nárok na porodné ve výši 13 tisíc korun. Až dosud byla přitom hranice příjmu o dost nižší – 16 992 korun, porodné tedy bude nově náležet více rodinám.

Jak se změnilo životní minimum (v korunách) 2011 2012 2,4 x ŽM 2 x ŽM jednotlivec 3 126 3 140 7 536 6 280 2 dospělí 5 480 5 970 14 328 11 940 2 dospělí, dítě 4 roky 7 080 7 710 18 504 15 420 2 dospělí, děti 9 a 17 let 9 690 10 560 25 344 21 120 2 dospělí, děti 5, 8, 16 let 11 290 12 300 29 520 24 600 Poznámka: ŽM = životní minimum

Nová karta pro dávky

V peněženkách lidí, kteří dostávají nějaké peníze od státu, přibude na jaře 2012 plastová karta. Takzvaná karta sociálních systémů. Bude vedená u České spořitelny a stát na ni bude posílat lidem peníze: rodičovský příspěvek, dávky v hmotné nouzi, dávky pěstounské péče…

Kdy máte šanci získat peníze od státu Porodné (1) 2,4násobek ŽM Přídavek na dítě 2,4násobek ŽM Příspěvek na péči zvýšený o 2 tisíce korun (2) 2násobek ŽM Příspěvek na živobytí (3) méně než ŽM Doplatek na bydlení (3) méně než ŽM Poznámky: ŽM = životní minimum; (1) týká se pouze prvního dítěte; (2) týká se jen rodin se zdravotně postiženým dítětem, (3) při přiznávání dávky se posuzuje individuální majetková situace

Odpadnou složenky a vyzvedávání peněz na poště. "Příjemci dávek, kteří již v současnosti disponují bankovním účtem a jednotlivé sociální dávky jsou jim převáděny bezhotovostně, nebudou muset využívat platební funkce karty sociálního systému," upřesňují na ministerstvu práce a sociálních věcí.

Pokud však člověk žádá o dávky pomoci v hmotné nouzi a současně u něho hrozí, že by dávky mohl zneužívat, může si úřad dát kartu jako podmínku k čerpání peněz. A dokonce může i nařídit, aby s ní takový člověk platil v obchodech za nákupy. Bude totiž možné ovlivnit třeba to, že karta nebude akceptována pro placení v barech a hernách.

Fakta Jen dvě dávky pro zdravotně postižené Od ledna je jednodušší situace při vyplácení dávek zdravotně postiženým osobám. Handicapovaný člověk už nemusí muset žádat zvlášť o příspěvek na zakoupení auta, na provoz auta, na bezbariérový byt a garáž, na dopravu, na úpravu bytu, na opatření zvláštních pomůcek... Dávky jsou jen dvě. Na mobilitu a na zvláštní pomůcku. Příspěvek na mobilitu: Žádat o něj mohou na úřadě práce handicapovaní lidé a jeho výše je 400 korun měsíčně.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: Dávka se poskytuje jednorázově, nejvyšší možná je 350 tisíc korun. Příspěvky celkově nesmějí za pět let přesáhnout částku 800 tisíc korun. Na pořízení auta lze dostat nejvýše 200 tisíc korun během deseti let. Počítá se se spoluúčastí obvykle deset procent.

Vyberete v bankomatu nebo díky němu peníze převedete

Stát nepřipraví speciální síť bankomatů. Ti, kdo budou kartu využívat, půjdou k běžnému bankomatu. V bankomatech České spořitelny (těch je v Česku 1 392) bude jeden výběr ke každé přijaté sociální dávce zdarma. Pokud klient vybere z bankomatu vícekrát nebo půjde k bankomatu jiného finančního ústavu, strhne se mu z účtu poplatek. Momentálně se jedná o tom, v jaké bude výši. Pokud by Česká spořitelna zachovala poplatek, který standardně účtuje klientům za výběr z cizího bankomatu, bylo by to 40 korun.

Současně řada obchodníků poskytuje službu "cash back" – možnost při placení nákupu kartou ještě navíc vybrat hotovost do peněženky. Platba u obchodníků bude standardně zadarmo, cash back bude opět nejspíš zpoplatněn.

Karta bude až na jaře

Karta není ještě úplně aktuální – první by se měly začít používat na jaře roku 2012. Kartu sociálních systémů bude vydávat úřad práce podle místa bydliště klienta. "O kartu se nemusí nijak žádat, bude vydávána automaticky každému, komu bude dávka přiznána," vysvětluje Petr Sulek z ministerstva práce a sociálních věcí.

U lidí se zdravotním postižením bude karta plnit funkci průkazky TP, ZTP a ZTP/P se všemi jejími výhodami. V tomto případě dochází pouze k nahrazení papírové průkazky plastovou.