Rok 2012: Rodičovská 220 tisíc korun pro všechny, volnější čerpání

Zatímco nyní volili rodiče ze tří rychlostí vyplácení příspěvku (dvou, tří a čtyř let) a jednou zvolenou variantu už nešlo změnit, od příštího roku budou mít daleko víc volnosti. Aby to nebylo tak jednoduché, i nová pravidla mají své podmínky.

Celková vyplacená částka rodičovského příspěvku bude nyní téměř pro všechny stejná, a to 220 tisíc korun. Rodiče ji mohou čerpat až do čtyř let věku dítěte. Polepší si ti, kteří by nyní volili dvouletou či čtyřletou variantu. Naopak hůř na tom budou rodiče, kteří se těšili, že zvolí tříletou variantu. Ti podle nových pravidel přijdou v součtu o 15 600 korun.

Volit budou moci ti rodiče, u kterých alespoň jeden splnil nárok na výplatu mateřské, tedy platil si nemocenské pojištění. Jak vysoký příspěvek si budou moci vybrat, pak záleží na tom, jaký byl jejich příjem před narozením dítěte. Výše měsíčního příspěvku totiž nesmí překročit 70 procent předešlé hrubé mzdy. Podmínka se týká rozmezí hrubých mezd od 10 857 do 16 429 korun.

Co zůstává stejné nejprve musíte o příspěvek požádat a až potom volit

příspěvek se pobírá vždy na nejmladší dítě v rodině

volit může ten, kdo má nárok na mateřskou

volbu výše příspěvku nelze provést zpětně

otec dítěte nemusí být manželem matky, postačí jeho uvedení v rodném listě

výše příspěvku závisí na výši příjmu před porodem

rodiče se mohou na rodičovské střídat

Výjimkou jsou příjmy nižší. Kdo má například hrubou mzdu 10 tisíc korun, může počítat s maximálním měsíčním příspěvkem 7 600 korun, přestože 70 procent je pouze 7 tisíc korun.

Na druhou stranu lidé s vyššími příjmy musí počítat se stropem. Maximální měsíční příspěvek je totiž 11 500 korun (odpovídá hrubé mzdě 16 429 korun). Víc nedostane nikdo.

Dobrá zpráva je, že se výše příspěvku bude nově určovat podle toho rodiče, který bere víc. Například když měla matka12 tisíc korun měsíčně a otec 20 tisíc, rozhodující pro výpočet bude otcův příjem. Pokud by se příspěvek počítal jen z příjmu matky, byl by maximálně 8 400 korun měsíčně. Když nově do výpočtu zasáhne příjem otce, vyšplhá se maximální možná měsíční dávka na 11 500 korun.

Nejkratší doba, po kterou můžete pobírat příspěvek, je 19 měsíců. Nejdéle můžete pobírat příspěvek do vyčerpání částky 220 tisíc korun a také maximálně do čtyř let věku dítěte. Pokud byste nestihli do té doby celou částku vyčerpat, o zbytek přijdete.

Velkou výhodou nových pravidel je možnost měnit výši příspěvku každé tři měsíce, a tak si operativně zkracovat či naopak prodlužovat dobu rodičovské dovolené až do vyčerpání celé částky. Změnu může provést ten rodič, který na něj uplatnil nárok.

Příklad: Když na začátku zvolíte maximální možnou dávku 11 500 korun (pobírání vychází do dvou let věku dítěte) a po roce se třeba rozhodnete zůstat s dítětem doma déle, je to možné. Podáte žádost o změnu, od celkové částky vám odečtou to, co jste už dostali a zbytek rozpočítají na více měsíců. Konkrétně tedy od 220 tisíc odečtete 80 500 korun (7 měsíců na rodičovské krát 11 500), potom 139 500 korun vydělíte počtem měsíců do tří let a vyjde vám výše měsíčního příspěvku 5 813 korun. Nic vám pak nebrání svou volbu zase změnit, ale nejdříve až po třech měsících. Zpětně to ale nejde.

Výši měsíční částky rodičáku si nově budou moci zvolit dokonce i ti rodiče, kteří nemají nárok na mateřskou, tedy neplatili si nemocenské pojištění, byli nezaměstnaní nebo studenti. Ovšem jen v případě, že je zachrání druhý z rodičů, který splní podmínky nároku na výplatu peněžité podpory v mateřství (byl nemocensky pojištěn). Tato varianta je sice možná i nyní, ale od ledna se výrazně zjednoduší. Nově se nebudou muset rodiče střídat, stačí jen potvrzení, že ten druhý (většinou otec) nárok má.

Smůlu však i nadále budou mít rodiny, kde si nemocenské pojištění neplatil ani jeden z rodičů. Nejenom, že nebudou moci volit, ale pro ně budou platit i nadále stará pravidla – výplata příspěvku v pevných částkách: 7 600 korun do devátého měsíce věku dítěte a od desátého měsíce do čtyř let 3 800 korun každý měsíc, celkem tedy pouze 216 600 korun.

Další příjemná novinka. Konečně přestane počítání dnů a hodin, které mohlo dítě strávit ve školce, aby rodič nepřišel o dávku. Nově se nebude nijak sledovat docházka do jeslí či školky u dětí starších dvou let. To znamená, že tam mohou klidně chodit na plný úvazek a rodiče o příspěvek nepřijdou.

Omezení však zůstane u dětí mladších dvou let. Jestli nebudete chtít přijít o příspěvek, bude moci navštěvovat vaše dítě mladší než dva roky jesle, školku nebo podobné zařízení maximálně 46 hodin měsíčně.

Kde vyřídit příspěvek na úřadech práce v místě trvalého bydliště

dává se písemná žádost (formulář dostanete na ÚP, nebo na webu MPSV)

k žádosti musíte doložit podklady pro stanovení denního vyměřovacího základu alespoň jednoho z rodičů (např. potvrzení příjmů pro účely nemocenských dávek od zaměstnavatele)

přes internet může žádost podat ten, kdo vlastní elektronický podpis

Přechod bude dobrovolný

Už jste na rodičovské a bojíte se změn? Nemusíte mít strach. Upsat se novým pravidlům nemusíte. Ministerstvo to nechá na vás a vy se dobrovolně rozhodnete, co bude pro vás výhodnější. Znamená to tedy, že ti, kteří zvolili tříletou variantu s momentálně nejvyšší celkovou částkou, o peníze nepřijdou.

Přechod se vyplatí těm, kteří dříve zvolili dvouletou nebo čtyřletou rodičovskou, ti si celkem polepší o 3 400 korun. Ale výhodou nemusí být jenom peníze, motivací může být třeba i možnost rychlejšího vyčerpání celkové částky.

Kdo by se rozhodl pro změnu, může požádat nejdříve v lednu. A příspěvek se vypočítá tak, že se od 220 tisíc odečte již celkově vyplacená částka do konce roku 2011 a zbytek vydělí příslušným počtem měsíců, které budete chtít na rodičovské strávit. Nebo rozdíl vydělíte částkou, kterou byste chtěli měsíčně dostávat (musíte samozřejmě dodržet podmínky) a vyjde vám počet měsíců.