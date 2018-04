Rok 2012: Novinky, které čekají zaměstnance a zaměstnavatele

Podle ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka vedou změny v zákoníku práce k pružnějšímu pracovnímu trhu. Pozitivně hodnotí novelu i hospodářská komora. Naopak odborářům se řada změn nelíbí. Jaké hlavní novinky čekají na zaměstnance a na firmy?

Na dohodu o provedení práce bude možné odpracovat u jednoho zaměstnavatele až 300 hodin za jeden kalendářní rok. Doposud to bylo jen 150 hodin ročně.

Pro zaměstnance: Změna se vyplatí hlavně zájemcům o dlouhodobější brigády a těm, kteří vedle hlavního pracovního poměru potřebují druhé zaměstnání. Díky dvojnásobnému času si lidé legálně vydělají více.

Pro firmy: Změna podnikům nahrává, snáze vytvoří pracovní místo, lépe vykryjí potřebu sezonních zaměstnanců. V dohodě o provedení práce se také nově zavádí hranice 10 tisíc korun pro odvod pojistného - nad ni budou muset zaměstnavatelé či pracovníci odvádět zdravotní a sociální pojištění. Nyní hranice neexistuje.

Novinku ovšem zaměstnanci i firmy hodnotí negativně. Dohoda o provedení práce ztratí obrovskou výhodu, protože až dosud bylo možné si takto vydělat jakoukoliv částku bez odvodu pojistného. Dá se předpokládat, že dohody s odměnou vyšší než 10 tisíc korun budou spíše výjimkou, práce prodražená o pojistné nebude ekonomicky zajímavá.

Smlouvu na dobu určitou bude možné uzavřít až na tři roky, počet smluv u jednoho zaměstnavatele přitom nesmí překročit číslo tři. To znamená, že u jedné firmy bude možné odpracovat maximálně devět let. Pak už to nepůjde. Nyní lze práci na dobu určitou sjednat na dva roky, přičemž za šest měsíců je možné uzavřít novou smlouvu a takto lze postupovat opakovaně (čtěte více zde).

Pro zaměstnance: Od tohoto kroku si ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje, že pracovní poměry na dobu určitou budou jen výjimkou.

Pro firmy: Novinka je komplikací především pro podniky a zaměstnance najímané na sezonní práce. Podle stávající úpravy dochází totiž k vynulování limitu pro uzavření další smlouvy po šesti měsících, tedy vždy před začátkem další sezony, nově bude možné takto spolupracovat jen třikrát.

Zaměstnavatel bude moci propustit pracovníka, u něhož během prvních 21 kalendářních dnů nemoci zjistí, že hrubě porušuje léčebný režim. Teď hrozí pokuta do 20 tisíc korun a neproplacení nemocenské.

Pro zaměstnance: Nevýhodné, teoreticky hrozí, že tuto novinku budou podniky zneužívat.

Pro firmy: Vše, co zabrání zneužívání pracovní neschopnosti, zaměstnavatelé vítají.

Zjednodušují se také důvody pro výpověď. Zaměstnavatel se bude moci rychleji rozloučit se zaměstnanci, kteří porušují pracovní povinnosti. Bude i nadále povinen pracovníky na možnost výpovědi upozornit, ale nebude je muset vyzývat k odstranění nedostatků v práci a dávat jim čas k jejich odstranění. Výpověď nebo okamžité zrušení pracovního poměru nebude nutné projednávat s odbory.

Odstupné při výpovědi z organizačních důvodů se bude měnit podle doby trvání pracovního poměru. Kdo pracoval méně než rok, dostane jeden měsíční výdělek, kdo déle než rok a méně než dva, odnese si dvojnásobek průměrné měsíční mzdy. Za práci delší než dva roky pracovník získá odstupné ve výši nejméně trojnásobku mzdy.

Pro zaměstnance: Nevýhodné, budou zřejmě více protestovat proti rozvázání pracovního poměru, aby získali vyšší odstupné.

Pro firmy: Ušetří peníze.

Nově půjde sjednat mzdu už s přihlédnutím k práci přesčas. U vedoucích bude možné ocenit práci přesčas bez omezení, u ostatních se do mzdy započte odměna maximálně za 150 přesčasových hodin v kalendářním roce.

Pro zaměstnance: Není to významná změna, ale může v některých případech snížit výdělek.

Pro firmy: Je to finančně výhodnější, zjednoduší se administrativa.

Zkušební doba po nástupu do práce bude u vedoucích pracovníků nově až šest měsíců. U ostatních zůstává tři měsíce. Nesmí být ovšem delší než polovina dohodnuté délky pracovního poměru.

Pro zaměstnance: Změna nemusí postihnout klíčové pracovníky, kteří vedoucími formálně nejsou.

Pro firmy: Mnoho podnikatelů, kteří zaměstnávají pracovníky, po prodloužení zkušební doby volalo. Za čtvrt roku je podle nich možné poznat jen to, zda je nováček v práci použitelný, nebo ne.

Vrací se možnost dočasně přidělit zaměstnance, samozřejmě s jeho souhlasem, k jinému zaměstnavateli, a to nejdříve po šesti měsících práce. Mzdu bude pracovníkovi vyplácet původní zaměstnavatel s tím, že ji pak případně bude požadovat po dočasném zaměstnavateli.

Pro zaměstnance: Změna může udržet i neperspektivní pracovní vztahy, které je nyní nutné ukončovat kvůli reorganizaci.

Pro firmy: Přidělení pracovníka bez povolení ministerstva práce a sociálních věcí většina podniků vítá.

Bude ji možné proplatit jen při ukončení pracovního poměru. Dosud to v určitých případech šlo. Nově by to bylo tak, že když zaměstnavatel neurčí pracovníkovi do 30. června datum, kdy si má nevyčerpanou dovolenou z minulého roku vybrat, může si zaměstnanec stanovit termín sám. Musí však o tom dát firmě vědět 14 dnů předem.

Nově pracovní směna nesmí přesáhnout 12 hodin bez ohledu na typ rozvržení pracovní doby. Doposud platilo, že směna nesmí být delší než devět hodin.

Má chránit zaměstnavatele, aby odcházející pracovník nezneužil klíčových informací. Znemožňuje mu po určitou dobu, nejdéle jeden rok od výpovědi, přijmout místo, kde by mohl údaje využít v konkurenčním boji. Nově půjde konkurenční doložku sjednat už ve zkušební době.

Mění se i výše odměny za mlčenlivost po dobu platnosti doložky. Teď dostává pracovník minimálně stejnou mzdu, jakou pobíral ve firmě, nově by mu byla vyplácena alespoň polovina.