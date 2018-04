Rok 2012 zásadně mění zdravotnictví: příplatky za nadstandard

Hradit totiž budete muset jen rozdíl mezi levnějším a dražším typem. Zbytek zaplatí pojišťovna. Například: pokud si budete chtít pořídit lepší implantovanou oční čočku, dáte za ni nově o tři tisíce korun méně než letos.

Prozatím je v seznamu 18 nadstandardních výkonů, dva se týkají očních čoček, devět lehčí sádry a sedm očkování. V tomto seznamu zatím není připlácení na robotické operace ani možnost vybrat si lékaře na určitý druh ošetření. S takovými změnami se počítá až na rok 2013.

Seznam nadstandardů se bude rozšiřovat jednou ročně, v roce 2012 se tak jiné změny nechystají.

Za co si budeme moci připlatit Očkování

na několik lepších vakcín při očkování proti sezonní chřipce, tetanu, pneumokokovým nákazám, tuberkulóze, rakovině děložního čípku, vzteklině

Sádry

fixační sádrová dlaha na ruku a předloktí, cirkulární sádrový obvaz na prsty, ruku a předloktí, cirkulární sádrový obvaz, fixační sádrová dlaha na nohu a bérec, cirkulární sádrový obvaz na nohu a bérec, fixace zlomeniny klíčku Delbetovými kruhy

Nitrooční čočky

vyrobené z tvrdého plastu i měkké

V roce 2013 by se na seznamu mohly objevit:

robotické operace, laparoskopie u zákroků na děloze či vaječnících, zákroky mimo ordinační hodiny či konkrétní lékař u operace.

Od dubna se bude také definovat nárok pacienta na zdravotní péči a vytvoří se úhradové standardy. Dozvíte se, které výkony, operace a materiály budou hrazeny z peněz veřejného zdravotního pojištění. "Díky tomu bude mít pacient přehled, na jakou péči má právo, případně za jakou si může legálně připlatit. Vedle finančního přínosu do rozpočtu se tímto opatřením zamezí korupci a klientelismu," říká ministrův náměstek pro legislativu Martin Plíšek.

Celkově vzato lze v roce 2012 předpokládat zvýšení výdajů domácností na zdravotní péči. V loňském roce jsme za zdraví v průměru utratili 2,74 procenta výdajů domácnosti, letos to budou až tři procenta.

Za recept v průměru o desítky korun méně

Od počátku roku vzrostla nižší sazba daně z deseti na čtrnáct procent a mnozí lidé se obávají zvýšení cen léků. To však nemusí být zcela pravda. Pokud totiž přihlédneme k dalším změnám, zjistíme, že by ceny léků mohly od počátku roku spíše klesat.

Finanční mezníky Zdarma preventivní prohlídky

další návštěva zubaře v případě, že nemohl výkony provést v jeden den

potvrzení o zdravotním stavu

novorozeně v porodnici



30 korun

návštěva praktického lékaře i ambulantního specialisty v případě, že jste starší 18 let

jeden recept v lékárně



90 korun

za návštěvu pohotovosti



100 korun

za jeden den v nemocnici



5 000 korun

Limit, který můžete ročně utratit za zdravotní péči. Zdravotní pojišťovna sleduje, kolik jste vydali. Pokud je to více než pět tisíc korun, peníze vám vrátí.

U dětí a lidí starších 65 let je limit 2 500 korun. Do limitu se započítává jen výše doplatku, jaký byste zaplatili za nejlevnější lék se stejnou účinnou látkou.

Z regulačních poplatků se do limitu nepočítá třeba 90 korun za návštěvu pohotovosti.



Kolik v lékárně necháte, ovlivní zejména změny v regulačních poplatcích. Nově neplatíme za položku na receptu, ale za celý recept.

Na druhou stranu je zákon mnohem důslednější v případě nabízení výhod poskytovaných lékárnami, jako jsou například slevy kompenzující poplatek za recept. Pokud by je i nadále nabízely, hrozí jim pokuta.

Cena se vypočítá z průměru nejlevnějších států

Podstatné je, že se mění způsob stanovení cen léků. Ceny se budou vypočítávat jako průměr tří nejnižších cen v jednadvaceti zemích Evropské unie. To znamená skutečnou revoluci. Zní to jako dobrá zpráva, podle odborníků by však lidé měli s oslavami počkat.

"Výrobci se totiž mohou rozhodnout, že za tak nízkou cenu do republiky dodávat nebudou. Kolik jich bude a zda skutečně, nedokážeme dnes odhadovat," říká odborník na lékovou politiku Josef Suchopár ze společnosti Infopharm, která buduje centrální databázi informací o lécích.

Některé léky se budou nově platit

Od dubna bude nemocné čekat další překvapení. Z úhrad budou vyřazeny léky, které je možné zakoupit i bez předpisu. To znamená, že pokud vám lékař napíše lék, který si běžně můžete koupit v lékárně, zaplatíte za něj plnou cenu.

Například oblíbený dvousetmiligramový ibuprofen dnes koupíte v lékárně za zhruba třicet korun, zároveň vám jej může předepsat lékař a vy za něj nezaplatíte ani korunu (vyjma regulačního poplatku za recept). Pokud vám takový prášek nasadí doktor v dubnu, uhradíte za něj již plnou částku a společně s regulačním poplatkem v lékárně necháte 60 korun.

Totéž čeká nemocné se slinivkou. Na pankreatické enzymy, kterých mnozí pacienti potřebují i několik denně, nedá od dubna pojišťovna ani korunu.

Více peněz si budou muset připravit i lidé s alergickou rýmou. Nejrozšířenější a také nejlevnější antihistaminika na trhu patří mezi volně prodejné léky. Od dubna je ani těžký alergik zadarmo nedostane. Lékař mu však bude moci předepsat lék jiný.

"Celkově to může vést k vyšším nákladům zdravotních pojišťoven. Lékaři začnou předepisovat léky dražší a bohužel pro pacienty v některých případech méně prověřené praxí," míní Suchopár.

V nemocnici si připlatíte

Od prosince loňského roku se prodražil pobyt na nemocničním lůžku - ze šedesáti korun za den na stokorunu. Reálně přitom pobyt pacienta v nemocnici stojí dvě stě až tři sta korun denně.

Čekací lhůty na operace mají limity

Nově již nebudete čekat na výměnu kyčelního kloubu třeba tři roky. Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění stanoví maximální limity, dokdy musí být pacientům poskytnuta zdravotní péče. Pokud vám ji pojišťovna nezvládne do stanovené doby zajistit, hrozí jí pokuta až deset milionů korun.

Maximální čekací doby v týdnech Výměna kyčelního klobu 52 Výměna kolenního kloubu 78 Operace šedého zákalu 16 Operace křečových žil 16 Artroskopické operace velkých kloubů 4 Endoskopické vyšetření 4

Připravte se ale, že možná budete muset na operaci do zařízení, které je vzdálené třeba i stovky kilometrů. Právě pojišťovny totiž dostanou největší podíl zodpovědnosti za vaše zdraví a budou se muset více starat. Úprav se však nebojí, tvrdí, že jsou schopné dané termíny pacientům zajistit.

Omezení lázeňské péče

Podle seznamu, který je dnes aktuální, můžete jet na lázeňské procedury po běžné laparoskopické operaci žlučníku či slepého střeva. Přitom doby, kdy pacientovi zůstala jizva přes půl těla, jsou dávno pryč. Proto ministerstvo vypracovalo nový indikační seznam lázeňské péče, který je nyní v připomínkovém řízení.

Kdy lázně proplaceny nebudou? Při nekomplikovaných operacích žlučníku nebo tlustého střeva. Smůlu mají také lehčí alergici. Lidé se do lázní podívají za peníze veřejného zdravotního pojištění zřejmě jen dvakrát za život. Příspěvkovou péči budou pojišťovny hradit jen na čtrnáct dní, místo dosavadních tří týdnů.

Ubude lůžek v nemocnicích

V roce 2012 by mělo být zrušeno zhruba dva tisíce nemocničních lůžek. Což pro pacienty znamená, že mnohdy budou muset dojíždět do vzdálenější nemocnice. Přesné počty a umístění lůžek, která se budou rušit, se dozvíme v druhé půlce roku 2012.

Dojezdová vzdálenost k lékaři v minutách Praktický lékař, ženský a zubní lékař 25 Chirurgie, neurologie, ortopedie, psychiatrie, fyzioterapie, urologie 35 Kardiologie, logopedie, psychologie, alergologie, revmatologie, endokrinologie 45 Nefrologie, cévní chirurgie, sexuologie 60 Plastická chirurgie, lékařská genetika, dětská urologie, kardiochirurgie, infekční lékařství 180

Umělé oplodnění je přístupnější

Zdravotní pojišťovny proplatí více cyklů umělého oplodnění. Ženě může pojišťovna proplatit až čtyři umělá oplodnění za život, a to v případě, že se v prvních dvou pokusech zavede jedno embryo.

Ještě nedávno dostávaly ženy hned několik zárodků najednou, aby se zvýšila šance na otěhotnění. Tím se však zvyšovala i možnost narození dvojčat či vícerčat, která se však obvykle rodila předčasně. Pojišťovna hradila tři umělá oplodnění pacientkám ve věku od 18 do 39 let. Nově by to mělo být do 49 let.