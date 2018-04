Příští rok si rodiny s dětmi polepší, stát jim nadělí víc peněz

Cesta k vyšším dávkám je otevřená, novelu zákona o daních již schválili senátoři, zbývá jen podpis prezidenta. Jediným zádrhelem je ještě sleva na dani za školku, protože ta je součástí jiného zákona (zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině), který prezident vrátil do Sněmovny. O jeho znění tedy musí rozhodnout poslanci. Pokud to zvládnou brzy, mohl by také od ledna platit.

1. Porodné i na druhé dítě

U porodného mohou rodiče slavit hned dvakrát. Porodné se bude vyplácet i na druhé dítě. Na první dítě zůstane částka 13 tisíc korun (u vícerčat 19 500 korun), na druhé to pak bude 10 tisíc korun.

Druhá dobrá zpráva je ta, že na porodné dosáhne více rodin. Zatímco letos mají nárok na porodné rodiny, jejichž příjem nepřekročil 2,4násobek životního minima rodiny, od ledna se koeficient zvýší na 2,7násobek životního minima rodiny.

Co to konkrétně znamená? Letos je rozhodný příjem rodiny pro nárok na porodné 18 504 korun měsíčně, od příštího roku to bude 20 817 korun.

2. Vyšší daňové zvýhodnění na druhé a další dítě

Slevu na vyživované děti si uplatňuje většina rodičů. Těm, kteří jsou zaměstnání, to většinou dělá zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné si pak slevu uplatní najednou za rok v daňovém přiznání. Mohou to však udělat pouze ti, kteří si neodečítají náklady paušálem.

Od příštího roku zůstane na první dítě sleva ve výši 1 117 korun měsíčně

(13 404 korun za rok), na druhé dítě se zvýší o 200 korun, tedy na

1 317 korun měsíčně (15 804 korun za rok) a na třetí a každé další to bude

1 417 korun měsíčně (17 004 korun za rok).

V praxi to znamená, že si například rodina se dvěma dětmi polepší o 2 400 korun čistého za rok (200 korun měsíčně), kdo má děti čtyři, vydělá na tom oproti letošku 9 600 korun (800 korun měsíčně).

Stále platí, že pokud má rodič daňovou povinnost nižší, než je sleva na děti, dostane vyplacený rozdíl ve formě daňového bonusu. Má-li například rodič po odečtení slevy na poplatníka zaplatit za měsíc daň ve výši 1 000 korun a uplatní slevu na dvě děti, nejenom že nebude platit daň žádnou, ale stát mu vrátí v tomto měsíci 1 434 korun jako daňový bonus.

Zaměstnanec s průměrnou mzdou 25 000 korun měsíčně v roce 2015:

Bezdětný bude mít čistého: 19 295 korun (letos stejně)

S jedním dítětem bude mít čistého: 20 412 korun (letos stejně)

S dvěma dětmi bude mít čistého: 21 729 korun (letos 21 529 korun)

Se třemi dětmi bude mít čistého: 23 146 korun (letos 22 646 korun)

Se čtyřmi dětmi bude mít čistého: 24 563 korun (letos 23 763 korun)

3. Školkovné jako další sleva na dani

Rodiče, kteří dávají své potomky do předškolního zařízení, si budou moci alespoň část těchto nákladů odečíst z již vypočtené daně, formou slevy. Více čtěte v článku O nové daňové slevě pro rodiče se moc neví.

Slevu si bude moci stejně jako daňové zvýhodnění na dítě odečíst jeden z rodičů. Jako důkaz bude sloužit potvrzení ze školky, odečíst slevu si bude moci rodič maximálně do výše stanovené minimální mzdy, příští rok to tedy bude 9 200 korun. Na rozdíl od slevy na dítě se v tomto případě nebude vyplácet daňový bonus, to znamená, že odečítat se bude pouze do výše daně.

Tato daňová sleva čeká nyní v parlamentu. Je součástí zákona o dětských skupinách, který vetoval prezident. Nicméně proti možnosti odečíst si z vypočtené daně částku, kterou rodiče zaplatí jako školkovné, nic nenamítal. Dá se tedy předpokládat, že by se slevy měli rodiče dočkat. Teď jen záleží, stihne-li se to všechno schválit do konce roku.

Byla tu i jistá naděje, že si budou moci slevu rodiče odečíst už za letošní rok (původně měla novinka platit od 1. září). I když se vše zdrželo, je stále naděje, že se to podaří a za rok 2014 si budou moci rodiče uplatnit slevu až do výše 8 500 korun (současná výše minimální mzdy).

4. Možná levnější pleny a dětská výživa

S největší pravděpodobností by měly rodiny ušetřit i na nakupování. Od příštího roku bude zavedená třetí sazba DPH ve výši 10 procent, která se bude týkat dětských plen, dětské výživy, knih a léků. A to je vlastně všechno, co rodiče kupují.

Logické by tedy bylo, kdyby se všechno toto zboží zlevnilo (daň z přidané hodnoty klesna z 15 na 10 procent). Jestli obchodníci zareagují vstřícně vůči rodinám či nikoli se ukáže teprve v praxi.