Rok na střední škole v zahraničí

Studenti středních, středních odborných i učňovských škol ve věku 14-18 let mohou navštěvovat střední školu v USA, Kanadě, Japonsku, Anglii, Austrálii, Argentině, na Novém Zélandu, ve Venezuele, v Paraguayi, v Jihoafrické republice, v Norsku, Francii, Belgii, Itálii, Německu, Rakousku nebo v dalších zemích, jež studentské agentury nabízejí. Studovat můžete buď jeden školní rok, přibližně od září do června, nebo jedno pololetí. Zejména Austrálie, Nový Zéland a Jihoafrická republika nabízejí i školní rok, který začíná nejen v září, ale i v prosinci nebo v lednu.

Možnosti získat nezapomenutelné zkušenosti a poznatky každoročně využívají tisíce studentů z celého světa. Jejich cesta vede většinou do Spojených států. Sami můžete na vlastní kůži poznat, co to znamená strávit rok v prostředí, které se od naší země tolik liší, a naučit se plynně hovořit třeba anglicky nebo francouzsky. Většinou je možné se přihlásit během února až dubna (ojediněle je uzávěrka až v květnu). Ale ti, kdo podají přihlášku dříve, mají větší šanci vybrat si město, kam chtějí odjet.

Většina agentur sice nabízí určitý výběr, ale nemohou garantovat, že odjedete, přesně do místa, které jste chtěli. Hlavně ve Spojených státech jsou školy v některých částech často přeplněné (např. Florida, Los Angeles). Po podání přihlášky v České republice a zaplacení manipulačního poplatku (5002000 korun)budete kontaktováni firmou a pozváni k pohovorům a informačním schůzkám.



Kdo může jet



Hlavní podmínkou ročního pobytu na zahraniční střední škole je věková hranice 18 let. "Důležitá je také motivace, samostatnost. V žádném případě by nemělo jít pouze o přání a rozhodnutí rodičů," zdůrazňuje Jarmila Dratnalová ze Student agency v Brně, agentury, která každoročně vysílá do zahraničí desítky studentů. Student by měl mít navíc slušný prospěch, dobrý zdravotní stav a alespoň komunikativní znalost jazyka vybrané země. Je nutné, aby se uměl domluvit ve škole i v rodině, kde bude ubytován.

Všechny tyto požadavky prověřují agentury při úvodních pohovorech před odesláním přihlášky ke studiu do vybrané země. Podle odborníků nejsou na české studenty při výuce v zahraničí brány zvláštní ohledy, takže musí být schopni se do vyučování zapojit sami. "Začátky jsou samozřejmě těžké, ale ještě se nám nestalo, že by někdo pobyt nedokončil. Zpravidla po dvou měsících přichází radikální zlepšení v jazyce a děti si přivyknou na odlišný způsob života," říká Jarmila Dratnalová. Navíc většina agentur nabízí takzvaného místního koordinátora, který pomáhá s řešením problémů. K dispozici by účastníci programů měli mít i telefonní helplinky s nepřetržitým provozem.



Hostitelská rodina



Účastníci ročních pobytů v zahraničí jsou ubytováni převážně v hostitelských rodinách příslušné země. Každá hostitelská rodina přijímá svého studenta dobrovolně, z vlastního zájmu a bezplatně a poskytuje mu ubytování a stravu. "Dlouhodobější pobyt v naprosto cizím prostředí umožní mladému člověku poznat odlišnou kulturu, hodnoty a styl života a možná přispěje i k jeho větší tolerantnosti," domnívá se Klára Kutišová z pražské pobočky organizace AFS Mezikulturní programy. "Ale může trvat delší čas, než si student v nové zemi a v nové rodině zvykne a začne se cítit jako doma." Problémy s aklimatizací potvrzuje i osmnáctiletá Veronika Lederová z Říčan, která je už šestý měsíc na střední škole v americkém Texasu: "Já jsem se svou rodinou od začátku hrozně spokojená, ale vím, že někteří známí si s rodinami nepadli do oka a museli se přestěhovat. Já jsem zase vyměnila školu." Každý problém, který během ročního programu může nastat, řeší agentury prostřednictvím svých spolupracovníků nebo poboček přímo v zemi pobytu studenta. Stačí zavolat rodičům (ti se většinou ihned spojí s agenturou v ČR), obrátit se na místního koordinátora nebo přímo na agenturu. Firmy se snaží zajistit, aby se studenti včas dozvěděli podrobnosti o místě, kam pojedou, a rodině, ve které budou rok žít. Před odjezdem byste měli hostitelskou rodinu kontaktovat a seznámit se alespoň na dálku.



Kolik to stojí



Poplatky za roční studium na státních středních školách se pohybují od 130 tisíc korun (např. Belgie, Itálie bez dopravy a kapesného) až po 215 000 korun za školu v USA včetně letenky, dopravy až do místa určení a 1000 USD kapesného. Studium v USA je v nabídce i za 150 000 korun. K tomu však musíte připočítat poplatky za letenky a další dopravu. Ty vám agentury zařídí, stejně jako víza. Je třeba si pečlivě zjistit cenu programu a hlavně všechno, co je do ní zahrnuto! Důležité položky jsou doprava, pojištění, vízové poplatky. Jakmile nejsou osobní výdaje a kapesné započítány do ceny programu, doporučují agentury 150-200 USD (nebo ekvivalent v příslušné měně) měsíčně.



