S odborníkem o novinkách, jak reklamovat zboží koupené na webu

Dnes platí, že zboží zakoupené na internetu či po telefonu mohu vrátit prodejci bez udání důvodu do dvou týdnů. Opravdu na tom nový občanský zákoník od ledna nic nemění?

Čtrnáctidenní lhůta zůstala v novém občanském zákoníku zachována. Ze zákona byla vypuštěna povinnost, aby odstoupení od smlouvy bylo písemné, nově se do něj dostává možnost odstoupit od smlouvy prostřednictvím vyplnění a odeslání formuláře na internetových stránkách. Podmínkou však je, že tuto variantu podnikatel umožňuje.

Problém je, že většina zákazníků o možnosti vrátit zboží neví.

Spotřebitel musí být poučen o svém právu od smlouvy odstoupit, nová úprava zákona navíc obsahuje jasnější a preciznější výčet informací, které musí toto poučení obsahovat.

A z pohledu zákazníka vznikne nějaká nová povinnost?

Nově je stanoveno, že spotřebitel musí vrátit podnikateli zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Ve stejné lhůtě pak musí obchodník poslat zákazníkovi všechny finanční prostředky, které přijal.

Mění se nějak podmínky záruky?

Na to je trochu složitější odpovědět, ani odborníci v tom nejsou zajedno. Názor našich smluvních advokátů je, že podle nové úpravy bude možné ve lhůtě 24 měsíců úspěšně uplatnit právo pouze z vad, které zboží mělo již v okamžiku převzetí a jež se v této době projevily.

V čem se to tedy liší od současné praxe?

Nynější právní úprava koupě zboží v obchodě funguje na principu zákonné záruky – tedy umožňuje uplatnit práva z jakýchkoli vad, které se projevily v záruční době. Neřeší se, jestli věc měla tyto chyby již v okamžiku pořízení. Prostě se ukázaly, a pokud nebyly způsobeny například běžným opotřebením nebo jednáním kupujícího, bylo možné je úspěšně reklamovat.

A nově to půjde jen u vad, které mělo zboží už ve chvíli, kdy ho kupující převzal...

Přesně tak. Nicméně pokud se v průběhu prvních šesti měsíců objeví na zboží vada, má se za to, že ji mělo již v okamžiku převzetí, a jestliže bude prodávající tvrdit něco jiného, bude na něm, aby to prokázal.

Jak moc je pravděpodobné, že to tak se zárukou skutečně bude?

Ruku do ohně za tento názor dát nemůžu, protože někteří odborníci tvrdí, že se v podstatě nic nemění a záruka je zachována. Asi až praxe ukáže, jak to vlastně je, nebo být má. Samozřejmě záruku je možné s prodávajícím i sjednat. Režim záruky navíc bude fungovat také v situaci, kdy je na zboží, jeho obalu, v návodu či reklamě uvedena doba, po kterou lze věc používat.

Vánoční dárek pochopitelně koupím v roce 2013, budu jej moci reklamovat podle občanského zákoníku 2013, nebo podle nového?

Pokud bude věc zakoupena v roce 2013, řídí se odpovědnost za vady i uplatnění práv kupujícího podle staré úpravy platné do roku 2013.