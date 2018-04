Roman Šmucler: z osmitisícového platu majitelem kliniky

Risk pro něj opravdu představuje zisk. Tímhle krédem se možná řídil v době, kdy jako první odborník otevíral kliniku.

Proslul jste jako stomatolog, ale také úspěšný moderátor. Je známé jméno v podnikání výhodou?

Média se o vás více zajímají. Je to výhoda, když hrajete fair, ale i tak každou chvíli od někoho slyšíte: „Když mi nevyhovíte, tak to bude média zajímat…“ To pak vždy řeknu, tak ano, pojďme hned teď, já se za nic nestydím.Kdy vás poprvé napadlo podnikat v oboru služeb?

Já nechtěl podnikat, ale založit nový medicínský obor v Čechách – estetickou laserovou medicínu. Ve fakultní nemocnici ale nebylo dost peněz. Místo abych zahořkl, zadlužil jsem se až po uši a lasery si koupil.

Proč právě centrum plastické chirurgie?

Přesnější je estetická medicína, plastická chirurgie dnes tvoří její menší součást, lidé spíše vyhledávají méně náročné výkony a prevenci. Rozvoj oboru je ale veliký a mě nejvíce zajímají nové technologie. Důležité je dát specialisty dohromady tak, aby se vždy mohlo najít to nejlepší řešení pro klienta.

Měl jste třeba někdy špatnou zkušenost v těchto nebo v podobných službách, a tak jste si založil vlastní firmu?

Naopak, spousta věcí neexistovala vůbec. Už samotný princip medicíny placené pacientem byl kdysi, z pohledu některých jedinců, skoro nepřípustný. Pamatuji si na diskusi s jedním ministrem zdravotnictví, který nechápal, co to zakládáme. Řekl: „Plastickou chirurgii možná, ale za zuby a křečové žíly si lidé v Čechách nikdy platit nebudou.“ Dodnes s námi ani jedna česká zdravotní pojišťovna neuzavřela smlouvu (jinak zahraniční naštěstí ano), ale těch českých pacientů už bylo přes sto tisíc.

Co vše jste musel podstoupit, abyste mohl centrum otevřít?

V roce 1994 jsem si jako lékař s platem 8 000 Kč hrubého usmyslel, že založím bez smlouvy se zdravotní pojišťovnou laserové centrum (nic takového nebylo známo) a půjčím si na to několik milionů korun. Za dva roky jsem obešel všechny banky a poznal všechny bankovní ředitele. Uvěřili mi až v Union bance v Ostravě. No, a když jsme vydali všechny peníze, přišly „Klausovy balíčky“ a banka mi zvýšila úrokovou sazbu na 208 % p.a. To jsem spal asi 3 hodiny denně, abych to všechno vůbec zvládnul zafinancovat. Ráno jsem pracoval ve fakultní nemocnici, navečer jsem přišel do lasercentra a v noci jsme chystali pro Novu Tabu. Byly chvíle, kdy to objektivně nešlo zvládnout, ale silou vůle jsme to překonali. Když dnes vyprávím v cizině, jak jsem založil svého druhu největší firmu v Evropě s kapitálem 800 USD, dívají se na mě asi jako na hippies.

Nestátní zdravotnické zařízení má specifickou administrativu a při šíři našeho záměru to nakonec dopadlo tak, že s příslušnými orgány nyní spolupracujeme na nových vyhláškách, tak jsme proškolení.

Věděl jste hned od začátku, kde podnik bude, nebo jste adresu hledal?

Adresa, to byl teprve problém. V roce 1994 jsem přišel s ideou PPP, tedy spolupráce soukromého a státního kapitálu. Zvolili jsme opuštěnou, bývalou ředitelskou vilu, místo neobyčejně exponované. Vedení Všeobecné nemocnice mi dalo zelenou. A pak začalo peklo. V atmosféře devadesátých let byl pro okolí každý podnikatel automaticky tunelář. Hned tři ministři zdravotnictví se na to byli osobně podívat a všichni byli překvapeni, že je vše v pořádku a platíme nemocnici více, než je zvykem.

Všichni mi doporučili, ať nechám státní zdravotnictví „plavat“ a zařídím si luxusní praxi přes ulici. Měl jsem s tím spoustu problémů, ale nedal jsem se. Časem většina emocí zmizela, a když jsme postavili novou kliniku, tak jsem to dotáhl do konce. Starou jsem symbolicky pronajal Všeobecné nemocnici (znárodnil jsem se) a vše slouží výzkumu, výuce a onkologii. Spolupráce s nemocnicí a fakultou je nyní skvělá.

Podle čeho jste vybíral lokalitu pro Asklepion?

Současná klinika, to byla moje recidiva. V Londýnské ulici byla opuštěná a uzavřená nedávno zrekonstruovaná nemocnice. Přišlo mi to jako velká škoda. Dva roky úsilí plné „veselých zvratů“ (když už jsem měl úvěr na koupi nemovitosti „přiklepnutý“, jakýsi odborník napsal z ministerstva bance, že můj projekt je ekonomický nesmysl, a tak jsem teď v budově v nájmu…).

Co vše jste musel v budově upravit, předělat, zrekonstruovat...? Měl jste na to poradce a firmu?

Stal jsem se odborníkem na výstavbu nemocnic. To je obor, ve kterém málokdo podniká, a tak asi nebude překvapením, že nakonec jsme to dokázali za 10 % ceny, kterou nám nabídly specializované firmy. Byla to hlavně zásluha mojí manželky. Nebyl napínáček, který by nevzala do ruky a nepromyslela. Vše je k něčemu dobré, teď už nemocnice a ordinace rekonstruujeme jako na běžícím pásu.

Jaké byly podmínky pro přijetí zaměstnanců?

Počátek se zaměstnanci byl jednoduchý. Zkušenost s podobnou technologií měly v dermatologii dvě lékařky, jedna si založila svoje centrum a druhá nastoupila k nám. Každého dalšího lékaře jsme si museli vychovat. Dnes hodně sázíme na mládí. Talenty sledujeme už na školách, ale tím to zdaleka nekončí. V našem oboru se studuje pořád a výchova lékaře trvá roky.

Stalo se někdy, že by klient přišel s přáním, které šlo jen těžko splnit? Jak v takovém případě postupujete?

Už z podstaty estetické medicíny je vždycky výsledek určitým kompromisem - málokdo třeba omládne tolik, na kolik se cítí… Klíčem k úspěchu je ale na rovinu říci, co je a není možné. K těm originálním přáním, která jsme nesplnili, třeba patřilo změnění identity u hledané osoby (včetně pohlaví), úprava otisků prstů či změny tetování příslušníků speciálních jednotek nebo nápodoba slavné osoby podle fotografie...

Určitě spolupracujete i s psychologem – dochází k vám, nebo je v budově běžně přítomen?

My dáváme přednost psychiatrovi. To je velmi podceňovaný medicínský obor. My ho provozujeme se špičkovými odborníky z Kateřinské ulice bez ohledu na ekonomiku. Tlak na lidi je obrovský a stydí se jít k odborníkovi. Pak místo k psychiatrovi jdou k plastickému chirurgovi a může dojít k tragédii. Rád bych to změnil.

Podle čeho jste vybral firmu, která vám dodává materiál?

Jak už to tak bývá - kupujeme to nejdražší, kde je to potřeba (americké lasery, německá a finská zubní technologie) a to nejekonomičtější, kde to je vhodné. Zlatá střední cesta vede do pekel. Ekonomika je klíčová pro budoucnost medicíny. Nejde o to vymyslet superoperace, ale mít peníze na léčbu pro všechny. Jak já říkám - umíme doletět na Mars, ale neumíme to zaplatit. Až to zvládneme, nastane vesmírná odysea.

Hlas mých specialistů je pro mě ve výběru materiálu velmi důležitý, ale nejsem líný např. zorganizovat v Číně výběrové řízení na zdánlivou banalitu typu injekční jehla a s chutí se v tom orientuji.

Jste klientem své firmy?

Samozřejmě. A celá rodina. Jednak věřím tomu, co děláme, a zároveň není nad to, si vše prožívat jako pacient. Každý doktor se zlepší, když si sám poleží v nemocnici…

Podle čeho si vybíráte osobního stomatologa?

Měl bych říci, že věřím našemu primáři, což je pravda. Ale jako každý, nerad sedám do křesla, a tak jsem si tam nesednul 20 let. Před šesti měsíci jsem si ulomil na kole zub a spravil jsem si ho sám před zrcadlem. Byl to nejrychlejší způsob - a zub kupodivu drží.

Co vám dělá největší radost?

Já mám vždycky radost, když se zaměstnanci baví na každoročním vánočním večírku a je jich zase více. A mám radost, že desítky tisíc lidí ročně přijedou z ciziny se léčit právě k nám. Někteří podnikatelé z Moskvy nebo z Londýna by mohli kamkoli, ale jedou k nám, a to je největší radost, protože je to zpětná vazba a vizitka naší profesionality.

Co vše, týkající se služeb, poskytujete?

Jádrem je estetická medicína, sloužící ke zkrášlování. Jako první jsme k nám uvedli estetické lasery v jejich šíři, botulotoxin na vrásky, výplňové injekce. Navíc se můžeme pochlubit tím, že jen nemnoho lékařů ze střední Evropy se u nás neučilo či nebyli u nás zaměstnáni. Na laserové centrum jsme velmi hrdí, neboť druhé takové v Evropě není.

Na straně jedné máme všechny kategorie laserů (odstraňování nežádoucích cév, ochlupení, pigmentací kůže, tetování, odstraňování vrásek, jizev), často máme ale několik laserů na jednu diagnózu, abychom se mohli přizpůsobit přesně potřebám pacienta, a tak třeba chloupky odstraňujeme třemi různými stroji, ale vrásky hned 8 kategoriemi přístrojů celkem v 11 typech. Lékař se to rozhodně nenaučí přes noc a není to zadarmo, ale riziko komplikací jsme zmenšili z desítek procent hluboko pod jedno procento.

Mou další osobní vášní je stomatologie. Před lety jsme s naším primářem Bartákem zálibně hleděli na nejslavnější americkou kliniku Team Atlanta z Georgie. Krok za krokem se tomu snažíme přiblížit. Tahle klinika totiž představuje spojení specialistů a nejlepší technologie a přesně o tom bude v brzké budoucnosti i Asklepion. Hitem loňského roku byla robotická stomatologie (robot zhotovuje keramické náhrady částí zubů). Nyní se těšíme na nové možnosti: bezkovová stomatologie (nejenom korunka, ale i konstrukce a implantát v kosti jsou z přirozeně bílé zirkonové keramiky), specializovanou zubní computerovou tomografií k lepšímu plánování.

Spolupráce ortodontisty, obličejového chirurga a otorhinolaryngologa nám zase dá úplně nové možnosti v léčbě obličejových vad. Ale nechci zapomenout na naši plastickou chirurgii, krční nosní a ušní (více než 5 000 laserových operací chrápání), rehabilitaci, gastroenterologii (populární balonky do žaludku na hubnutí), psychiatrii (anonymní léčba špičkovými odborníky) a lázeňskou medicínu (Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Jáchymov). Letos velmi rozšíříme radiologii, gynekologii a urologii. Hodně přemýšlíme o onkologii. Za skutečnou raritu považuji fakt, že v současnosti otvíráme jedno nové oddělení v ČR měsíčně.

Jaká bude budoucnost firmy, co nového chystáte?

Spolupracovali jsme v zahraničí na vzniku řady cizích klinik, neboť jsme si netroufali na dálku udržet kvalitu. Nyní dokončujeme prestižní projekty v Londýně a v Moskvě. Asi je tentokrát neprodáme, ale budeme v nich sami pokračovat.

Spojil jsem koníčka s profesí a založili jsme čtyřjazyčnou medicínskou televizi Medic TV, kde bychom rádi umožnili lékařům studovat a účastnit se kongresů z obýváku, což by mohlo zcela změnit medicínu. Praktický lékař by měl, pokud bude chtít, stejný přístup k informacím jako univerzitní profesor. Stejně tak pokud bude chtít pacient spoustu informací, tím lépe.

Jaký je váš soukromý život? Co třeba děláte v době svého volna?

Vášní naší rodiny je cestování. Já osobně se snažím alespoň trochu sportovat, miluji kolo. Vždycky je legrace, když na obchodní schůzku po Praze přijede protistrana ve velkém autě s řidičem a já na kole anebo pěšky, jenže to je moje trocha radosti během dne.