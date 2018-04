Románek s kolegou. Hranice vztahu na pracovišti má každý jinde

1. Zvažte to

Jste-li zadaní, pak si sex raději odpusťte. Riziko problémů je maximální, je lepší zařadit přitažlivého kolegu nebo kolegyni jen do svých fantazií! Víte, že to tak dělá osm z deseti žen?



2. Buďte diskrétní

Jste zadaní, ale nemůžete si pomoci, vždyť jde o nezávazné sexuální odreagování. Vymezte tedy alespoň jasně pravidla, neslibujte city a počínejte si nanejvýš obezřetně a diskrétně.



3. Pozor na šéfy

Nezamilovávejte se do šéfa! Nejvíc se totiž mohou spálit dvojice ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti.



4. Hrajte fér

Milujete-li přesto šéfa – pak se vyvarujte prospěchářství a nátlaku. V opačném případě – jste šéf a milujete podřízenou – nezneužívejte své pozice a dejte pozor na falešný obdiv. Vztah musí být dobrovolný a nezatížený vedlejšími úmysly. Zjistěte si možnosti



5. Zjistěte, jaká psaná a nepsaná pravidla

ohledně milostných vztahů panují ve vaší firmě, a podle toho zvažte i krizové scénáře včetně možnosti, že můžete přijít o místo.



6. Poznejte se lépe

Prověřte si partnera i mimo pracovní prostředí. V soukromí totiž může být úplně jiný.



7. Tajte to

A čím déle, tím lépe. I když se váš vztah jeví jako ideální, kolektivu nemusí svědčit. Ostatní mohou mít pocit, že se vyčleňujete. Navíc pak hůře získávají koaliční partnery, což může přinést problémy.



8. Neobtěžujte okolí

I když je to už venku, omezte intimnosti a další citové projevy na soukromí, mohou být okolí nepříjemné.



9. Mějte jasnou dohodu

Pokud váš vztah vznikl na pracovišti, což zapovídá filozofie vašeho podniku, pak by měl jeden z vás buď změnit místo, nebo jednat o přeřazení. A je dobré mít předem jasně dané, kdo co učiní.



10. Neobviňujte se

Sexuální vztahy, které odstartovala společná práce, ještě nemusí znamenat úpadek morálky (s výjimkou bodu 2) a mohou mít na práci dokonce pozitivní vliv, pokud se v nich daří (platí i pro bod 2). Samozřejmě za dodržení výše uvedených bodů desatera.

Ivana Karásková MF DNES