ROP: za dveřmi stojí americká Superstar

Pojišťovny se logicky stále snaží získat do správy co nejvíce finančních prostředků. Různými marketingovými nástroji přesvědčují potenciální klienty o nutnosti a výhodnosti toho či onoho produktu. Snaha konkurovat nejenom ostatním pojišťovnám, ale i například otevřeným podílovým či penzijním fondům, nás neustále zásobuje nikoliv novým, pouze jiným způsobem zabaleným stále stejným zbožím. S jedním takovým teď mají pojišťovny na americkém trhu žně.

Platit o 30 až 50 procent vyšší pojistné než je tomu u klasického rizikového životního pojištění, na konci pojistné doby dostat veškeré zaplacené pojistné nazpět, nenastane-li pojistná událost. Taková je konstrukce ROP. Prozkoumáme-li tuto nabídku podrobněji, zjistíme, že se v zásadě nejedná o nic nového. Stejné pojištění můžeme totiž nazývat kapitálovým životním pojištěním, kdy v případě smrti pojištěného bude vyplacena pozůstalým sjednaná pojistná částka, a v případě dožití se konce pojistné doby bude vyplacena pojistníkovi pojistná částka odpovídající zaplacenému pojistnému.

Pro názornost: 30-letý zdravý muž koupí pojistnou ochranu pro případ smrti z jakékoliv příčiny na pojistnou částku 500 tisíc dolarů za 630 dolarů ročně. Pokud by stejnou pojistnou ochranu kupoval s ROP smlouvou, pořídil by stejné pojištění za 930 dolarů ročně. Po 30 letech mu pojišťovna vyplatí 27 900 dolarů. Ve druhém případě tedy klient vedle nákupu stejné pojistné ochrany „investuje“ 300 dolarů do rezerv pojišťovny. (zdroj: www.termbids.com)

Pojištění zdarma? Na to zapomeňte.

Na první pohled to vypadá skvěle. Klient nemůže tratit, dostane nazpět vše, co zaplatil. Srovnání typu „celkem zaplaceno“ není ale spravedlivé, protože neuvažuje tzv. časovou hodnotu peněz. Ta zohledňuje klientovu ztracenou příležitost v případě, kdy platil pojišťovně víc, než musel. Pohlédneme-li tedy na zmíněných 300 dolarů ročně jako na úložku na pomyslný účet, ze kterého bude pojistníkovi po 30 letech vyplaceno 27 900 dolarů, dospějeme k závěru, že pojišťovna nabízí vedle pojistné ochrany zhodnocení vložených prostředků v nominální výši 6,5 procenta ročně. To představuje o 1 procento vyšší výnos, než jaký v současné době přináší investorům 30-letý americký vládní dluhopis. Pokud je tak klient pojišťovny schopen dosáhnout vyššího výnosu, než je zmíněných 6,5 procenta ročně, ROP smlouva se mu nevyplatí, a naopak.

Klasické rizikové životní pojištění ROP rizikové životní pojištění Roční pojistné 630 dolarů 930 dolarů Vrácené pojistné 0 dolarů 27 900 dolarů

Zdroj: www.termbids.com

Každou investici je nutné porovnávat nejen z pohledu výnosnosti a rizikovosti, ale i z pohledu likvidity. Když pojistník vypoví pojistnou smlouvu před jejím sjednaným koncem, pojišťovna ho bude sankcionovat. Pří výpovědi smlouvy v prvních šesti letech jejího trvání nevrací zaplacené pojistné pojišťovna obvykle vůbec, po desátém roce pojistné doby pouze 9 procent a po dvacátém roce pouze 35 procent do té doby zaplaceného pojistného (zdroj: AccuQoute.com).

„Budete pojištěn, vrátíme vám veškeré zaplacené pojistné a navíc získáte daňové úlevy!“

Úrazové pojištění vás ani vaši rodinu dostatečně neochrání.

Více ZDE .

Jak můžeme vidět, ROP pojištění se chová stejně jako jakékoliv jiné kapitálové životní pojištění s garantovanou pojistnou částkou, a to se všemi jeho nešvary, jakými jsou neprůhlednost, skryté a především velmi vysoké poplatky. Nabídne-li takovýto produkt pojišťovna v Česku, bude se bezpochyby jednat o velmi agresivní marketingový tah. „Budete pojištěn, vrátíme vám veškeré zaplacené pojistné a navíc získáte daňové úlevy.“ Tento typ produktu by totiž splňoval všechny podmínky pro daňovou uznatelnost.

V Česku mohou nyní pojišťovny svým klientům nabídnout garantované zhodnocení rezervy (ne zaplaceného pojistného) maximálně ve výši 2,4 procenta ročně. Připočteme-li k tomu jedny z nejvyšších nákladů na uzavření pojistné smlouvy v Evropě, dospějeme k závěru, že nám pojišťovna nikdy nemůže nabídnout vyšší zhodnocení než nabízí kapitálový trh, kde pojišťovny umisťují své rezervy. K tomu je výhodnější využít méně nákladných a více transparentních finančních investic, jako jsou buď přímé investice do cenných papírů, nebo prostřednictvím podílového fondu.

Je více než pravděpodobné, že tyto agresivní marketingové strategie brzo přichystá svým klientům i český pojistný trh. Raději třikrát měřte, než si sjednáte takovéto životní pojištění. Pojištění je od slova „pojistit se“. Nikdy nic klient nedostane zadarmo, a to nejen od pojišťoven. Kombinované produkty, mezi které ROP můžeme zařadit, na první pohled vypadají přívětivě, avšak druhý a někdy teprve až ten třetí pohled odhalí úmysl či zájem institucí skrýt některé parametry daného produktu. Za současné nabídky na českém trhu je stále pro klienta výhodnější si koupit samostatnou pojistnou ochranu a zbytek investovat jinde.

Co si myslíte o ROP smlouvách, potažmo o všech kombinovaných produktech? Děkujeme za vaše názory a připomínky.