Rostou konečně akcie?

Index Změna (v %) S&P 500 5,71 DJIA 5,94 Nasdaq Composite 11,21 FTSE 100 3,07 DAX 4,76 Nikkei 225 6,57

Pražská burza za uplynulý měsíc vymazala své ztráty z října a posílila o více jak 7% (měřeno indexem PX-50 i PX-D). Největší růst zaznamenaly akcie Českého telecomu, kde činilo zhodnocení investice za měsíc listopad necelých 34%. Tento nárůst je spojen především s otázkou privatizace. I když v závěru měsíce došlo k překvapivému obratu, kdy se spekulovalo o odložení privatizace, akcie Telecomu stále posilovaly. Nakonec vláda 2. prosince rozhodla, že privatizace bude odložena. Přesto se neočekává, že by měly akcie Českého telecomu rapidně oslabovat. Jednak je již tato informace obsažená v současném kurzu akcie, jednak někteří analytici dále vidí v akciích Telecomu ziskovou příležitost, např. pro možnou dividendu, která by mohla dosáhnout i 100 Kč/akcii.

Index Hodnota 31.10.2002 Hodnota 29.11.2002 Změna (%) PX-50 430,7 464,2 7,78 PX-D 1077,9 1161,6 7,77

Obdobná situace jako u Českého telecomu panuje u dalšího SPADového titulu – Unipetrolu. Odložená privatizace 63% podílu opět nabízí možnosti k růstu. Privatizace by měla podle plánů vlády proběhnout v následujících 14 měsících. Unipetrol se bude prodávat jako celek s tím, že bude firmě, která Unipetrol zprivatizuje, umožněno restrukturalizovat celou skupinu. Někteří spekulanti spoléhají na to, že v případě, kdy by pro privatizující firmu byla navíc povinná nabídka odkupu pro minoritní akcionáře, byla by i zde značná zisková příležitost. Nutno však dodat, že stát si ani při privatizaci Unipetrolu, obdobně jako u ostatních privatizovaných společností, nenechá ujít vyšší cenu za prodej podniku (při povinné nabídce odkupu by byla výsledná cena za privatizaci mnohem nižší). Unipetrol posílil za listopad o 10,5%. Výrazně v záporných číslech skončily v listopadu pouze akcie Erste Bank, když Philip Morris a České radiokomunikace zakončily na hodnotách blízko nule.

Největší investiční extrémy za měsíc Nejlepší změna (v %) Nejhorší změna (v %) Domácí akcie (bez SPADu) Východočeská energetika 7,9 Aliachem -23,1 SPAD Český telecom 33,7 Erste Bank -6,3

Kolektivní investování Ani na poli podílových fondů se v uplynulém měsíci nekonaly výrazné posuny ve výkonnosti. Akciové fondy zaznamenaly opět nárůst čistého jmění i výkonnosti, když skončily v kladných číslech a výrazně překonaly ostatní druhy fondů. Hůře se dařilo dluhopisovým a peněžním fondům. Domácí otevřené podílové fondy Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový ČPI Fond nové ekonomiky 12,38 AKRO Svět -3,61 5,14 Smíšený AKRO mezinárodní balanc. 5,92 ČPI Universální -0,42 2,34 Dluhopisový ISČS Trendbond 1,2 ČSOB Nadační 0,15 0,56 Peněžního trhu J&T Perspektiva - P 0,64 ČPI Peněžní 0,12 0,21 Zdroj: UNIS ČR Více o podílových fondech v pravidelných komentářích: Společnosti sázejí na jistotu, Summit ovlivnil i fondy, Chcete k nám? Tak zaplaťte!, 1. výročí: je důvod k oslavě? Zahraniční fondy s registrací od KCP Typ fondu Nejlepší Nejhorší Průměr za kategorii (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Název fondu Výkon za 1 měsíc (v %) Akciový KBC Equity Fund Euro Technology 24,58 Parvest Japan Equities -9,91 4,23 Smíšený CS PF (Lux) Growth (US$) 4,37 Parvest Horizon 10 Euro -0,35 1,89 Dluhopisový ABN Amro Funds-Gl.Em.Mark.B.F. 10,11 Parvest European High Yield Bond -2,01 1,64 Peněžního trhu ING - Czech Money Market CAP 0,66 US Dollar Reserve Fund - CL A2 0,00 0,25 Zdroj: AKAT ČR Ropa dále zlevňuje Vývoj cen komodit či náš seriál o derivátech nejdete v naší specializované sekci ZDE Zajímavý vývoj se odehrál na trhu s ropou. Po začátku zbrojních inspekcí v Iráku pokračoval pokles ceny ropy z minulého měsíce. V polovině měsíce však nastal opačný trend, což můžeme připsat jako důsledek havárie ropného tankeru Prestige. Po jeho ztroskotání u španělského a portugalského pobřeží došlo k debatám o bezpečnosti přepravy ropy a o možných změnách v námořní dopravě. Dnes se totiž neví, kdo nese zodpovědnost za ztroskotání lodi a hlavně za následky z toho plynoucí (viz případ tankeru Prestige). Cena ropy v důsledku těchto událostí zakončila měsíc pouze v mírně negativním pásmu o 2,03% níže než v říjnu. Nicméně zmíněné uvolnění politického napětí předznamenává další pokles cen ropy ze současných 25,09 dolarů za barel (ropa typu Brent). Podobný vývoj zaznamenaly i další dvě sledované komodity, zlato a stříbro. Zlato zůstává na hodnotě 318,25 dolarů za troyskou unci, což je jen mírně nad hodnotou z minulého měsíce, kdy se prodávalo na 317,75 dolarech za unci. Stříbro spadlo za měsíc listopad o 1,55%. Stabilní česká koruna Kurz české koruny byl po celý listopad bez výrazných fluktuací a držel se nad 30 Kč za euro. Tento trend se očekává i v nadcházejícím měsíci, kdy nízké sazby a stoupající spotřeba domácností budou dále posilovat poptávku a apreciační tendence české měny. Nicméně růst se očekává pouze mírný, vzhledem k intervencím ČNB, které se zatím daří držet kurz nad psychologickou hranicí 30 Kč za euro. Zajímavější byl v listopadu kurz koruny vůči dolaru. Ten odrážel vývoj kurzu dolaru k euru. Dolar ztrácel praktiky na všech trzích, a to hlavně díky razantnímu snížení úrokových sazeb americkým FEDem. Na konci října byste nakoupili dolar za 31,46 Kč, v polovině měsíce listopadu byl kurz již blízko hranici 30 Kč za USD. Na konci měsíce však dolar posílil jak vůči euru, dostal se opět nad paritu, tak i vůči koruně a poslední listopadový den činil kurz již 31,10 Kč/USD. Informace o vývoji měnových kurzů a dalších makroindikátorů naleznete ZDE

Jaký byl uplynulý měsíc? Vývoj můžeme shrnout tak, že listopad byl velice klidným měsícem, kdy akciové trhy doma i v zahraničí mírně posilovaly, měny – euro, dolar i česká koruna - rovněž neprodělávaly výrazné změny kurzů a kurzy komodit nastoupily trend snižování cen. Dluhopisové fondy, které dlouho zůstávaly na nejvyšších příčkách výkonnosti, byly vystřídány fondy akciovými, uvidíme, zda to bude trvalý trend, nebo jen další dočasný výkyv akciových trhů.

