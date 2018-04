Firmy proti diskriminaci žen nasadily samolepky a genderově korektní jazyk

Gender Studies chce ve firmách podnítit zájem o pracovní rovnoprávnost, a proto na konci roku vyhlašuje vítěze soutěže Firma roku s podtitulem Rovné příležitosti. Cenu uděluje sdružení už od roku 2004.

Může se hodit Žhavé pracovní nabídky na jobDNES.cz.

Letos získala první místo Česká spořitelna. Další pozice obsadily dm drogerie a IBM. Všechny tyto tři firmy se snaží ve svých kolektivech rozdíly mezi pohlaví minimalizovat.

"Tyto společnosti udávají trend v personalistice a je třeba je za to ocenit," říká Anna Kotková z Gender Studies. Soutěže se může zúčastnit každá firma působící v Česku, která v daném roce prokáže kvalitu své zaměstnanecké politiky a programů v oblasti rovných příležitostí.

Porota ocenila především program Diversitas v oblasti rovných příležitostí, který sleduje podíl mužů a žen v celé organizaci i v jednotlivých útvarech, počet žen a mužů na manažerských pozicích a zaměstnanců na částečném a plném pracovním úvazku.

"Sledujeme také vývoj mezd mezi muži a ženami a daří se nám rozdíl snižovat. Porotě se líbily i naše propagační materiály, hlavně samolepky Zóna bez diskriminace, kterými jsou označena pracoviště České spořitelny a mohou pozitivně ovlivňovat jak klientelu banky, tak zaměstnance," říká Vera Maria Budway Strobach, projektová manažerka programu Diversitas.

Ženám nabízí firma kurzy a workshopy, které mají zvýšit jejich sebevědomí, zlepšit komunikační dovednosti a pomoci sladit rodinný a pracovní život. "Talentovaným ženám, které usilují o manažerské pozice, nabízíme navíc interní mentoring," tvrdí Vera Maria Budway Strobach. Podle ní tvoří ženy přibližně 59 procent absolventů vysokých škol v Evropské unii a mají vliv na víc než 70 procent nákupních rozhodnutí.

"Ve firmách, které aktivně podporují rovné příležitosti, jsou zaměstnanci motivovanější, klienti spokojenější, image značky se zlepšila. V České spořitelně věříme, že program Diversitas nám pomůže udělat banku inovativnější a konkurenceschopnou," dodává Vera Maria Budway Strobach.

Porota soutěže ocenila hlavně pozitivní mzdovou politiku a pozici firemního ombudsmana. "Rovné příležitosti jsou pevně zakotveny ve filozofii naší společnosti. Dbáme o transparentnost všech procesů v celé firmě. To například znamená, že na srovnatelné pozici ve všech odděleních je stejná výše mzdy, a to bez možnosti vyjednání nějakých dalších finančních výhod či benefitů," říká ombudsmanka Alena Střížová a vyjmenovává další systémy, které ženy a muže stavějí do jedné roviny.

Všichni bez rozdílu se zúčastňují vzdělávacích programů, ani v kariérním rozvoji není nikdo upřednostňován. "Nabízíme všem i účast v prestižních mezinárodních projektech v rámci koncernu dm v Evropě. Jsme samozřejmě v kontaktu s matkami na mateřské a rodičovské dovolené, umožňujeme jim účast na vzdělávacích programech a nabízíme zkrácené úvazky," dodává Alena Střížová. Podle ní pracuje ve firmě pouze 6,6 procenta mužů a převážná většina z nich v hlavním skladu a na centrále, naprosté minimum přímo na prodejnách.

Ženy převažují i ve středním a vyšším managementu (asi 60 procent), ve vedení firmy je "přesila" dokonce ještě výraznější, ze sedmi členů v ČR je pět žen. "Z toho vyplývá, že na rozdíl od ostatních firem se v budoucnu možná zaměříme na podporu mužů, a to nejen v managementu, ale především na našich prodejnách," doplňuje ombudsmanka.

Firma už v minulosti v této soutěži uspěla. Letos porota kladně hodnotila fakt, že ve vedoucích pozicích je přijatelný podíl žen, a to i přesto, že má společnost převážně mužské zastoupení.

Nepřehlédněte Kvůli nižšímu platovému ohodnocení během celé kariéry budou mít ženy menší penze. 22 procent žen v důchodovém věku proto bude muset čelit hmotné nouzi, u mužů to bude pouze 15 procent.

v důchodovém věku proto bude muset čelit hmotné nouzi, u mužů to bude pouze 15 procent. Čeští muži berou v průměru o 26 procent více než jejich stejně vzdělané a kvalifikované kolegyně.

než jejich stejně vzdělané a kvalifikované kolegyně. V EU je rozdíl ve mzdách stejně kvalifikovaných a vzdělaných mužů a žen v průměru 17,5 procenta.

Pozitivní je, že firma prošla genderovým auditem. "Zavedla genderově korektní jazyk v interních dokumentech a iniciovala skupinu zaměstnankyň-matek pracujících na zkrácené úvazky. Mohou si tak předávat své zkušenosti s prací ve flexibilním režimu," říká Monika Ladmanová, manažerka IBM.

"Dalším doporučením, které firma zvažuje, je zřízení pozice ombudsmana," píše se na stránkách společnosti Aperio, která audit prováděla.

"IBM Česká republika má podrobně rozpracované strategie pro podporu rovných příležitostí, a to jak pohlaví, tak i menšin či osob se zdravotním postižením. Podporujeme skloubení pracovního a soukromého života, možnost práce z domova či flexibilní pracovní doby, a také hodláme zvýšit počet žen v IT sektoru," říká Monika Ladmanová, podle níž se firmě už minulý rok podařilo zvednout počet žen o sedm procent. "Rádi bychom si samozřejmě udrželi nastavený standard a inspirovali další podniky," uzavírá.

Odměny podle předsudků a tradičního modelu rodiny

Zákon platovou diskriminaci kvůli pohlaví na stejné pozici u jednoho zaměstnavatele zakazuje. Ovšem místo předpisů se odměňování v tuzemsku řídí spíše předsudky a tradičními modely rodiny.

Co je medián Medián představuje prostřední hodnotu ze všech zjištěných hodnot. Polovina hodnot je tedy menších a druhá polovina hodnot je větších než medián. Hlavní výhodou mediánu ve srovnání s průměrem je skutečnost, že není ovlivněn extrémními hodnotami.

Podle dat Českého statistického úřadu je nejvyšší platový rozdíl u mužů a žen ve věku 30 až 39 let.

Střední hodnota hrubé mzdy čili mediánové mzdy žen mezi třicítkou a čtyřicítkou jsou na hodnotě 20 tisíc korun měsíčně, u mužů vystupují na částku přes 26 tisíc korun.

Největší rozdíly jsou u vysokoškoláků

Při srovnání mezd podle úrovně vzdělání jsou na tom nejhůře vysokoškolačky, které berou necelých třicet tisíc korun v mediánu, muži s diplomem si měsíčně přijdou na čtyřicet tisíc. Nejhorší situace je v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví. Tam jsou mediánové mzdy u žen něco málo přes třicet tisíc, u mužů šplhají až k padesáti tisícům za měsíc. Naopak skoro stejné odměny za práci mají ženy i muži v administrativě a oblasti ubytování, stravování a pohostinství.