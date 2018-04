Rozbalený přístroj si budete muset ponechat

Existují situace, kdy dárek jednoduše rozbalíte, a teprve poté se rozhodnete ho vrátit. V případě nákupu na dálku - prostřednictvím zásilkové služby či přes internet - to není problém. V kamenném obchodě jste však vy, respektive ten, kdo se vás rozhodl obdarovat, měli možnost si zboží prohlédnout a vyzkoušet. Z toho důvodu zdaleka ne každý prodejce bude k rozbalenému výrobku vstřícný. Uveďme následující příklad: dostanete DVD přehrávač, rozbalíte jej, dáte baterie do dálkového ovladače, rozlepíte návod zatavený ve fólii, přístroj vyzkoušíte. Druhého dne u babičky však obdržíte o třídu lepší přehrávač, ten jednodušší tedy nebudete chtít. Co vám řeknou v obchodě, když přinesete přístroj s dokladem o zaplacení a budete žádat peníze? Reakce obchodníků se liší. Například v Globusu či v Electroworldu byste mohli s požadavkem uspět. „O Vánocích vycházíme zákazníkům vstříc. Prodloužili jsme lhůtu na vrácení zboží z obvyklého týdne přibližně na měsíc. A rozlepený návod či složený ovladač nám vadit nebude,“ tvrdí Jiří Řízek z Electroworldu. Naopak v Tesku by spíše došlo na klasické reklamační řízení. „Nemůžeme si být jisti, zda výrobek není nějak skrytě poškozen,“ říká mluvčí Martina Čermáková. „Vždy však záleží, jak situaci vyhodnotí pracovníci v konkrétní prodejně,“ dodává. Téměř shodně mluví i mluvčí Hypernovy Kateřina Černá. „Rozbalený dárek si budete muset nechat a vrátit ten druhý.“