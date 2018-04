Rozbijeme oligopol, říká šéf mBank

* Momentálně za každou cenu lovíte klienty. Kdy to období skončí a vy zdražíte?

Poplatky nezvýšíme a nezačneme se chovat jako zdejší banky, které vytvořily poplatkový oligopol. V Polsku jsme už sedm let a stále máme v cenících nuly.

* Jakou mají klienti záruku, že když neuspějete, rychle se z českého trhu zase nestáhnete?

Je za námi Commerzbank, jedna z největších skupin v Evropě, působíme v Polsku a na Slovensku, další expanzi připravujeme. Rozhodně nikam neodejdeme. Naopak. Do roku 2012 chceme být ziskoví.

* Banky tvrdí, že tady musí mít vyšší bankovní poplatky než na Západě, protože Češi ještě tolik nepoužívají investiční bankovní služby.

To není pravda. Hlavní důvod je, že jejich akcionáři, kteří investovali do nákupu českých bank, chtěli svoje peníze získat co nejrychleji zpět. Proto nasadili vysoké poplatky. Je to vidět z jejich dlouhodobých hospodářských výsledků.

* Kterému trhu byste chtěli v poplatkové politice přiblížit mBank?

Blízko bychom mohli být britskému trhu. Nám blízký koncept je například internetová banka Egg, kterou nedávno koupila Citigroup. I když my se profilujeme jako nízkonákladová banka.

* Působí to na mě tak, že si velké bankovní domy zakládají dravé dceřiné banky, kterými lákají zákazníky.

To je pravda. Významní investoři vidí, že bankovnictví bude prodělávat změny, ale netroufnou si je dělat přímo pod hlavní značkou. Pod ní mohou totiž dělat byznys ještě postaru, s velkými náklady, ale také výnosy.

* Vypadá to, že se dnes potýkáte s technickými problémy. Lidé dlouho čekají na otevření konta.

Technické problémy nemáme, jen se potýkáme s přívalem zákazníků, takže se lhůty prodloužily. Naší ambicí je trh výrazně rozhýbat a rozbít oligopol.

