Rozdělte náklady na svatbu podle našich předků

Jak to vidí svatební koordinátorka Světlana Uldrichová Dodržují se ještě dnes tradice, například, že hostinu platí rodiče nevěsty a pití rodiče ženicha? Tato tradice se dnes víceméně nedodržuje, neboť platí, že se snoubenci berou v pozdějším věku, kdy jsou ekonomicky zajištěni a svou svatbu si povětšinou financují buď úplně sami, nebo s menším příspěvkem rodičů. Samozřejmě tato tradice se tím nevylučuje, určitě to tak ve spoustě případů funguje, ale obecně se dá říci, že jsou pravidla v dnešní době mnohem liberálnější a záleží především na dohodě všech zúčastněných stran. Naši klienti si z 90 % financují svatbu sami, jedním z důvodů je také to, že nechtějí, aby jim rodina zasahovala do příprav.