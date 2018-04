S předdůchodem do důchodu o pět let dříve. Neplatí to však pro každého

Předdůchodce totiž před tím, než mu bude vyplácena nekrácená starobní penze, čerpá peníze ze svého. Přesněji z toho, co si naspořil v penzijním připojištění.

To předčasný starobní důchodce dostává penzi od státu z průběžného důchodového systému ještě před dosažením důchodového věku. Částku, kterou ve formě důchodu po celý zbytek života bude brát, má bohužel krácenu. Je to daň tomu, že odešel do penze dříve, než měl.

Shrnutí: pravidla pro poskytování předdůchodu

Zavedením takzvaných předdůchodů politici mysleli především na ty, kteří pár let před penzí přijdou o práci a zůstanou evidováni na úřadu práce. Právě předdůchod jim umožní mít z čeho žít po dobu, než získají nárok na nekrácenou starobní penzi.

Předdůchod ovšem nebude moci pobírat úplně každý. Podmínkou totiž je, abyste si na něj naspořili (vlastními úložkami, případně příspěvky od zaměstnavatele) dostatečně vysokou sumu v penzijním připojištění. Uspořené peníze si pak budete moci postupně vybírat už pět let před dovršením důchodového věku.

Předdůchodce bude muset mít ušetřenu alespoň takovou částku, aby po celou dobu výplaty předdůchodu mohl měsíčně pobírat 30 procent průměrné mzdy. Pokud bychom počítali se současnou výší průměrné mzdy 24 626 korun, pak by to bylo zhruba 7 400 korun každý měsíc.

Člověk, který by chtěl předdůchod využít pět let před odchodem do penze, by tak za současných podmínek musel mít na penzijním připojištění uloženo zhruba 450 tisíc korun.

Výplatu předdůchodu nebude možné přerušit ani pozastavit, pokud se člověk v průběhu čerpání opět vrátí do práce, předdůchod bude i nadále vyplácen. Po celou dobu čerpání předdůchodu za vás bude stát platit zdravotní pojištění.

Pravidla pro vyplácení předdůchodů schválila Poslanecká sněmovna, čeká se na posvěcení Senátem. Pokud projdou i zde, což se víceméně předpokládá, a zákon podepíše i prezident, měla by platit od ledna 2013 (více si můžete přečíst zde).

Připomenutí: co je předčasný starobní důchod

O předčasný starobní důchod může požádat člověk, který splní podmínky zákona o důchodovém pojištění. Především musí získat potřebnou dobu pojištění stanovenou pro řádný starobní důchod. A zároveň mu do dosažení důchodového věku (ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává) chybí nejvýše:

tři roky, pokud je jeho důchodový věk nižší než 63 let nebo

pět let, pokud je jeho důchodový věk alespoň 63 let a je mu alespoň 60 let (platí nejdříve pro muže narozené v roce 1953 a ženy narozené v roce 1956, které nevychovaly žádné dítě).

V praxi to bude znamenat, že lidé s důchodovým věkem nižším než 63 let tak budou mít šanci odejít do penze o tři roky dříve. Až o pět let předčasně pak budou moci po dosažení šedesátky odejít do důchodu ti, jejichž důchodový věk je 63 a více let.

Požádáte-li o předčasný starobní důchod, musíte počítat s tím, že vám bude trvale krácen. Zároveň se připravíte o možnost požádat o řádný starobní důchod ve chvíli, kdy dosáhnete důchodového věku. O kolik vám bude váš důchod krácen, bude záviset na délce doby, která vám bude chybět do dosažení řádného důchodového věku.