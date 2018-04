Rozdíly v důchodech se zvětšují

Ženy v Česku jsou na tom v důchodu výrazně hůř než muži. Zatímco penzista dostával na konci loňského roku měsíčně 9157 korun, důchodkyně měla o 1726 korun na měsíc méně. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení.

Nižší mzdy = nižší důchody

A rozdíly neustále stoupají. V roce 2001 představoval rozdíl v průměrných mužských a ženských starobních penzích asi 17,4 procenta. Důchody žen a mužů se lišily o 1214 korun. V následujícím roce se rozdíl přehoupl přes 18 procent, činil 1402 korun. Loni se přiblížil už k 19 procentům.

Důchod se skládá ze dvou částí. Menší, pevná, je pro všechny stejná, větší díl se stanovuje podle příjmu. Ženy v Česku vydělávají v průměru zhruba o čtvrtinu méně než muži. Pracují totiž obvykle v profesích a oborech s menšími mzdami. Ale i ženy na stejných pozicích a za stejnou práci pobírají často méně než jejich kolegové. Neziskové organizace i odborníci proto často upozorňují na diskriminaci.

Důchod i za „mateřskou“?

Nižší příjem žen se pak odrazí i na výši jejich důchodu. Ženy také bývají mnohem častěji než muži na rodičovské dovolené. Její doba se do nároku na penzi zahrnuje, pojistné se za ni ale neodvádí.

Návrh druhé etapy důchodové reformy, který předložil ministr práce Petr Nečas (ODS), počítá se zavedenímplateb do důchodového systému za čas rodičovské. Odváděl by je stát. Zatím se uvažuje o částce, která by odpovídala odvodům z minimální mzdy.