Ve velkých firmách se vydělává nejvíc, nejméně ve sdruženích

9:28 , aktualizováno 9:28

Kdo chce být v zaměstnání co nejlépe zaplacen, měl by si najít místo ve velké zahraniční společnosti. Průzkum ukázal, že by tam mohl měsíčně dostávat přes 30 tisíc korun.