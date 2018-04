Největší rozdíly v příjmech mužů a žen jsou mezi čtyřicátníky

Ukázala to analýza služby Platy.cz, která porovnávala průměrné výdělky mužů a žen v celé České republice.

Zatímco celkově průměrné platy mužů převyšují průměrné platy žen přibližně o 29 procent, při detailnějším porovnání podle věku zaměstnanců vidíme výrazný vývoj během celé kariéry.

U mladých do 24 let je rozdíl jen 20 procent a ve věkové kategorii od 25 do 34 let již berou muži v průměru o 23 procent více než ženy. U starších zaměstnanců však nepoměr mezi mužskými a ženskými platy dramaticky roste, vůbec nejvyšší je u kategorie od 35 do 44 let, kdy muži berou o 42 procent více peněz než ženy.

Pak křivka zase klesá. Po 45. roce života je rozdíl více než třetinový a na konci produktivního věku dosahuje vůbec nejnižší hodnoty, těsně pod 120 procent.

Za velké rozdíly může rodičovství

"To, že jsou největší rozdíly mezi průměrnými výdělky mužů a žen právě ve středním produktivním věku, si vysvětlujeme zejména nastupováním na rodičovskou dovolenou. Na tu totiž v Česku chodí téměř výhradně ženy. Během ní kariéru fakticky na několik let přeruší, zatímco muži naopak právě v tomto věku intenzivně postupují na vyšší posty. V nižším věku se vliv mateřské dovolené projevuje výrazně méně, ve věkové kategorii 55 let a více se už příležitosti vyrovnávají," komentuje výsledky analytik služby Platy.cz Zdeněk Němec.

K tomu, že je příčinou rozdílných platů dlouhý čas ženy na rodičovské, se přiklání také předsedkyně České ženské lobby Jana Smiggels Kavková a přidává ještě další důvody. "Jedním je rozdělení trhu práce na mužské a ženské obory, přičemž ty 'ženské' jsou tradičně hůře placené. Další důvod je, že máme málo žen ve vrcholných pozicích. A poslední je ten, že ženy berou nižší mzdy i za práci na stejných či srovnatelných pracovních pozicích jako muži."