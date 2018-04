Rozestavěné bydlení nese 6 procent

Při koupi bytu v kterékoliv lokalitě začne Central Group klientům vystavovat na vyžádání písemné garanční prohlášení. V tomto prohlášení se společnost zavazuje, že kdykoliv v průběhu nebo při dokončení stavby převezme na žádost klienta od něj byt zpět a klientovi se vrátí celá uhrazená částka s výnosem 6 procent ročně. Výnos bude vypočten za dobu od připsání peněz zákazníka na účet společnosti do doby jejich odepsání z účtu firmy při jejich vrácení zpět klientovi. Klient může nárok plynoucí z podepsané dohody využít kdykoliv do termínu stanoveného pro předání dokončeného bytu. Garance plynoucí z výše uvedené smlouvy zákazník nemusí využít. Záleží jen na jeho rozhodnutí, zda si byt podrží a prodá ho sám či nechá-li si vyplatit dávku od Central Group.

Po podpisu tzv. dohody o ukončení smlouvy a garantovaném výnosu stanoví Central Group nově obchodní cenu bytu s ohledem na vývoj trhu a zařadí jej zpět do své nabídky. Jakmile se byt prodá, vyplatí společnost na účet klienta nejpozději do 7 dnů od zaplacení ceny bytu novým kupcem veškeré finanční prostředky, které jí klient uhradil. Spolu s vrácením těchto peněz klientovi uhradí i garantovaný výnos.

V případě, že společnost do 14 dnů od podpisu dohody neprodá byt novému kupci nebo pokud do této doby nebude provedena úhrada ceny od nového kupce, vyplatí klientovi dlužnou částku i s garantovaným výnosem nejpozději do 7 dnů od uplynutí tohoto termínu. A to bez ohledu na to, že v té době nemusí být ještě předmětný byt prodán.

6 procent je málo

Až doposud vypadá vše velmi lákavě a bezproblémově. Avšak nabídka garantovaného výnosu má dva omezující faktory. První se týká požadovaného nadstandardního provedení bytu, kterým si chce společnost díky vyšší poptávce po těchto bytech zajistit snadnější odbyt takto financovaných nemovitostí. Pokud tedy chcete koupit byt se standardním vybavením, budete mít smůlu. Druhým je požadavek na zaplacení celé ceny bytu záhy po podpisu smlouvy o dílo. Především toto druhé omezení má dle Central Group zabránit širokému spekulativnímu využití garantovaného zhodnocení.

Samotná společnost Central Group ve svých propagačních materiálech prohlašuje, že není bankou a že nabídka garantovaného výnosu je pouze podpůrným produktem hlavní činnosti firmy. Z tohoto důvodu tak společnost nepodléhá žádnému finančnímu dozoru a veškeré závazky plynou pouze z výše uvedené dohody o ukončení smlouvy a garantovaném výnosu. Navíc za společností nestojí žádná kvalitní silná finanční společnost, která by byla zárukou dostání závazků plynoucích z uzavřených dohod. Na tento typ finanční investice se také nevztahuje pojištění vkladů typické pro bankovní depozita, a tak je 6 procent garantovaného výnosu pro uvedený charakter obchodu málo.

Jednoznačně lze tvrdit, že se jedná o velmi zajímavý marketingový nástroj (podobný můžeme nalézt v nabídkách zajištěných fondů jako bonus za včasné investování), který ve srovnání s obvyklou marží stavebních firem nepředstavuje téměř žádný zásah do rozpočtu firmy, a to i s ohledem na skutečnost, že společnost při konstrukci této garance vycházela z předpokladu, že v následujících letech ceny zejména menších bytů, domů a parcel v Praze porostou o minimálně 10 %.

Co si myslíte o nové nabídce společnosti Central Group? Připadá vám takový typ investice bezpečný? Děkujeme za vaše názory a připomínky.