Rozevřené nůžky českých důchodů: od 2 940 korun až po 92 tisíc

Pro řadu lidí přitom již není starobní důchod almužna, nadprůměrný státní důchod má u nás nyní přes 713 tisíc penzistů. Penzi v rozpětí od 10 200 do 11 tisíc korun měsíčně dostává od státu například 235 tisíc lidí.

Dalších 357 tisíc penzistů má důchod v rozmezí 11 až 13 tisíc korun měsíčně a v pásmu od 13 tisíc korun a výše pobírá státní důchod přes 121 tisíc starobních důchodců.

"Nejvyšší starobní důchod, který je v Česku vyplácený, přesahuje 92 tisíc korun měsíčně. Pobírá ho jeden člověk. Naproti tomu nejnižší starobní důchod je nyní 2 940 korun a pobírá ho zhruba pět tisíc lidí," poznamenává Kamil Vařeka, mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Nejvyšší důchody jsou v Praze • Průměrná výše sólo starobního důchodu včetně předčasných důchodů dosahovala v Česku ke konci března 10 043 korun

(u mužů 11 162 korun, u žen 9 119 korun).

• Nejvyšší penze berou senioři v Praze, a to v průměru 10 706 korun měsíčně (muži 11 726 korun, ženy 9 928 korun).

• Nejmenší důchody jsou vypláceny v Olomouckém kraji, kde dosahují 9 043 korun (muži 10 786 korun, ženy 8 938 korun).

Řada seniorů pobírá kromě státního důchodu i pozůstalostní vdovský či vdovecký důchod. Proto se liší celkový počet důchodců a počet vyplácených důchodů.

Solidarita se má skloubit se spravedlivostí

Český důchodový systém je založený na principu solidarity, což znamená, že lidé v produktivním věku financují důchody seniorů. "Na jednoho důchodce nyní přispívá 2,17 poplatníků," upřesňuje Vařeka.

Vůči lidem s vysokými příjmy ale není, podle dubnového verdiktu Ústavního soudu, náš důchodový systém spravedlivý. Osobní vyměřovací základy, které slouží pro vyměření starobního důchodu, se totiž u lidí s vysokými příjmy redukují, což jim důchod sníží.

Teď jim svitla naděje, že se to může změnit. Lidé, kteří vložili do důchodové kasy mnohem víc peněz než lidé s nízkými příjmy, by měli dostávat vyšší penzi (o verdiktu Ústavního soudu čtete více zde).

Změna se týká jen budoucích důchodců



"Nález soudu se týká všech důchodů, tedy starobních, invalidních i pozůstalostních. Důchody se budou muset vypočítávat jinak, jak konkrétně nyní řeší experti ministerstva práce a sociálních věcí. Zvažujeme možná řešení a modelujeme varianty výpočtů důchodů včetně dopadů, ze kterých vyplynou konkrétní návrhy," přibližuje Štěpánka Filipová, mluvčí MPSV.

Jakého počtu důchodů by se změna měla dotknout a nakolik to může zatížit státní kasu, MPSV zatím odhadovat nechce. Momentálně je jasné jediné: "Změna by se neměla týkat již vyplácených důchodů, ale důchodů nově přiznávaných. Vztahovat se tedy bude na nové důchodce a nově přiznané důchody. Výše výdajů na starobní i ostatní důchody bude záviset na zvoleném řešení a bude pro něj potřeba široká politická shoda," vysvětluje Filipová.

Podle Filipové budou návrhy, které se stanou podkladem pro změnu legislativy, připraveny do konce května. Projednat by je měla vláda vzešlá z květnových voleb a nejpozději do konce letošního roku se návrh novely zákona o důchodovém pojištění může dostat do Poslanecké sněmovny. V praxi by měl nový zákon začít fungovat od října 2011.

Na důchodech vyplaceno víc, než se vybralo



Současné výdaje na výplatu všech důchodů, tedy starobních, invalidních a pozůstalostních, ale přesahují příjmy. Na výplatu téměř 3,5 milionu důchodů pro téměř 2,8 milionu lidí bylo v 1. čtvrtletí letošního roku potřeba zhruba 80,4 miliardy korun.

Poplatníci přitom na důchodové pojištění odvedli v 1. čtvrtletí 2010 celkem 73,9 miliardy korun, což je o 6,5 miliardy méně.