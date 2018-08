I rádiobudík je rádio. Kdy za něj musíte platit rozhlasový poplatek?

Paní Magda je osoba samostatně výdělečně činná, tedy má IČO a registrovanou živnost, sídlo má nahlášeno v místě trvalého bydliště. Pracuje jako tlumočnice a překladatelka, většinou tlumočí nejrůznější akce a konference, často také překládá doma, ve své domácí pracovně, u svého počítače.

Před pár dny jí přišla výzva od Českého rozhlasu s textem: „Český rozhlas neeviduje fyzickou osobu podnikající jako rozhlasového poplatníka, a proto vám zasíláme toto oznámení, aby vaše jednání nebylo v rozporu se zákonem, pokud naplňujete zákonné podmínky poplatníka rozhlasového poplatku uvedené v zákoně.“ V dopise je uvedeno, co je podle zákona považováno za rozhlasový přijímač, jak se k poplatkům přihlásit a kdy kolik a jak má podnikatel za rádio platit.

„Rádio neposlouchám, ale v zákoně je uvedeno, že jako podnikatel musím platit za každý rozhlasový přijímač, který vlastním nebo který užívám,“ podivuje se paní Magda. Má televizi i minivěž, auto s rádiem, občas je užívá, vše ale kupovala jako soukromá osoba, nikoli jako podnikatelka a řádně platí rozhlasový poplatek za domácnost. „Taky mám rádiobudík a ten opravdu užívám pro účely svého podnikání, když musím vstávat na konferenci. Za co všechno tedy musím platit rozhlasový poplatek?“ ptá se naše čtenářka.

Podnikatel platí rozhlasový poplatek za každé rádio

Zatímco domácnosti platí vždy jen jeden rozhlasový poplatek bez ohledu na počet rozhlasových přijímačů, u podnikatelů je to jiné. „Podnikatel je povinen platit rozhlasový poplatek, pokud používá k podnikání nebo v souvislosti s ním nějaký rozhlasový přijímač, a pokud jich takto používá více, musí platit rozhlasový poplatek za každý takový rozhlasový přijímač,“ vysvětluje advokát Pavel Nastis.

Co je to rozhlasový přijímač? Rádiobudík

stolní digitální nebo analogové hodiny s budíkem a rádiem (rozhlasovým přijímačem) Analogový televizor připojený k set-top-boxu

starší typy televizorů, které v sobě ještě nemají zabudovaný digitální přijímač a přesto díky připojení k set-top-boxu můžou přijímat digitální vysílání včetně rozhlasového Televizor vybavený DVB-T/S/C přijímačem, nebo připojený na něj

„novější“ typy televizorů s již zabudovaným digitálním přijímačem, na který je možné přijímat nejen televizní stanice, ale i rozhlasové Autorádio

rozhlasový přijímač určený pro automobily, motocykly, kamiony, dodávky a jiná motorová vozidla Počítač/notebook s FM/DVB-T tunerem

externí zařízení pro příjem rozhlasového vysílání, případně digitálního vysílání, které je možné připojit k počítači Mini/mikro věž

audiosystém s možností přijímat rozhlasové vysílání zdroj:ČRO

Tedy například pokud máte jako podnikatel kancelář, tam rádio a v obchodním majetku vozidlo s autorádiem, budete platit dva poplatky, jeden za rádio v kanceláři a jeden za autorádio. A pokud máte doma hifi věž s rádiem a rádiobudík, zaplatíte ještě další poplatek za domácnost, tam už bez ohledu na počet dalších přijímačů. Rozhlasový poplatek činí 45 Kč měsíčně.



Nezáleží jen na tom, kdo rádio vlastní

Podle zákona je poplatníkem rozhlasového poplatku fyzická nebo právnická osoba, která vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu alespoň jeden měsíc užívá rozhlasový přijímač. „Není vždy podstatné, kdo je majitelem rozhlasového přijímače,“ upozorňuje mluvčí Českého rozhlasu Jiří Hošna. V našem konkrétním případě si paní Magda jako soukromá osoba zakoupila televizní přijímač umožňující příjem digitálního vysílání, rádiobudík a automobil vybavený rozhlasovým přijímačem. Za tyto přijímače platí jako soukromá osoba (domácnost) jeden rozhlasový poplatek. „Pokud ale paní Magda automobil používá i pro svoje podnikání nebo v souvislosti s ním, tedy že se automobilem s autorádiem dopraví na konferenci nebo na obchodní jednání, pak je povinna platit rozhlasový poplatek i jako podnikající fyzická osoba,“ upřesňuje Hošna.

A jak je to s rádiobudíkem? Jak paní Magda říká, ten pro své podnikání opravdu potřebuje a používá. Zákon to ale vidí jinak. „Paní Magda rádiobudík nevyužívá v rámci svého podnikání tak, jak by se dalo vyložit ve smyslu zákona,“ říká Hošna. A nejen proto, že si jej koupila jako spotřebitel. „Rádiobudík používá k tomu, aby se ráno vzbudila a šla vykonávat svou podnikatelskou činnost, což není užívání pro účely podnikání nebo v souvislosti s ním,“ potvrzuje Nastis.

Jestliže tedy paní Magda nemá žádný jiný rozhlasový přijímač, který by používala pro účely podnikání nebo v souvislosti s ním (například ono zmínění autorádio), pak ani za rádiobudík platit nemusí, bude platit jen jeden poplatek za domácnost.