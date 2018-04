Rozhodněte, kam půjdou vaše peníze vložené na investiční životní pojištění

Když už jste si pořídili produkt, díky němuž můžete nechat své peníze růst, nezůstávejte pasivní a pokuste se své investice řídit.

Na věku záleží

Ale pěkně popořádku. Když si pořizujete investiční životní pojištění, v jeho rámci si zároveň nakupujete akciové, dluhopisové fondy nebo fondy peněžního trhu. Michal Dittrich ze společnosti Fincentrum radí, jak je kombinovat:

Pro mladé: pro člověka do třiceti let, který uzavře smlouvu o investičním životním pojištění na dalších třicet let, doporučuji investovat převážně do dynamičtějších akciových fondů. Výnosy z nich podléhají sice větším výkyvům, ale v dlouhodobém horizontu jsou podstatně výkonnější. Navíc s délkou investičního horizontu riziko ztráty klesá.

Posledních pět let před koncem smlouvy doporučuji postupně přemístit peníze do konzervativnějších dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu. Tím klient sníží riziko, že se ke konci pojistného období jeho investice znehodnotí. Některé pojišťovny

tuto službu svým klientům nabízejí automaticky.

Pro střední věk: investiční životní pojistku doporučuji uzavírat minimálně na 15 let, aby dokázala vydělat na vysoké startovací náklady. Pokud tedy začnete o pojištění uvažovat ve čtyřiceti, protože budete chtít zajistit třeba ještě relativně malé děti, smlouvu sepište nejméně do 55 let. Když si ji ještě o pět let prodloužíte, ušetříte na daních.

Strategie pro vás bude stejná jako u mladšího člověka. Zpočátku investovat odvážně a na poslední roky vsadit na jistotu.

Když ale víte, že byste kvůli možným ztrátám nemohli spát a trápili se, nepřidělávejte si starosti a rovnou ze začátku zvolte konzervativnější fondy nebo si pořiďte kapitálové životní pojištění, kde máte výnos sice nižší, ale garantovaný. To platí i pro lidi mladší 40 let.

Pro starší: pokud byste chtěli pojistku uzavřít třeba v pětapadesáti, pravděpodobně vám to většina poradců rozmluví. V takovém věku už jsou totiž děti zpravidla odrostlé a nezávislé na vašich penězích. Většinou proto není třeba se pro případ smrti pojišťovat. Investujte přímo do fondů.

Otestujte se

Strategii budete volit i podle toho, jestli jste dynamický investor, nebo spíš konzervativní. To nejlépe zjistíte, když si necháte vypracovat test povahy investora. Vyplní ho s vámi makléř či pracovník na pobočce pojišťovny. Nebo si ho můžete sami vyzkoušet na internetu.

U dotazníku se nevyplatí předstírat. Při otázkách typu: Jak byste reagovali, kdyby hodnota vaší investice prudce klesla na 30 procent? Je lepší přiznat barvu: budu špatně spát, budu naštvaný, půjdu to zapít. Když totiž výsledky testu nebudou zkreslené, spíš se na jejich základě budete umět rozhodnout, kam peníze vložit.

Změna někde zdarma, jinde za poplatky

Svoje investice můžete v průběhu pojištění různě přemisťovat. Vybírat smíte z těch fondů, které vám nabízí pojišťovna, u níž jste si produkt pořídili. Někde přesun domluvíte s makléřem, některé pojišťovny vám umožní spravovat pojistku přes internet. Obvykle je možný jednou za rok zdarma.

Pojišťovna Komerční banky, Vital Invest: změna jen na pobočce, jednou ročně zdarma, jinak za jedno procento z převáděné částky

ČSOB pojišťovna, Variace: máte přístup k internetové aplikaci Klient on-line a bezpečnostní PIN, přes ní může fondy přesunovat každé tři měsíce zdarma, na pobočce za stokorunu

Pojišťovna České spořitelny: změna jen na pobočce nebo písemně, jedenkrát do roka zdarma, každá další za stokorunu

Česká pojišťovna, produkt Dynamik: změna za 50 korun, kdykoli, vyřídíte na pobočce

Řídit investice je jako vykachlíkovat koupelnu

Pokud se do řízení svých investic opravdu pustíte, připravte se na to, že budete muset průběžně sledovat vývoj fondů. Pokud se však na to hned necítíte sami, není prohráno. "Když dáte zpočátku přednost spolupráci s odborníkem, vše si usnadníte. Asi bych to přirovnal k vykachlíkování koupelny – málokdo dosáhne dobrého výsledku napoprvé a sám, je vždy lepší alespoň ze začátku požádat o radu specialistu,"" říká Marek Zeman ze společnosti Axa.

Slovníček životního pojištění Indexace Pojistku si sjednáte třeba na milion. Dnes je to částka, která by ve většině rodin stačila na rok až dva provozu, kdyby živitel zemřel. Po několika letech možná zjistíte, že milion odpovídá potřebám rodiny už jen na půl roku (vyšší úroveň života, inflace...). Můžete požádat o zvýšení pojistné částky nebo se spolehnout na indexaci. Při ní bude pojišťovna vaši pojistnou částku navyšovat automaticky s růstem inflace. S výší pojistné částky roste i pojistné. Kapitálová hodnota U staršího typu kapitálového životního pojištění se vámi zaplacené peníze rozdělují na dvě části – v jedné platíte za krytí rizika a poplatky pojišťovně (to jsou peníze, které už nikdy neuvidíte) a druhá se vám spoří a navyšuje díky zhodnocení, kterého dosáhne pojišťovna svým hospodařením. Na začátku jde většina peněz do první hromádky, časem se víc peněz přelévá do spořicí složky a tvoří kapitálovou hodnotu. Odbytné V případě, že máte smlouvu, na které spoříte peníze, a rozhodnete se ji ukončit dříve, než bylo na počátku pojištění sjednáno, vyplatí vám pojišťovna takzvané odbytné. Je to aktuální hodnota pojistky snížená o poplatek pojišťovně a o 15procentní daň.

Pokud jste platili třeba sedm let pojistné 5 000 ročně, poslali jste pojišťovně 35 000 korun. Odbytné však bude cca 10 až 15 tisíc. Oprávněná osoba (též obmyšlená) Ten, kdo dostane peníze v případě smrti pojištěného. Určuje se při sepisování smlouvy, později ji může pojištěný změnit. Technická úroková míra V době, kdy sjednáváte pojištění kapitálového typu (tedy ne investiční), je stanovena technická úroková míra. Dalo by se říct, že je to úrok, který vám pojišťovna musí minimálně poskytovat po celou dobu trvání smlouvy.

Momentálně je úroková míra 2,4 procenta, u smluv kratších než 8 let může být i vyšší.