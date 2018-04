Rozhodujte profesionálněji než malí školáci

Člověk je ve školách vybavován stovkami výčtů a faktů, učí se složité věci... a často nezná základní know-how pro situace, kterých potkává ve své práci řadu každý den. Jednou z těch denně opakovaných situací je ROZHODOVÁNÍ. Každou chvíli musíte něco rozhodovat, od prkotin po věci veledůležité. Jak to řešíte ve svém mozku? Máte pocit dobré profesionální kvalifikace? Nebo se spíše plácáte v intuici na úrovni malého školáka?

Vysokoškolské učebnice o manažerském rozhodování hýří košatými grafy. Ale co každodenní rozhodování pro každého z vás? Neškodilo by připomenout si pár zásad, jasných jak facka, které lze začít používat minutu po přečtení tohoto článku? Samozřejmě že neškodilo - naopak!