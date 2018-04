Právě odpromoval a už má kariéru téměř jistou

Kdy jste se dozvěděl o programu Growww?

V průběhu loňského léta. Zkontaktoval mě jeden můj známý a řekl mi, že je program od společnosti Slovnaft Česká republika stále otevřený a že je možnost se přihlásit do výběrového řízení. Hned jsem to udělal a šlo to rychle.

Jak výběrové řízení vypadalo?

Nejdříve jsem musel projít testem z angličtiny, na kterou se ve firmě klade velký důraz, a poté psychologickými testy. Pak jsem byl přizván do druhého kola, což byl pohovor. Tam už bylo podstatně méně účastníků. Setkal jsem se s manažerem logistiky a personálním manažerem. Pohovor probíhal celkem tradičně, diskutovali jsme o mých ambicích a probírali životopis.

Poslední částí výběrového řízení prošlo už minimum z nás. Toto kolo v podstatě navázalo na předešlý pohovor, jen bylo více specifické a točilo se víc kolem pozice, o kterou jsem se ucházel, a to logistika. Společnost mi nabídla smlouvu na program Growww na rok 2014/2015, kterou jsem s nadšením podepsal.

Growww Jde o program, který maďarská skupina MOL, jejíž dceřinou společností je mimo jiné Slovnaft, otevírá každoročně v jedenácti zemích.



Program je určen absolventům vysokých škol s minimální praxí.



Zájem o program roste, loni se přihlásilo o tři tisíce lidí víc než v roce 2013.



Účastníci programu získají roční smlouvu na hlavní pracovní poměr. Až 95 procent absolventů programu zůstává ve firmě pracovat i po jeho ukončení.



Zapojoval jste se už i při studiu vysoké školy do praxe?

Ano, ale byly to samozřejmě mnohem nižší pozice. Studentům nikdo nepřenechá příliš velkou zodpovědnost. Moje největší zkušenost byla až v posledním semestru na vysoké škole. Tehdy jsem byl na praxi ve firmě, která se také zabývá logistikou. Jinak to byly samé brigády.

Proč jste si vybral právě logistiku?

Logistika byl v rámci České republiky jediný otevřený obor, ale vzhledem k mým předešlým zkušenostem to pro mě bylo vlastně ideální. Tento obor mi přijde zajímavý. Vzhledem k tomu, že jsem na škole studoval něco trošku jiného, mám na některé věci rozdílný pohled, což není na škodu.

Co vás na programu zaujalo?

Jak jsem rychle pochopil, tak si společnost hodně zakládá na výběru talentů z řad absolventů. Mimo to mě také lákala možnost setkat se se svými vrstevníky napříč mnoha zeměmi a firmami. Zkušenosti, které v programu můžete získat, jsou úžasné. To jsem si potvrdil hned na prvním školení.

Co to bylo?

Na začátku programu je meeting, který trvá dva dny. Jde o to, informovat nově přijaté o celé filozofii firmy. Byla tam skvělá atmosféra. Čekala nás řada přednášek. Ale myslím si, že jednoznačně největší úspěch sklidila ta motivační. Přednášející byli lidé od absolventů Growww až po nejrůznější zahraniční hosty, nebo dokonce nejvýše postavené manažery celé firmy. Večer jsme se mohli navíc setkat s hlavními představiteli skupiny MOL.

Otázka pro... Zdravka Demeter Bubalo, ředitelka lidských zdrojů skupiny MOL.

Co by měli mladí lidé umět, aby měli šanci uspět v programu Growww? Měli by být schopní rychle se učit, být otevření změnám, zvládat komplexní úkoly, mít dobré komunikační schopnosti a motivaci dosahovat úspěchu. Pomocí našeho programu Growww přijímáme ročně přibližně 250 talentů z celého světa. Co rádi vidíme, jsou rozdíly v jednání způsobené kulturní odlišností. Všichni tito talentovaní lidé se musí naučit ocenit kulturní rozdíly a diverzitu prostředí, aby byli úspěšní.

To samo o sobě bylo motivující, protože v takto velkých mezinárodních firmách se něco takového někomu nepoštěstí za celou kariéru. Navíc se této akce, která se pořádala v Bratislavě, účastnili nejen evropští kolegové, ale také „growáci“ z asijských zemí. To jsou většinou lidé, kteří se zabývají objevováním nových nalezišť ropy, což je úplně něco jiného, než děláme v rámci firmy my.

Kdo vám nejvíce na úplném začátku ve firmě pomáhal?

V těch prvních chvílích to byly kolegyně z personálního oddělení. Ty mě provedly a seznámily s kolegy a prostředím. A poté samozřejmě moje nejbližší skupina, se kterou spolupracuji v rámci útvaru logistiky. Tu jsem poznal nejrychleji. Nápomocen je mi také šéf oddělení, který je mým oficiálním mentorem. Baví mě, že je práce rozmanitá. Nedělám každý den totéž a mohu se tak naučit spoustě věcí.

Do programu Growww je těžké se dostat. Jste jeden z mála, kterému se to povedlo.

Na školení jsem potkal ještě jednoho českého kolegu. On ale nastoupil do centrály v Budapešti. Bylo velmi příjemné vědět, že je tam nějaký další Čech, ačkoliv není přímo u nás ve firmě. Každému bych ale doporučil, aby zkusil štěstí. Myslím si, že je to obrovská šance. Je tu příležitost k růstu a hodně se naučíte. To je i podstata samotného programu, jdete se učit. Nemusíte mít zkušenosti, naopak. Firma si vybírá ty, kteří mají předpoklady. Chce si své lidi formovat.

Co byste uchazečům doporučil?

Naučit se jazyky. Dnes už jsou nutností, a tady tomu není jinak. Myslím si, že je to dokonce jedna z hlavních podmínek. Potom je také hodně důležité chtít se učit novým věcem. V přijímacím řízení nerozhodují předchozí zkušenosti. Je to o přístupu k dané pozici a o přístupu k sobě samému. Jestli na sobě člověk chce pracovat nebo ne.