Problémem je nejen nedostatek financí, ale i chybějící strategie na našich VŠ, které by pomohly zabezpečit efektivní personální a technickou podporu pro e-learning. Pokusy o zavedení e-learningu nejsou téměř vůbec koordinované.Tyto nedostatky se však postupně odstraňují.Obecně lze říci, že ano. Pro přípravnou fázi je počítačů dostatek a vysoké školy mají k dispozici kvalitní připojení k internetu. Příprava distančního vzdělávání je často výrazně dražší, než příprava klasické výuky. Ale e-learning kursy mohou být využity velkým počtem studujících a mohou pak být i levnější, než kursy klasické. Např. desítky tisíc učitelů budou do r. 2005 skládat povinné testy pro získání certifikátu European Computer Driving Licence (ECDL -tzv. řidičák na počítač). Pro učitele i ostatní zájemce o získání zmíněného certifikátu připravujeme na ČVUT nejen klasická školení, ale i distanční kursy na internetu (viz. www.cvut.cz/online).E-learning se prudce rozvíjí a ve stádiu přípravy je patrně na všech významných českých VŠ, ale i na školách soukromých a v soukromých firmách. Je u nás i relativní dostatek schopných učitelů. Nejsou pro ně ještě vytvořeny podmínky, aby se mohli novým formám výuky věnovat.