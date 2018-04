Líbí se mi, že tu nemáme žádné hranice, říká o své práci

Firma nehledá lidi, kteří jsou ve všem dokonalí, já jsem toho důkazem, říká čtyřiadvacetiletý Marek Chrášťanský, student Vysoké školy ekonomické v Praze a nyní také asistent Auditu ve společnosti KPMG Česká republika. Do programu pro studenty se hlásil před dvěma lety. Vedení mu však doporučilo program o rok odložit, aby se mohl soustředit na vysokou. Teď je za to rád.

Proč jste se rozhodl pro stáž v KPMG?

O této společnosti jsem se dozvěděl od spolužáků ze školy. Studoval jsem obor Účetnictví a finanční řízení podniku, kde se informace o předních poradenských firmách neustále točí. Asi každý absolvent má zájem dostat se do jedné z těchto společností. V posledním ročníku bakaláře jsem chtěl nějakou takovou stáž zkusit, ale zjistil jsem, že je většinou firmy nabízejí až od magisterského studia.

Takže jste si na internship program chvilku počkal.

Moje první přijímací řízení na tento program probíhalo v prváku na magisterském studiu. Nakonec jsem ale nenastoupil. I když jsem prošel konkurzem, u posledního pohovoru s manažerem jsme se dohodli, že bych to se školou asi nezvládal. V tu dobu jsem to bral jako zklamání. Další rok jsem to však zkusil znovu a měl jsem štěstí. Díky tomu loňskému pokusu jsem mohl přeskočit některá kola výběrového řízení.

Jak takové přijímací řízení probíhá?

Je tříkolové. První kolo je postaveno hlavně na logických a jazykových testech. Zčásti to je i zábava, formou hry se zkouší třeba postřeh. Následuje assessment centrum, kde člověk musí ukázat, co v něm opravdu je a jaký je. Nemůže se přetvařovat, to by ho pak v práci „semlelo“. KPMG nehledá dokonalé supermany, ale lidi nejvhodnější pro danou práci. Třetí kolo je osobní pohovor s manažery z oddělení, kam chce člověk nastoupit. Musíte se zalíbit.

Jaký pro vás byl začátek stáže?

Asi tak měsíc firma nováčky připravuje. Prošli jsme kurzem, kde nás seznámili s kulturou společnosti a řekli nám, co máme očekávat. Potom jsme už začali pracovat na zakázkách pro klienty. Pracuje se v týmech, kde je vždy někdo zkušenější, na koho se nováčci mohou obrátit. Během celé stáže navíc na každého zaměstnance dohlíží Performance Manager. Ten kontroluje výkony a dává stážistům zpětnou vazbu.

Co se vám na práci v KPMG nejvíc líbí?

Ve všech ostatních zaměstnáních jsem si celkem rychle udělal představu o příležitostech. Jaké jsou tam hranice a jak dlouho bude trvat jejich dosažení. To tady není. Když sem člověk nastoupí, má možnost ohromného osobního rozvoje. Na nějaký limit jen tak nenarazí. To pro mě bylo příjemné překvapení.

Neplánujete vycestovat do ciziny?

Tahle možnost ve firmě je, kvůli tomu jsem některé své kolegy ještě ani osobně nepotkal. Jsou to programy mezi zahraničními kancelářemi KPMG a zaměstnanci se mohou ucházet například o stáž na Novém Zélandu, v Americe nebo Jihoafrické republice. Já o tom zatím nepřemýšlím.

Zůstávají absolventi programu ve společnosti?

Z loňských 15 stážistů v našem oddělení nepokračují tři, ale nevím proč. Firma je v nabídkách dost velkorysá.

Na co by se měl případný zájemce o stáž připravit?

Jestli chce někdo uspět u přijímacího řízení, doporučil bych mu vyzkoušet naši aplikaci Test2job, která umožňuje otestovat si schopnosti a vyzkoušet si konkurz do KPMG nanečisto. Na blogu společnosti zpodpalubi.cz mohou zájemci zjistit, jak se ve firmě vlastně žije a co děláme. Připravit se na assessment centrum se ale podle mě nedá. Tam se musí ukázat, co v člověku je, a pak už jen záleží na manažerovi, jestli si ho vybere.

Kam byste chtěl ve svém oboru dojít?

Zatím to nechávám tak nějak plynout. Je to takový můj životní milník – dodělávám školu a jdu do práce na plný úvazek. Nevím, co je přede mnou, ale každopádně jsem tady a teď spokojen.