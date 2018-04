Obchodníci s ledem točí miliony. Jejich práce zaujala až v Ománu

Jak se zrodil nápad začít vyrábět led a z něj ledové sochy?

Se společníkem jsme pracovali na výletních lodích v USA. Tam byla ledová socha součástí každého bufetu či tabule. Za oceánem jsou všeobecně velmi populární na svatbách, oslavách, prezentacích firem, a tak jsme se po návratu do Česka v roce 2005 rozhodli zkusit je nabízet i u nás. Byli jsme přesvědčení, že to stoprocentně půjde, žádný průzkum trhu se nekonal.

Jaké byly reakce lidí, kterým jste led zkoušeli prodat?

Tehdy na to ještě nebyli připravení. V reklamních agenturách nás odbývali, že zmražená voda není zajímavý produkt, ťukali si na čelo, že je to nesmysl, který nikoho nezajímá a nevěřili, že je to prodejné. Před deseti lety, kdy náš polský partner už dodával na velké ledové festivaly, se u nás kvádry a sochy prodávaly jen velmi málo a uživit se tím nedalo.

Čím to, že se jejich prodejem dnes docela úspěšně živíte?

První zákazníky jsme začali získávat, až když jsme to zkusili napodruhé v roce 2008. O dva roky později už obchody šly docela dobře. Sám nevím, co obrat způsobilo. Firmy asi postupně začaly pro svou prezentaci hledat něco jiného, neotřelého.

Co bylo na začátku nejtěžší?

Měli jsme poměrně pomalý rozjezd a nešlo o milionovou počáteční investici, takže jsme mohli spát docela klidně. Po dvou letech jsme ale zjistili, že se musíme z Moravskoslezského kraje přestěhovat do Prahy, kde máme nejvíc zakázek.

Co tedy byla největší počáteční investice?

Nejprve jsme led nakupovali v Polsku, tudíž jsme nejprve museli pořídit mrazicí auto kvůli dovozu. Když se konečně ukázalo, že je to zajímavé, pořídili jsme vlastní stroje na výrobu 125kilových kvádrů, kterých nyní máme necelou desítku. Cena amerického výrobníku je na internetu asi 130 tisíc, už jsme však schopni technologii nechat sestrojit i u nás.

V nabídce máte i tunový kvádr, co obnáší výroba a přeprava takového kolosu?

Právě tuhle velikost stále dovážíme od sousedů. V celé Evropě jsou pouze dvě výrobny, které jsou schopné tuhle velikost udělat – v Polsku a v Belgii.

Ledový kvádr stojí necelé dva tisíce, tunový pak 20 tisíc. Jakou nejdražší zakázku si u vás kdy zákazník objednal?

Vyráběli jsme a udržujeme v chodu ledový bar v pražských Karlových Lázních o rozloze 80 metrů čtverečních, kde je celoročně minus sedm stupňů a z ledu je nejen bar, ale i stolky, židle, stěny, sklenice, zkrátka všechno. Zařizujeme opravy, když někdo něco rozbije, poškodí, jednou za čtvrt roku taky provádíme kosmetické úpravy soch a stěn. To byla jedna z nejdražších zakázek. Když tohle pominu, nejdražší zakázka stála kolem půl milionu korun. Roční obrat máme kolem 3,5 milionu.

Marek Košmider (38) Spolu s kamarádem Ondřejem Benšem založil firmu Ice Art v roce 2009.

K založení byznysu s ledem se inspirovali v USA, kde oba pracovali na výletních lodích.

Zpočátku led dováželi, nyní mají vlastní výrobníky i sklady.

Společnost má aktuálně roční obrat asi 3,5 milionu korun.

Jak výroba vypadá a kolik kusů jste schopní denně vyrobit?

Nerezovými stroji s čerpadly a dvěma káděmi protéká přefiltrovaná voda, aby led byl dokonale čirý. Zmrazení kvádru následně trvá tři dny. Když někdo bude chtít do čtyřiadvacet hodin sto kvádrů, umíme to zařídit, ale za celé naše působení se nestalo, že by někdo chtěl během několika málo hodin takové množství.

Led není zrovna artikl, který by se dal pohodlně skladovat. Jakou máte zásobu?

Asi 130 kvádrů ve skladu v Horních Počernicích a využíváme ještě externí mrazírny, kde si pronajímáme prostory.

Kolik kvádrů je obvykle potřeba na jednu sochu?

Záleží na velikosti, dělali jsme reklamní akci pro prodejce alkoholických nápojů, kde bylo potřeba 150 kvádrů, ze kterých sochař čtyřiadvacet hodin vkuse dělal obrovskou ledovou kouli. Jsou ale počiny, které trvají jen hodinu. Do každého kvádru lze taky cokoli zamrazit, od ovoce až po elektroniku.

Většinou tedy dodáváte firmám na jejich prezentace?

Ano, k příležitostem narozenin firmy, představení nového produktu či uvedení značky na trh. Devadesát procent zakázek máme přes agentury.

S jakým nejbizarnějším požadavkem jste se setkal?

Hodně zajímavá byla zmíněná ledová koule. Pak jsme měli dělat pro klienta ledové sochy přímo na hladině Vltavy, ledový kvádr totiž – ač by to možná někteří nečekali – plave. Z toho ale nakonec sešlo kvůli příliš vysokému rozpočtu. Taky po nás chtěli postavit ledový bar v tropickém Ománu, což taky nevyšlo. Nejdál měli náš bar tuším v Dubrovníku.

Jak často dodáváte zahraničním klientům?

Do zahraničí nejezdíme často, dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky. Určitě nejsme v Evropě jedineční. V Česku vím o dvou či třech dalších firmách, které s ledem obchodují. Možná jsme ale jediní, kteří se tím zabýváme na sto procent, aniž bychom dělali i něco jiného. Tohle podnikání je složitější v tom ohledu, že v podstatě nemáme žádné stálé odběratele, kteří by objednávali pravidelně.

Pořádáte i teambuildingové akce. Jak taková akce vypadá a kolik firem si ji ročně objedná?

Někdy máme 55 akcí za rok, jindy deset, je to různé. Dovezeme kvádry, ochranné a pracovní pomůcky, proškolíme účastníky a necháme lidi si hrát. Největší akci jsme měli nedávno v centru Prahy pro 250 lidí.

S kolika sochaři spolupracujete a kolik soch pro vás ročně vytvoří?

Spolupracujeme asi s pěti sochaři, kteří jezdí tvořit na ledové festivaly po Evropě (o sochání do ledu více čtěte zde). Prodej se odvíjí od ročního období, v prosinci prodáme klidně 80 soch a v červenci třeba tři, nedá se to zprůměrovat, hodně se to liší. Hotové převážíme výjimečně, většinou se tvoří až na místě, kde socha ve finále zůstane stát. U ledových barů se to také různí. Někdy jsou dvě akce za měsíc, někdy půl roku žádná, ale ještě se nestalo, že bychom neměli třeba dva týdny práci.

Byly vaše nejdražší zakázky zároveň ty nejsložitější?

Nejsložitější je udělat něco velkého ve velmi krátkém čase, větší projekty se plánují i několik měsíců. A jednoznačně největší problém je zamrazovat do kvádrů malé plovoucí předměty, třeba brusinky, věc k ledu vždy musíte přichytit. Takže až led naroste do požadované výšky, vložíme předmět do nádrže a zatížíme ho.

Převážíte kvádry vždy v mrazicích vozech?

Do května většinou stačí na krátké vzdálenosti obyčejné auto, ale když jsou třicítky, je mrazicí auto nezbytné. Máme tři svá, a když to nestačí, objednáváme závoz. Kvádry převážíme buď přímo ve výrobních boxech, nebo už naskládané na paletách, když putují z mrazíren. Jeden kvádr klidně převezete v autě, pokud je jich víc než čtyřicet, je potřeba objednat kamion.

BBC nedávno uveřejnila, že největší evropský výrobce ledu, britská firma The Ice Co, dokáže vyrobit až 500 tun ledu denně, což by na večer stačilo do ledových nápojů celým Benátkám, nebo na výrobu asi čtyř tisíc ledových soch. Které české město byste dokázali zajistit kostkovým ledem vy?

My máme kostkový led vyloženě jako okrajový produkt. Náš trh, ale třeba ani ten slovenský, se moc nedá měřit s ostatními, je to v uvozovkách trochu nuda. Zmiňovaní Britové jsou celkově jinde. Třeba největší fabrika v Polsku vyrábí 20 tun denně a celkově se tam prodá několikanásobně víc kostkového ledu než u nás, pokud bychom to přepočítali na hlavu. „Ledová kultura“ je tam zkrátka někde jinde a vlastně ani nevíme, čím to je.

Zažil jste někdy v Česku situaci, kdy bylo ledových kostek málo?

Ve dvou uplynulých letech přišel vždy v létě asi dvoutýdenní výpadek, kdy nebyla šance Česko kostkovým ledem uspokojit. Loni jsem tou dobou kontaktoval největší evropské továrny a nikdo neměl led na prodej, poptávka se zvedla tak, že všichni měli objednávky asi na dva týdny dopředu. Skutečně to byl problém. Podniky například v Praze, které nemají své výrobníky, byly prázdné.

Může toto postupné oteplování nastartovat další růst českého trhu s ledem?

Hádáme, že vlivem toho by se mohla situace postupně změnit.