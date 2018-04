Dělají ponožky pro firmy i pro svatebčany. Nic není z Číny

Tak jsem si u objednávky zaškrtla osobní odběr a šla se podívat do pražských Malešic, kde má společnost sídlo. V domluvený čas mě čekala Kateřina Mihoková neboli Kacza. Nevedla mě však k pletacím strojům, jak jsem si myslela, ale do kanceláře a současně vzorkovny. "Tady v Praze máme jen tento prostor, ponožky pleteme v Třebíči. Trenýrky pak šije na zakázku švadlena z materiálu, který jí dodáme," vysvětluje mladá žena.

Kacza Kateřina Mihoková je zaměstnaná u firmy o3v – zajišťuje výrobu a prodej ponožek (phusecklí) a trenýrek (trenzlí). "I když jsem zaměstnaná, cítím za firmu odpovědnost, jako by byla moje," říká. "V podstatě podnikám, výhodou však pro mě byly nízké vstupní náklady, ty nesl zaměstnavatel." Pochvaluje si, že je její práce rozmanitá a že si s sebou do kanceláře může brát psa.

Začněme od začátku. Jak jste přišli na to, že budete podnikat "v prádle"?

Původně jsme s partou kamarádů měli obchod s oblečením. Heslo bylo: Oblečeme vás od hlavy až k patě. Jenže časem jsme zjišťovali, že kvalita neodpovídá ceně, a takové zboží jsme nechtěli prodávat. V té době majitel firmy koupil jako výhodný nákup pletací stroj na ponožky.

Počkejte – jaký majitel? Myslela jsem, že jste skupina, která společně podniká?

Úplně to tak není – jsme sice parta, ale projekt bylo třeba financovat. Takže máme majitele, externí spolupracovníky a já jsem zaměstnanec.

To jste mi trochu zkazila představu o partě mladých nadšených podnikatelů, kteří se věnují konzervativnímu byznysu...

Zprvu to tak možná bylo, ostatně i název našeho zboží jsme dopilovali nad sklenkou vína. Po téměř deseti letech to však dopadlo tak, že firmu v podstatě řídím sama, ostatní pomohou, když něco potřebuji – třeba grafický návrh.

Matete mě. Před chvílí jste říkala, že jste zaměstnanec, a teď, že firmu vedete sama?

Ono to tak je. Majitel společnosti mě zaměstnává a dostávám mzdu. Protože však má i jiné projekty, věnuje se jim a já řeším naše takzvané trenzle a phuseckle. Část mé mzdy závisí na tom, jak dobře mi prodej jde.

Takže jste vlastně prodavačka.

Tak snadné to také není. Jsem multifunkční: výtvarník, obchodník, nákupčí, prodavač, účetní, poslíček... Sháním zakázky a vedu internetový obchod, prezentaci na Facebooku, fakturuji, rozesílám zboží, ale také nakupuji látky, zadávám práci a občas si sednu s pastelkami a maluji nové vzory ponožek. Majitel mi nechává volnou ruku.

Tak to je rozmanitá pracovní náplň. Jak se vám daří? Vaše ponožky ani trenýrky nepatří k těm nejlevnějším. Trenky za tři stovky, ponožky za devadesát... Člověk pořídí tyhle věci za lepší cenu někde v tržnici.

Cenou opravdu konkurovat nemůžeme, ale sázíme na kvalitu materiálu a zpracování. Za tou si stojíme a naštěstí to oceňují i zákazníci, kteří se k nám vracejí. A pak je tu ještě jedna věc, která mnohé klienty přesvědčí: vyrábíme tady v Česku. Nic není z Číny.

Kupujeme české látky, knoflíčky, najímáme české švadleny a dopravce. Dokonce i dárkové krabičky na prádlo jsou kompletně tuzemské a ještě z recyklovaného materiálu. Jen látka na saténové trenzle je z Dánska, tady jsme nesehnali takovou, aby odpovídala našim požadavkům.

Opravdu na to zákazníci slyší? Mám stále pocit, že cena většinou vítězí.

Zatím to zkoušíme a zdá se, že to funguje. Možná i proto, že u nás seženou věci na zakázku. Firemní ponožky nejsou nic nestandardního, ale teď třeba chystám veselé pruhované podkolenky pro svatebčany na veselku.

Cože?

Ženich s nevěstou jsou spíš veselí než romantičtí, a tak nepořádají svatbu, ale veselku. A budou na ní mít veselé věci – například naše phuseckle. Červenožluté.

Máte nějakou dobrou strategii na prodej?

Nic mimořádného: e-shop, individuální nabídky firmám, míváme akce na dopravu zdarma. Nejlepší reklamou je pro nás doporučení spokojených klientů – nejsme tak velká firma, abychom si mohli dovolit propagaci v televizi. Zkoušeli jsme se do povědomí dostat třeba i nabídkou přes slevový server, ale to se moc neosvědčilo.

Jak to, lidé nekupovali?

Ale ano, jenže když vezmu padesátiprocentní slevu a ještě provizi slevovému serveru, dostali jsme za jeden pár ponožek méně, než kolik jsou náklady na jejich výrobu. Faktem ale je, že mnozí zákazníci z této akce pak objednávali opakovaně. Takže to vlastně zas takový průšvih nebyl, pokud to vezmu jako reklamu.