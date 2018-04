Objevuje léčivé mikroorganismy a rozjel podnikání, které vynáší

Jako mají někteří lidé absolutní hudební sluch, Petr Kaštánek má přirozený talent na chemii a vše, co s ní souvisí. „Je to naprosto logická a transparentní věda. Můj otec byl chemik, a tak jsem vyrůstal obklopený baňkami, křivulemi a zkumavkami. Miloval jsem knihy o vědcích, třeba o Alexandru Flemingovi, jak v plísni objevil penicilin. A když mi bylo devět let, žil jsem nějaký čas s rodiči na Kubě, kde jsem se poprvé seznámil se subtropickou přírodou. Vše se spojilo a najednou bylo jasné, kam se budu ubírat,“ vzpomíná úspěšný vědec a podnikatel.

Do džungle?

Ano, přiznávám, že do vědeckého ústavu mě to moc netáhlo. Raději jsem se sbalil a odjel do světa. Toužil jsem objevovat nové věci, pochopit je a nějak prakticky je využít.

Co konkrétně jste hledal?

Jako byli dříve na Divokém západě prospektoři, tedy průzkumníci, tak i my dnes děláme takovou bioprospekci. Vědec vezme tým lidí, celý výzkumný arzenál a vyrazí do pralesa, na sopku, na korálové útesy, na ledovec. Tam hledá mikroorganismy - řasy, houby, bakterie, které mohou být zdrojem nových účinných látek využitelných třeba ve farmacii nebo potravinářství.

Petr Kaštánek Vystudoval Chemicko-inženýrskou fakultu VŠCHT Praha, obor procesy a zařízení chemických a potravinářských výrob.



V oboru se vzdělával na světových vědeckých institutech H. C. Orsted Institut v dánské Kodani a Max-Plank-Institut v německém Dortmundu.



Ještě na studiích v roce 1993 založil společnost Biocen Laboratories, o šestnáct let později firmu EcoFuel Laboratories. Vedle toho je projektovým manažerem několika výzkumných grantových projektů zaměřených na využití mikrořas.



Od roku 2012 je ředitelem Centra kompetence pro výzkum biorafinací Bioraf a členem vědecké rady Mezinárodního institutu pro výzkum konopí a kanabinoidů.

Absolvoval řadu výzkumných expedic (Kuba, Mexiko, Guatemala a Belize, Siberut, Sumatra a Malajsie, Papua - Nová Guinea, Patagonie, Kolumbie atd.) s cílem nalézt nové kmeny mikrořas využitelné ve farmaceutickém, potravinářském a kosmetickém průmyslu.

Má rád aktivní relaxaci: skialpinismus, horolezectví, lyžování, potápění a námořní jachting.



Věnuje se rovněž tanci (kubánské salse, argentinskému tangu) a józe.



Je svobodný, žije s přítelkyní.



Takže sbíráte do skleničky řasy, přivezete je domů a tady je pitváte?

Přibližně tak. Na světě je mnoho dosud neobjevených mikroorganismů, většina z nich je přitom ohrožena civilizací a během několika desetiletí mohou nadobro zmizet. A co když některé umějí léčit rakovinu?

To musí být „piplačka“ pěstovat v laboratoři řasy a zkoumat, jaké v sobě mají účinné látky.

Šílená, obdivuji kolegyně, že mají trpělivost analyzovat ty breberky tisíckrát znovu. To mě baví spíše ta objevitelské část práce.

A když přijdete na to, co konkrétní druh umí, co dál?

Musíme se rozhodnout, k čemu to využijeme. Hodilo by se to do kosmetického přípravku, jako lék, jako veterinární prostředek? Spolupracujeme při tom s největšími mozky v republice, odborníky z Akademie věd, různých univerzit a výzkumných ústavů.

Dejte prosím nějaký příklad.

Řekli byste, že na ledovci nemůže nic růst, je to zmrzlá voda. Ale když led začne díky slunci odtávat, vzniknou na něm kapky a v těch vyroste řasa, na sněhu jsou vidět červené skvrny. A protože na ni praží slunce, musí si umět vytvořit blokátor proti UV záření. My ji najdeme, odebereme, tu účinnou látku z ní dostaneme a dáme ji do krému, který díky tomu ochrání kůži proti nebezpečnému slunečnímu záření. Takhle jednoduše fo funguje.

Když účinnou látku objevíte, můžete si ji dát patentovat?

Ano, už máme několik patentů. Podařilo se nám například izolovat řasu na listech mangrovníku v Papui - Nové Guinei. Když list spadne a hnije v mořské vodě, obalí ho za čas řasy, které obsahují hodně omega-3 kyselin. Ty jsou nezbytné například pro kardiovaskulární systém seniorů, vývoj očí a mozku u dětí.

Běžně se vyskytují v mořských rybách a krilu, ale to jen proto, že ty se živí oněmi řasami. Představte si těhotnou ženu, která musí jíst ryby, aby dítě mělo dost omega-3 kyselin a správně se vyvíjelo. Jenže společně s nimi dostane do těla třeba i rtuť, jíž je většina mořských ryb dnes kontaminovaná. Díky řase riziko odpadá. Za tuto patentovanou látku jsme dostali na konci roku 2016 cenu Vizionář roku. Zároveň olej z těchto řas certifikujeme na potravinu nového typu, takže musíme prokázat její neškodnost a prospěšnost pro děti a těhotné ženy.

Čtěte také Rozhovory se zajímavými osobnostmi V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Chtěl zachránit kolegy, napadlo ho šít boty. Dnes vyváží i na Zéland Další příběhy čtěte zde.

Tím se dostáváme k další z vašich mnoha rolí - byznysmena. Jak vám jde?

No, v oblasti obchodu se ještě mám co učit. Musím zapracovat například na marketingu. To, že o produktech vím tolik, neznamená, že je umím dobře prodat.

Ale vybral jste si skvělý obor podnikání, doplňky stravy jsou dnes v módě.

To ano. Ono také záleží na tom, kdo je vyrábí a jakým způsobem. Tolik v nich potom zůstane účinných látek. Takový paradoxní příklad: levná řasa chlorella z jihovýchodní Asie roste v hluboké kontaminované vodě, nabalí na sebe všechny ty nečistoty a toxické látky, vyveze se do Evropy, kde ji pak lidé jedí na detoxikaci organismu.

Takže je třeba si hlídat, odkud řasa pochází a jak byla zpracovávána?

Přesně tak. My pěstujeme chlorellu ve vodě z jihočeských rybníků, roste v mělké proudící vodě, aby se k ní dostalo co nejvíce slunečních paprsků. Když vyroste, prochází takzvaným sprejovým sušením, kdy se z ní během vteřiny odpaří voda a zůstane v ní mnoho účinných látek.

Jaké jsou teď vaše nejbližší plány?

Našli jsme řasu, jejíž výtažek zabíjí bakterie, které způsobují akné, takže vyvíjíme kosmetickou řadu na problematickou pleť. Jiná řasa má zase antimikrobiální účinek na bakterii E.coli, jež způsobuje krvácivý průjem u prasat a poté jejich úhyn. Takže se hodláme věnovat i výzkumu nových látek s antibiotickými účinky, které pomohou nejdříve zvířatům, později třeba i lidem. Připravujeme také největší pěstírnu řas v tuzemsku, bude na jižní Moravě. Budeme stavět komplex na výrobu kloubních preparátů ze zbytků surovin z drůbežářského průmyslu. Rozšíříme naši značku z 15 na několik desítek produktů.

Nebojíte se, že jednou už nebude co objevovat, všechno bude známé?

Tak to opravdu ne. Vždyť jen mikrořas jsou desítky tisíc druhů, obden nějaký nový objevíme. V rámci našeho výzkumného centra Bioraf máme k dispozici asi tisíc druhů, detailněji jsme jich doposud zkoumali kolem stovky. A celosvětově se jich zatím komerčně využívá řekněme deset, v čele s oblíbenou chlorellou nebo spirulinou.

Vypěstoval jste si už nějakou profesní deformaci?

Jasně, nemůžu projít okolo keře zlatého deště, aniž bych přemýšlel o tom, co by z něj šlo extrahovat. A pak - zkuste jít se mnou nakupovat potraviny nebo kosmetiku. Ono není jen výhodou do všeho vidět.

Co byste teď chtěl na svém životě změnit? Nemáte někdy chuť utéct zpátky do pralesa?

Ani ne, jsem spokojený, splnily se mi sny. Jen jsem přepracovaný, musím zvolnit, potlačit nutkání vrhat se do nových výzev. Slíbil jsem přítelkyni, že se zamyslím nad projektem „rodina“.