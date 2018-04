Jako samouk si naprogramoval e-shop, dnes má 100 zaměstnanců

Když Jan v roce 2000 začínal, byl už internet známý, ale málokdo dokázal dohlédnout, jak důležitý bude za pár let. „Já se o internetové technologie zajímal, přemýšlel, kam to celé půjde. Proto vznikla myšlenka vymyslet nějaký internetový projekt. Se spolužákem Vlastimilem Bednářem jsme založili internetovou firmu a zjišťovali, jak je to s doménami a které jsou volné. Pár názvů jsme si zaregistrovali. Jednou z domén byla Kytary.cz, ale měli jsem i doménu Utopenci.cz,“ přibližuje Jan Pils se úsměvem.

Jan Pils (1977) Vystudoval dopravní průmyslovku SOU DP Moravská v Praze, ze studií na ČVUT odešel.

Pracoval jako profesionální baskytarista a marketingový specialista.

V roce 2000 si registroval doménu Kytary.cz, začal podnikat na IČO a rozjel internetový bazar a e-shop s hudebními nástroji.

V roce 2002 se jeho obchodním partnerem stal kytarista a IT specialista Ing. Vladimír Myslík (1976), spolu založili společnost AUDIO PARTNER s.r.o.

Jejich firma má nyní 100 zaměstnanců a dosahuje obrat okolo 300 milionů korun. Mezi jejich zákazníky patří známí umělci, přední i začínající kapely, obyčejní lidé a muzikanti. Podporují i řadu charitativních projektů, například kapelu The Tap Tap.

Jasný plán, co s doménami budou dělat, však neměli. „Napadlo mě, že tady chybí internetový bazar s hudebními nástroji. A protože jsem neměl vůbec žádný kapitál, abych si nechal internetové stránky vyrobit, začal jsem se to učit sám,“ vzpomíná.

Podařilo se mu naprogramovat funkční internetový bazar, kam lidé vkládali inzeráty typu prodám bicí, koupím kytaru. „Postupně se to rozjelo, ale žádné peníze z toho nebyly. Pak jsem naprogramoval e-shop,“ říká Jan Pils. Když přišel za prvním budoucím dodavatelem, velkoobchodní firmou, která zastupovala v České republice známou kytarovou značku, odmítli ho. Byl pro ně nedůvěryhodný. „Řekli mi, že mi nemohou kytary dodávat, protože nemám kamenný obchod. Měli obavu, že by pak k nim chodil nakupovat za velkoobchodní ceny každý.“

Naštěstí se znal s jedním z jejich obchodních partnerů. Podařilo se mu z toho vybruslit a od firmy začal nejprve nakupovat hudební příslušenství - struny, ladičky a další potřeby pro muzikanty. První sklad měl doma ve skříni. „Nebylo to mnoho, ze začátku jen pár desítek kusů,“ říká Jan Pils.

Jak jste získával své první zákazníky?

Byla to doba, kdy se všechno rodilo. Jediný e-shop, který prodával hudební nástroje, byl na Moravě a pak začal fungovat ten náš. V té době se nedělal žádný marketing ani promyšlená reklama, vše bylo jednodušší. Kdo hledal, našel, neměl moc na výběr.

Tušil jste tehdy, že by to mohlo nabrat takový směr, že vytvoříte prosperující firmu?

Asi ano, má vize byla taková, že se tím jednou budu živit.

Když se firma rozrůstala, potřeboval jste parťáka. Vybral jste si Vladimíra Myslíka. Jak se vybírá partner do podnikání?

Vladimír mě sám kontaktoval. V té době studoval vysokou školu ekonomického zaměření. Pohyboval se také v internetových technologiích a nabídl mi, že by se mohl technologicky podílet na vývoji e-shopu. Sešli jsme se u piva, ale nedohodli se. Zjistil, že by tomu musel věnovat dost času a měl před sebou závěr studií na vysoké. Pak se ozval znovu, řekl, že už má školu hotovou a že bychom se do toho mohli pustit spolu. Prakticky jsme se vůbec neznali, párkrát jsme se sešli, rozvíjeli myšlenky, kam e-shop posunout a co by se s ním dalo dělat.

Byla to šťastná volba přibrat ho do firmy?

Rozhodně. Bez Vladimíra by firma nebyla tam, kde je dnes. Je to náš společný projekt. Často slýchám od známých podnikatelů, že jsou rádi, že jsou na to sami, že tak nemůže docházet ke sporům. Já si ale myslím, že víc hlav víc ví.

Takže jste týmový hráč.

Ano, je to ku prospěchu věci, že jsme dva. Každý do toho vnáší svůj pohled, každý se na to díváme trochu z jiného úhlu. To nás posunuje dál.

Kromě internetového obchodu jste si otevřeli i kamenný obchod, přesněji obchůdek o 16 metrech čtverečních. Jak na to dnes vzpomínáte?

Tehdy byly prodejny s hudebními nástroji běžné, ale internetovému obchodu nikdo nevěřil a všichni si klepali na čelo, že to nebude fungovat. Abychom byli v kontaktu se zákazníky, otevřeli jsme si obchůdek. Na e-shopu jsme měli napsáno, že jsme v Dačického ulici v Praze a máme otevřeno dvakrát v týdnu. Byla to bývalá kočárkárna, do obchůdku se chodilo domem, nájem byl levný, protože tam nebyla ani výloha. Dělali jsme tam všechno. Jezdili jsme nakupovat, sami jsme prodávali, vedli si účetnictví. V té době jsme přibrali další významnou posilu, mého kamaráda a spoluhráče z kapely, Tomáše Nováka, který je dnes ředitelem naší firmy.

Dnes máte prosperující firmu a jste největším českým prodejcem hudebních nástrojů. Co vám otevřelo cestu k úspěchu?

Snažíme se našemu podnikání dát lidský rozměr. E-shopy jsou dnes velká věda, procesy jsou jasně definované. Vlastně jsou to krabice, které nakoupíte, skladujete a posíláte. Čím je e-shop větší, tím víc je propracované, co bude v nabídce a co ne. Když se něčeho prodává méně, v nabídce to nenajdete. Z celé té vědy se někdy vytrácí lidskost. Samozřejmě, že technický aspekt nelze podcenit, ale my se snažíme, abychom prodávali hudební nástroje a ne krabice. Snažíme se na to dívat očima zákazníka.

Jsou hudebníci hodně vybíraví?

Jsou. Hudební nástroj je tak trochu intimní věc, jsou v tom hodně subjektivní emoce. Jedna kytara může být pro někoho naprosto úžasná a pro druhého zcela špatná. Je to jako s výběrem partnera či partnerky, musí to sednout.

Dnes máte 100 zaměstnanců. Jak řídíte tak početný tým, co je pro vás důležité?

Klademe velký důraz na komunikaci. Když jsem měl možnost nahlédnout do jiných firem, překvapilo mě, že komunikaci neřeší tak často jako my. U nás často mluvíme mezi sebou. Jednotlivá oddělení mají například každý den ráno kratičké porady. Na pár minut si sednou a řeknou si, co budou dělat a jak to budou dělat. Jednou týdně nebo jednou za 14 dnů máme porady s našimi přímými podřízenými a v určitém časovém horizontu se snažíme komunikovat i s lidmi na prodejnách. Komunikace je pro nás naprosto zásadní. Když se ve firmách nekomunikuje, levá strana často neví, co dělá ta pravá. Vznikají špatné nálady a spory.

Co je v na obchodování s hudebními nástroji klíčové?

Hudební nástroje jsou dnes často elektronické, neustále se vyvíjejí nové. I v klasických dřevěných kytarách, kde žádná elektronika není, přicházejí výrobci s novými řadami. Proto musíte tento vývoj neustále sledovat a monitorovat, jaké jsou nové trendy. Tomu věnujeme velkou pozornost, jezdíme na veletrhy do USA, Německa a Číny. V tomto oboru se musíte setkávat a mluvit s výrobci.

Umíte s výrobci smlouvat?

Je to obchod jako každý jiný, záleží na partnerovi. S výrobci špičkových značek smlouvat nemůžete. Pak jsou méně známé značky a zde je kromě ceny důležitý i přístup výrobců. Je vždy poznat, jestli se do jejich výroby podařilo dostat ideu lidí, kteří hudební nástroj vymysleli, nebo jestli sklouzli do „krabicového modelu“ a nástroj je jen jakési zařízení, nebo kus dřeva.

Stává se vám, že o cenu zkusí smlouvat i někteří vaši zákazníci?

To se až tak nestává. Ale snažíme se podporovat českou hudební scénu tím, že kapelám dáme slevu. To řešíme často. Spolupracujeme například s kapelami Kryštof, Chinaski, Tři sestry a dalšími.

Když se díváte na televizi, kde vystupuje určitá kapela, všímáte si, zda mají hudební nástroje od vás?

Určitě, je to až nemoc z povolání (smích). Než začnu poslouchat, nejdříve se dívám, které hudební nástroje jsou od nás a které ne.

Jste úspěšní, dostáváte nabídky, abyste firmu prodali?

Občas takové nabídky přicházejí. Ale je z nich cítit investorský přístup. Někdo má kapitál a hledá příležitost, jak ho dál zhodnotit. My s kapitálem problém nemáme, pořád rosteme, proto není důvod se takovými nabídkami zabývat. Hromadění peněz není můj cíl. Kolega Myslík to má stejně. Baví nás, že budujeme svou firmu, která vydělává a nastavujeme v ní věci tak, jak si myslíme, že by měly fungovat. Naším cílem není růst za každou cenu a v co nejkratší době vydělat co nejvíce peněz. Chceme přirozený postupný vývoj.

Měla na prodej hudebních nástrojů vliv krize?

Ne, vůbec ne. Jeden můj spolužák se mě ptal: „Co krize?“ Já řekl, že nevím, že pořád rosteme a on z toho udělal slogan: „Čelíme krizi růstem.“ (smích) I během krize jsme skutečně rostli. Stále platí, co Čech to muzikant. Lidé si chtějí dělat radost. Ale když se rozhlédnete po Evropě, platí to i pro Evropany. Možná si během krize koupili kytaru levnější, než by si jinak koupili, ale v celkových číslech jsme pořád rostli.

Nemrzí vás, že již nehrajete profesionálně, ale jen pro radost?

Myslím, že ne. Vystřídal jsem řadu známých kapel, dnes hraji občas s Honzou Kalouskem, rok a půl jsem hrál s Lenkou Filipovou. V naší firmě jsou téměř všichni muzikanti, někdo hraje ve více kapelách, někdo to má jako hobby, někdo se tím i dobře živí. Je to ale hodně těžké. V České republice je spousta výborných muzikantů, vynikajících instrumentalistů. Uživit z toho rodinu však není nic jednoduchého. Na špici je pár desítek vyvolených, tam je to dobré. Ale pak je zde obrovské množství lidí, kteří jsou vynikající instrumentalisté, ale vydělat si na pohodlný život dost dobře nejde. Já chtěl podnikat, po revoluci jsem jako kluk cítil, že bych jednou chtěl mít svou vlastní firmu, ve které si budu vymýšlet věci a převáděl je do života.

Živí vás dnes firma dobře?

Určitě. U nás ve firmě mají zaměstnanci vyšší výdělky, než je průměrná mzda v České republice. Na každé pozici se snažíme, aby byly výdělky vyšší, a to se týká i vedení.

Když jsme procházeli skladem, jak velké zásoby hudebních nástrojů v nich máte?

Teď se zásoby blíží zhruba 80 milionům korun. Většina je ve skladu a část na prodejnách.

Jaké jsou vaše další plány?

V průběhu jednoho až dvou let bychom se chtěli dostat na obrat okolo půl miliardy korun, teď jsme kolem hranice 300 milionů korun.

Myslíte, že český trh je na to připravený, nebo pošilháváte i po Evropě?

Jestliže chcete růst, máte několik možností – získat větší podíl na domácím trhu, rozšířit nabídku o další komodity, nebo se rozšířit geograficky. Já si myslím, že není možné vydat se jen jednou cestou, že je třeba využít všechny možnosti. Na expanzi do zahraničí však dnes pomýšlí hodně firem a některým se to nedaří, je to těžká věc. I my to řešíme, prodáváme na Slovensko, do okolních zemí a celé Evropy. Zatím je to poměrně malá část našeho obratu, ale postupně se to zvětšuje.