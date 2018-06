Helen Stanku se narodila do rodiny loutkářů a akrobatů. Vykládání karet viděla u své babičky. „To, jak se najednou atmosféra změnila v tajemno a já byla svědkem toho, jak se tajemství postupně odkrývala, mě vždycky fascinovalo,“ vzpomíná Helen. I ona se začala výkladu karet věnovat, babička jí v tom pomáhala, vedla ji a předávala své znalosti a zkušenosti.

Podle Helen by karty měly lidem pomáhat. „Dobrý kartář má člověka dostat z nějaké situace, upravit jeho vizi budoucnosti tak, aby ten člověk mohl pokračovat dál a aby se naladil na správný směr. Karty mu mají ukázat, že tady není konec, ale cesta vede dál, a on ji jen nevidí,“ říká.

Vzpomenete si, jaký byl váš první honorář za výklad karet?

To bylo někdy před jednadvaceti lety a to jsem byla fakt bohatá (smích). Bydlela jsem tehdy u rodičů a rozkřiklo se, že vykládám karty. A bylo to tak maximálně za kafe. Ale jednou za mnou přijela klientka a přivezla nám krabici zákusků, větrníků a věnečků, pět másel, pět tvarohů a ještě mi dala pětistovku.

Po odchodu od manžela skončilo i vaše společné podnikání a vy jste se rozhodla podnikat sama a věnovat se právě výkladu karet. Nebála jste se, jestli se tím uživíte?

Asi jako každý normální člověk jsem se nového začátku samozřejmě obávala. Ale věřila jsem sobě a svým schopnostem a pořád věřím ve rčení „Přičiň se, člověče, a bude ti dáno.“ Mojí prioritou je poctivě odvedená práce, absolutní soustředění na klienta a touha pomoci druhým. Když to lidé kolem vás poznají a máte kvalitní výsledky, pak za vámi přijdou.

Jsou i tací, kteří kartám nevěří.

To je jejich právo, ale proto přece nezkrachuji. Stejně jako kvůli kampaním vegetariánů nezkrachoval zatím ani jeden řezník, stejně tak kvůli těm, kteří nevěří ve vyšší vedení, neskončím ani já.

Mimochodem, na výklad karet existuje živnost?

Speciálně na výklad karet samozřejmě ne, mám živnost na poskytování služeb osobního charakteru.

Měla jste výhodu v tom, že jste do začátku podnikání nemusela moc investovat, karty už jste nejspíš měla. Nebo se pletu?

Pokud už chcete v tomto oboru působit profesionálně, tak to není jen o kartách. Musíte investovat do svého celoživotního vzdělávání, pak si musíte pronajmout provozní prostory a slušně je vybavit, aby se u vás klienti cítili dobře. Takže platíte nájem, energie, zaplatíte vybavení a ještě jste nevydělala ani korunu. Vytvořit si klientelu, která vám důvěřuje, je práce na několik roků. Představa, že koupíte karty za 30 korun a pak po zbytek života vyděláváte těžké peníze, je opravdu nereálná.

Helen Stanku Studovala Církevní konzervatoř v Kroměříži.

Působila jako členka pěveckého souboru Národního divadla v Brně.











Od roku 2013 podniká.

Je rozvedená a má čtyři děti.

Jak dlouho to trvalo vám, než jste začala vydělávat?

Pod výrazem vydělávat si představuji to, že uživím sebe a své děti a zaplatím životní náklady. A na to jsem potřebovala minimálně tři roky. Přivydělávala jsem si psaním článků, takže bez peněz jsem nebyla, ale jednoduché to nebylo.

Jak jste klienty získala?

První klienti ke mně začali chodit na základě vzájemného doporučení. Později jsem měla to štěstí, že jsem účinkovala v několika televizních pořadech, což byla velmi dobrá prezentace. No, a když je klient spokojený, tak nejen že vás doporučí dál, ale i on sám se vrací.

Předpokládám, že nejčastěji vaši klienti řeší vztahy.

Ano, je to tak a je to logické, vztahy jsou všude tam, kde je více než jeden člověk. Vztahy jsou jak mezi partnery, tak mezi rodiči a dětmi tak i třeba na pracovišti nebo mezi sousedy. A jakékoliv vztahy ovlivňují naše štěstí. Navíc mám pocit, že právě neschopnost komunikovat a společně sdílet je v současné době pro mnoho lidí velký problém.

Ptají se klienti karet na finanční situaci?

Mám řadu klientů, kteří řeší různé investice, kteří řeší, jakým směrem se finančně vydat. Hodně lidí jsem zachránila ze spárů podvodníků, kteří se je snažili oškubat. Na konkrétní situaci se podívám z jiného pohledu a člověk uvidí souvislosti a uvědomí si: tady to nesedí, tam to zavání.

Co lidi nejvíc trápí?

Nejvíc lidi trápí nejistota. Každý by chtěl mít jistotu. Každý by chtěl, aby mu kartářka potvrdila, že v zaměstnání dosáhne úspěchů a kariéry a najde v ní i osobní uspokojení. Ve své praxi lidem neříkám to, co chtějí slyšet. Považuji za své poslání a věc stavovské cti, že jim řeknu to, co jim v kartách vyjde. Nikdy ale nikoho nestraším.

Pojďme zpátky k podnikání, co říkáte na EET?

EET se mě zatím ještě netýká, i když časem asi bude. A co na to můžu říct, je to zákonem daná administrativní záležitost.

Budete muset koupit registrační pokladnu.

To mi až tak nevadí. Pro mě jako pro člověka, pro kterého je každá minuta času vzácná a drahá, je spíš frustrující jakákoli papírová zátěž navíc. Samozřejmě příjmový doklad klientovi vystavím, fakturu zašlu, ale zbytek raději svěřím účetní.

A co GDPR?

Myslím si, že to se mě netýká vůbec. Klienty neobesílám žádnými nevyžádanými e-maily, nevyužívám reklamní SMS. Nemám ani žádnou databázi, klient když nechce, tak mi vlastně ani nemusí říct jméno. Ale protože chci mít jistotu a nechci nic zanedbat a sama tomu nerozumím, zeptala jsem se odborníků, takže momentálně tento problém řeším s právní kanceláří.

Jak se žije moderním kartářkám? Uživí vás to?

Zatím uživí, i když je to dřina. Jsem přesvědčena, že pokud by to chtěl člověk dělat pouze pro byznys, tak to možná zkusí, ale nakonec bude pracovat někde jinde. Pokud to ovšem dělá rád, tak je mu ta brána otevřená a lidi si ho najdou. Tato práce se musí dělat srdcem. Ale podle mě je to tak ve všem, v každém podnikání.

Co říkají karty čtenářům Financí?

Tady v tom oboru bych viděla kartu Prozíravost. Říká, že jak kdo zaseje, tak sklidí, což speciálně ve financích sedí. Ale pro ty, kteří dočetli až sem, pojďme se podívat. (Míchá karty, jednu vytahuje). Tak to je přesné. Čtenářům padla karta Osmička holí s astrologickým aspektem Merkura ve Střelci. Ta radí, že by se člověk měl naučit čekat, pracovat a být vytrvalý, protože kolo štěstí se otáčí pomalu a přibližuje nás k cíli, pokud pracujeme kontinuálně. Ale v momentě, kdy přijde příležitost, měli bychom po ní rychle skočit. A z toho pramení i štěstí, protože štěstí přeje připraveným.