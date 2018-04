Jsou i dlužníci, kteří nás vidí opravdu rádi, říká exekutorka

Zuzana Sobíšková je exekutorka. Vystudovala práva, po jejich absolvování nastoupila jako koncipientka do Exekutorského úřadu Praha 6, složila exekutorské zkoušky a v červnu 2013 se ujala vedení úřadu. O své profesi říká, že je to práce jako každá jiná a dá se dělat slušně.

Mám kamaráda, dostudoval a říkal, že má dvě možnosti: buď se společensky znemožnit a dělat exekutora, nebo pracovat za málo peněz. Cítíte to také tak?

Když jsem před sedmi lety skončila školu, tak to tak nebylo. Exekutor byl vítaný partner, který člověku pomohl vymoci jeho peníze. Ale je pravda, že nálada ve společnosti se změnila, exekutor a věřitelé jsou vnímáni jako ti špatní a dlužník jako chudák. Při prvním kontaktu v nové společnosti raději říkám, že jsem právník, zabráním tím zbytečným emocím a otázkám.

Mohou za to novináři, protože ukazují hlavně případy nešťastných dlužníků? Nebo se opravdu stávají přehmaty?

Obojí. Samozřejmě, že v každém oboru se dějí chyby. Takže i exekutor ji občas udělá. Zveřejnění takového případu, pokud je popsán tak, jak se skutečně stal, je na místě. Jenže často onen „chudák dlužník“ prostě nehradí své závazky.

Nebo ho zadlužil manžel a on vlastně ani nevěděl?

Na to mám dost vyhraněný názor. Člověk je přece zodpovědný za své činy. I za to, koho si vezme za manžela. Když někdo v manželství zbohatne, to mu vůbec nevadí. A když zchudne, to je halasu. Je to přece v principu to samé, jen s opačným znaménkem.

Jsou exekutoři dravci?

Někteří exekutoři jdou na hranu toho, co povoluje zákon, jiní se litery zákona drží velmi striktně. Exekutor je nezávislý a postupy volí sám. Měl by postupovat tak, aby byl co možná nejefektivnější, nicméně efektivitu vymáhání si každý exekutor, respektive věřitel, představuje trochu jinak.

Představuji si, že kdyby mi přišel dopis od exekutora, snažila bych se co nejdříve zaplatit, abych se závazku zbavila a aby se jeho výše nezvyšovala.

Dřív to tak bylo. Dnes se mnozí lidé naučili s exekucí žít, případně nemají exekuci jen jednu a říkají si: „Když nic nemám, nemají mi co vzít“. Nejhorší jsou ti, kdo nechtějí nic řešit. Ti, kdo se snaží domluvit, mívají výhodu, že exekutor hodně nechá na nich, jakým způsobem dluh uhradí.

To zní, jako by volání exekutorovi mělo být něco milého. Lidé si však často stěžují, že se exekutorovi nemohou dovolat, a když se to podaří, jsou pracovníci kanceláře nepříjemní.

Člověku musí být přece jasné, že exekuce není legrace a milé to už z logiky věci být nemůže. Tím spíše, když někdo, kdo dluží milion, nabídne, že bude splácet stovku měsíčně. Navržený splátkový kalendář musí být reálný.

Mohu za exekutorem zajít a domluvit se osobně?

Určitě ano, ale neděje se to moc často. Osobní kontakt probíhá spíše u dlužníka doma než obráceně. Kromě neochoty dlužníka spolupracovat může být důvodem také vzdálenost bydliště dlužníka od úřadu. Exekutora si totiž vybírá věřitel a ten si vybere takového, který vyhovuje jeho kritériím.

Co se stane, když na dopis exekutora nereaguji?

Záleží na více věcech. Když jde například o malý obnos,...

Co je malý obnos? Vy jste zvyklí na milionové dluhy, pro mě je ale třeba vysoký dluh už 50 tisíc.

V návrhu zákona je, aby tím malým obnosem bylo 30 tisíc. Ale vedou se o tom debaty. Pro někoho je tato částka opravdu pár korun, pro někoho je to velká částka. To by se mělo posuzovat individuálně. Je to podobné jako s tím, co nelze v domácnosti zabavit. Základním vybavením domácnosti je jistě lednice. Ale je lednice a lednice. Když má někdo dvoukřídlou lednici luxusního provedení za 150 tisíc, za základ to nepovažuji. Stejně tak televize.

Argument, že už je to dnes standard, nemůže obstát. To, že ji má každý, přece neznamená, že bez ní nelze žít. Podle mě je základní vybavení postel, stůl, pračka. Ale televize? Bez té se člověk obejde. Podle mě by měl mít exekutor možnost posoudit každý případ individuálně. A ne aby mu zákon říkal paušálně, co smí a co ne, bez ohledu na konkrétní případ. Jsou totiž lidé, kteří si půjčují a počítají s tím, že nebudou vracet. A těm by to nemělo projít.

Počkat. Půjčím si, nezaplatím a do konce života to nade mnou bude viset?

Do konce života ne, dluhy se časem promlčují. Pokud člověk napíše veškerý majetek na někoho jiného, tak ačkoli žije v relativním přepychu, nedosáhneme na něj a exekuce se kvůli „nemajetnosti“ zastaví. Není to tak, že by exekutor čekal, jestli klient nezemře či něco nezdědí. To by nebylo efektivní.

Jaká je doba, kdy vymáhání má z vašeho pohledu ještě cenu?

Děláme si statistiky a z nich plyne, že doba, kdy se dluhy v exekuci nejlépe splácí, je do dvou let. Pak to radikálně klesá. Ale opět, ty věci se řeší individuálně.

Může tedy exekutor dluh odpustit třeba po dohodě s věřitelem?

Exekutor určitě ne a mnohdy ani věřitel, který může být například vázán povinností řádně spravovat svěřený majetek. Ale jsou samozřejmě situace, kdy je evidentní, že dlužník není schopen splácet, majetek žádný nemá a věřitel řekne, že je pro něj další vymáhání neefektivní.

Kdo vás v takovém případě platí, když se tohle stane?

Bohužel v praxi nikdo. Povinný je nemajetný a věřitel přeci za nemajetnost dlužníka nemůže, tak proč by měl ještě platit, i když je to služba jako každá jiná. Ideální by bylo, kdyby věřitel platil povinně zálohy na náklady a my mu je vymohli zpět, ale tak to není.

Můžete si vybrat, jestli zakázku vezmete, nebo odmítnete? Když například máte pocit, že pohledávka bude nedobytná?

Tak to nějak svévolně nejde. Já sice vím, že věřitel se už pokusil dlužníka kontaktovat sám, pak věc svěřil inkasní agentuře a já jsem až třetí v pořadí, takže pravděpodobnost vymožení dluhu je nižší než na počátku. Odmítnout však nemohu a dokonce si nemohu ani klást nějaké finanční podmínky kvůli tomu, že ono portfolio pohledávek není lukrativní.

Jak na vás dlužníci reagují?

Možná vám to přijde vtipné, ale dlužníci bývají i rádi, že se konečně něco děje. Že se jejich problém začíná řešit a že to řešitelné je. Oni mnohdy nevědí, jak do toho. A třeba se obrátí i na nějaké poradce a ti jim místo pomoci přidají ještě nějakou pojistku či úvěr.

Říká se o exekutorech, že dům v hodnotě pět milionů prodají za 500 tisíc kamarádovi.

To asi říkají dlužníci. Dlužník většinou vidí hodnotu svého majetku mnohem vyšší než je. Ale my musíme vycházet z ceny odhadnuté znalcem. Proti té se dokonce dlužník může odvolat. Když si přebírá poštu, dozví se navrhovanou cenu včas.

Vyvolávací cena je pak dvě třetiny této ceny. Pokud o to není zájem, tak se cena snižuje až na 25 procent, ale to je až v pátém kole dražby. U movitých věcí (většinou je to elektronika) se začíná na třetině odhadní ceny. Tady odhad dělá vykonavatel, vychází ze srovnatelných cen třeba na internetu. Ta vyvolávací cena je v takovém případě opravdu malá.

Jak to v praxi chodí? Mohu někde vidět dražený majetek?

U nemovitostí bývá k dispozici znalecký posudek, fotografie. Prohlídka je možná jen se souhlasem dlužníka, není to jako s realitkou. Na dražby movitých věcí chodí docela dost lidí. Většinou jsou to třeba majitelé bazarů, kteří pak věci prodávají dál.

Může se člověk dostat do exekuce, aniž by o tom věděl?

Člověk, který si přebírá poštu, se musí o blížící exekuci dozvědět. I ten, kdo má trvalé bydliště na úřadě, by tam měl jednou týdně zajít a poštu si vyzvednout. Zbystřit by měli ti, kterým ukradli doklady a pak jim dlouho žádná pošta nepřišla, zloději totiž dokážou s ukradeným průkazem na poště zařídit přesměrování.

Co když jsem nešťastný dlužník, kterému ukradli doklady, přesměrovali poštu, půjčili si na něj peníze a nesplácejí? To se o exekuci dozvím, až když stojíte mezi dveřmi?

I v této fázi se lze bránit. Můžete podat návrh na zastavení exekuce, o kterém rozhodne soud. Než se tak stane (a může to být třeba rok), tak my můžeme dál konat. Takže doporučuji dát zároveň návrh na odklad exekuce. A v tom případě budeme čekat na rozhodnutí soudu.