Expert: S pojistkami se začíná podvádět jinak. Spekulanti mění taktiku

S otevřeným rozhovorem o rozkrývání pojistných podvodů souhlasí šéf vyšetřovacího týmu jen za podmínky, že zůstane utajena jeho tvář i jméno. A není divu. Útoky podvodníků, kterým šlape na paty, se totiž stupňují. Výhrůžky a varování, že si to s nimi spekulanti vyřídí, zaznamenává on i členové jeho vyšetřovací skupiny prakticky denně.

Přistižení spekulanti, kteří se chtějí obohatit mnohdy o velké peníze, už dávnou nejsou ze staré školy. Když spadne klec, jen málokterý umí férově přiznat, že ho klepli po právu. Doba se zkrátka mění.

Za téměř 15 let praxe máte na svém kontě tisíce rozkrytých pojistných podvodů. Když porovnáte své začátky a dnešní dobu, co se konkrétně změnilo?

Naším úkolem není kriminalizovat, ale uchránit peníze, které by byly vyplaceny neoprávněně, aby pojišťovně nevznikala škoda. To je naše poslání, v tom se nic nezměnilo. Pohled lidí na trestnou činnost a podvody se však mění s tím, jak se mění naše společnost. Není mi už dvacet. Z mého pohledu je to mnohdy tragédie. Lidé ztrácejí zábrany, mnozí si myslí, že mohou všechno, že jim všechno projde, že se nic nedořeší. Řada přistižených se uchyluje k útokům, zkouší si na nás stěžovat, aby dosáhli svého. Čím větší podvod, o to větší je jejich arogance. Táhnou to až k žalobám u soudů a kalkulují s tím, že si nechají vypracovat znalecké posudky ve svůj prospěch.

Stalo se vám někdy, že určité indicie naznačovaly, že mohlo jít o podvod, ale nakonec se ukázalo, že tomu tak nebylo?

To jsou jen výjimky. Náš tým je vybavený určitým vnitřním radarem, cítěním, že něco nehraje. Když už se do případu pustíme, většinou se nemýlíme. Otázkou pak je, jaké shromáždíme důkazy a jestli jsme schopni podvod prokázat. Zde nestačí jen něco tušit, myslet si, nebo mít pocit hraničící s jistotou.

Čísla o pojistných podvodech, která zveřejnila Česká asociace pojišťoven, ukazují, že se v Česku zkouší podvádět jinak než dříve. Je to nový trend?

Ano, dlouhá léta vévodila pojistným podvodům auta. Dnes je markantní nárůst pojistných podvodů v životním a úrazovém pojištění. Tento nový trend souvisí s vývojem legislativy, kdy vstoupil v platnost nový občanský zákoník. Byli jsme na to připraveni. Zdokonalili jsme vnitřní systémy, které umožňují tyto podvody rozkrývat. Proto se nám daří zabránit neoprávněnému vysávání peněz z pojišťoven a odhalovat velké kauzy, do kterých byly zapojené gangy různě profesně propojených lidí.

Statistika pojistných podvodů v ČR za rok 2015 Pojištění Počet případů Výše prokázané hodnoty v Kč Pojištění osob 7 602 250 177 000 Pojištění vozidel 6 008 353 850 000 Pojištění majetku 1 607 407 344 Pojištění odpovědnosti 526 197 107 Celkem 15 743 1 208 478 000 Zdroj: ČAP

O jaké podvody v životních pojistkách jde, můžete být konkrétní?Spekulanti se snaží uzavřít pojistky v několika pojišťovnách, aby plnění z pojistné události mohli inkasovat z více pojišťoven, což u životního pojištění na rozdíl od neživotního pojištění lze. Pojišťovnám pak nahlásí fingované úrazy, nebo třeba prodlouženou dobu léčení. Do některých případů jsou zapojeni i lékaři, často jsou ale předkládány fiktivní lékařské zprávy, ale stává se i to, podvodníci lžou samotným lékařům, aby od nich doklady získali.

Hrají ve velkých kauzách roli i bílí koně?

U podvodů s životními pojistkami je to typické. Bílí koně jsou v nich významně zapojeni například tak, že se na ně sjednávají pojistné smlouvy, případně oni byli ti, kdo prezentovali své úrazy, nebo figurovali v úrazových dějích třeba jako svědci.

Za jak vysokou odměnu jsou bílí koně ochotni zapojovat se do těchto podvodů?

Je to dáno podmínkami, ve kterých žijí a životní situací. V místech jako je severní Morava a severní Čechy, kde je chudší kraj s velkou nezaměstnaností, jde o odměnu v řádu stokorun či tisícikorun. I takto nízké částky mohou být pro bílé koně zajímavé.

Když rozkryjete, že šlo o podvod, překvapí vás, o jaké lidí nakonec jde? Řekl byste to do nich?

Do některých určitě. Jsou lidé, kteří mají nízké příjmy a podvodem si chtějí pomoci, tam se to dá očekávat. Jsou to i lidé, kteří se pohybují v takové části společnosti, kde je podvod běžný. Tak si říkají: „Proč bychom to nezkusili taky.“ Pak je skupina lidí, jako třeba bývalí nebo aktivní sportovci, kteří si podvodem vylepšují nemalé příjmy. A tam bych to neočekával. Tito lidé mají kolem sebe navíc takový servis, že pojišťovně předkládají věrohodné doklady. O to složitější je případ rozkrýt.

Jaký podvod sportovce se vám podařilo odhalit?

Šlo třeba o vrcholového sportovce, kde nakonec proběhlo trestní stíhání. V osobním životě se projevoval jako velký nešika, neustále u něj docházelo k úrazům. Ve sportu byl přitom obratný a šikovný. Když jsme začali jeho úrazy mapovat, zjistili jsme, že k nim dochází mimo jeho sportovní sezonu. Tedy v období, kdy jeho příjmy byly utlumené. Úrazy se mu stávaly například při štípání dřeva, při nastupování do auta, kdy si poranil koleno přibouchnutými dveřmi, nebo třeba upadl na rovině za krásného počasí. Protože měl pojistku vrcholového sportovce, jednalo se o statisícová odškodnění. Nám se podařilo prokázat, že šlo o jednoznačné podvody a zabránili jsme neoprávněné výplatě peněz.

Jsou mezi podvody i takové, které jsou naivní, kdy lidé mají pocit, že vlastně o nic nejde?

Jsou i takové. Vnímání pojistného podvodu je v naší společnosti bráno s velkou tolerancí. Bere se to tak, že pojišťovna je instituce, která má peníze, a když už si někdo platí pojistné, proč si peníze nevybrat zpět. Probírá se to i v hospůdkách při pivu. Když se někdo pochlubí, co mu prošlo, další si řekne, že je to jednoduché a zkusí to taky. Stává se to třeba u pojištění aut – proč hlásit drobnou škodu u první události, když si jich nastřádám třeba pět a ohlásím vše najednou, abych uspořil na spoluúčastech. Toto je vnímáno, že se člověk vlastně ničeho nedopouští. Jenomže stále platí, že jde-li o částku nad pět tisíc korun, jedná se o trestný čin.

Jak vysoký trest hrozí, když se pojistný podvod dostane až soudu?

Až deset let, záleží na rozsahu páchání. U nižších škod, kde jsou nižší sazby, si však lidé neuvědomují, že mají tento trest zapsaný po celý život v rejstříku trestů.

Co musí člověk v sobě mít, aby uměl rozkrývat pojistné podvody?

Kromě vnitřního radaru a intuice, které jsou důležité, je toho víc. Musíte mít v sobě vyšší míru slušnosti a spravedlnosti, mít odborné znalosti, protože řešíme případy, které se týkají všech druhů pojištění – životního i neživotního. Musíte mít poměrně vysoké právní povědomí, vyznat se v taktice, umět komunikovat... Je toho opravdu hodně. Pokud někomu chybí zásadní předpoklady, takovou práci dělat nemůže. To by nefungovalo.

Jaký je váš tým, kterému šéfujete?

Jsme dobře sehraní. V našem týmu jsou lidé s policejní praxí, odborníci na strojírenství, na auta, na životní pojištění a další specialisté. Takové různorodé složení je podle mého názoru ideální. Vše do sebe zapadá, vyměňujeme si vzájemně zkušenosti a fungujeme jako celek. Já jsem z těch, kteří pracovali u policie.

Jaké největší pojistné podvody se vám podařilo rozkrýt?

Bylo jich několik. Pokud se týká částky, byly to požáry, kde šlo o milionové sumy. V poslední době je to organizovaná trestná činnost v životním pojištění rovněž v řádu milionů korun.

Co bývá motivem takových podvodů?

Jsou různé. Třeba u požárů takový, že klient chtěl svůj rodinný dům prodat, ale nedařilo se mu to. Cena klesala, tak zjistil, že nejvíc by inkasoval, když dům zapálí.

Co všechno jsou schopni lidé vymyslet, aby inkasovali peníze od pojišťovny?

Někdy je to až překvapivé. Třeba jistý řidič se vyboural bez cizího zavinění. Byl však pojištěný na střet se zvěří a snažil se škodu navléct tak, že se střetl s divočákem, který po nárazu utekl. Přivolal k havárii policii, která vše zdokumentovala, ale policistům na případu něco nehrálo. Charakter poškození byl jiný, než by ve skutečnosti byl. Proto nás na případ upozornili. A měli pravdu, když auto prohlížel náš technik, našel na kapotě zbytky srsti, které nebyly na typických místech, jak tomu bývá po srážce s divočákem obvyklé. Měli jsme tedy více indicií, abychom případ prošetřili. Nakonec se ukázalo, že zmíněný řidič měl doma vyčiněnou kůži z kance. Vytrhal z ní chlupy a před příchodem technika, který měl auto prohlédnout, je nalepil na kapotu poškozeného auta.

Uznal řidič svou chybu, že chtěl podvádět?

V tomto případě jsme museli podat trestní oznámení, i pod tíhou důkazů řidič stále zapíral. Podvod mu byl ale jednoznačně prokázán a ve zkráceném řízení byl muž nakonec odsouzený.

Sehraje při šetření v terénu určitou roli i náhoda?

Stává se to. Někdy se dozvíme zajímavou informaci třeba od sousedů, nebo od lidí v restauraci, nebo třeba přímo na místě, kde se pojistná událost stala.

Zažil jste někdy situace, které vás šokovaly, kdy jste si řekl, to přece není možné...

I takové případy jsem zažil. S mou předchozí praxí u policie jsem už na řadu věcí připravený. Ale těžko zapomenete třeba na případy, kdy byly uzavřeny pojistky s cílem odstranit dotyčného, aby za jeho smrt inkasovala určitá skupina lidí. Pojistné podvody podle mého názoru filtrují kategorii slušných a neslušných lidí. Slušné lidi, kteří si platí pojistné, mnohdy ani nenapadne, že by mohli za úraz dostat oprávněné odškodnění od pojišťovny. Spekulanti přemýšlejí jinak, uzavírají pojistky s vědomím, že dříve nebo později je využijí, aby se obohatili.

Říká se, že podvodníci jsou vždy o krok dopředu. Jak to vnímáte?

Jsou vždycky o krok dopředu a vždycky budou. Ale není to o tom, že bychom něco doháněli. Je to tak, že oni něco vymyslí a zkouší, jestli jim to vyjde. To je ten krok napřed. Podvodníci do toho jdou proto, že chtějí dosáhnout zisk a my nastupujeme tehdy, když oni v tom už něco udělali. Není to ale tak, že by nám ujížděl vlak a nestíhali jsme jim šlapat na paty, to si nemyslím. Mnohdy se objeví něco nového, co už dávno mapujeme a monitorujeme. Proto zaznamenáváme větší úspěšnost, než by podvodníci čekali.

Dnes funguje výměna informací o pojistných podvodech napříč pojišťovnami, využívají se dokonce hlasové analyzátory, zda někdo lže. Jaké jsou podle vás nejúčinnější metody pro rozkrývání podvodů?

Nikoho asi nepřekvapí sdělení, že nejdůležitější je mít vlastní data, ve vlastních systémech. Když to umíte vytěžit, to je ten pravý poklad, ze kterého lze čerpat. Proto pracujeme již několik let na zdokonalování systémů, které vyhodnocují podezřelé pojistné události. Je to rutinní nástroj, software, který nahradí lidské oči. Pak tam ale opět musí přijít lidský faktor, který podezřelý případ zpracuje do většího detailu.