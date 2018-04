Živí se hlídáním a výcvikem psů. A má nadprůměrný příjem

Jejími klienty jsou většinou hodně zaměstnaní lidé, kterým nezbývá čas a energie na výchovu miláčka anebo nevědí, jak na to. Cvičí křížence i psy s průkazem původu. "Nejtěžší je poradit si s problémovým a agresivním psem," říká podnikatelka.

Vizitka Gabriela Pavlíčková (32) Vystudovala střední ekonomickou školu v Ostravě a dnes provozuje v Brně soukromou psí školu K9. Pořádá denní školky, internátní výcvik a provozuje dvě cvičiště.

Má doma pět psů - brazilské fily a tosa-inu.

Zúčastnila se i mnoha výstav a soutěží, v současné době je čekatelem na rozhodčího a těší se, že uvidí výstavy i z opačné strany.

Čím se konkrétně živíte?

Nabízíme nejrůznější služby pro majitele čtyřnohých miláčků: denní školku, internátní výcvik, přípravy na výstavu, ale i samotné kurzy pro majitele psů.

Jak třeba probíhá takový internátní výcvik psů?

Je vhodný pro majitele psů, kteří jsou časově vytížení a chtějí, aby byl pejsek správně socializovaný a poslušný člen rodiny. Pes je během výcviku ubytován u nás. Ideální je, když se celou tu dobu se svým pánem nevidí. Dokonce majitelům nedoporučujeme za nimi dojíždět. Někteří psi mohou tesknit po majiteli a trvá to, než nás začnou vnímat.

Pod názvem školka si mohu představit opravdovou školku, podobnou té, do které chodí mé děti?

Ano, je to denní školka, kdy si pejska vyzvedneme mezi sedmou a osmou ráno doma a odpoledne ho kolem 17 hodiny zase vrátíme. Většinou si je beru dvakrát do týdne. Tato forma výcviku je vhodná pro majitele, kteří jsou časově vytížení a chtějí, aby měl pejsek správné vychování a smysluplnou "zábavu".

Kolik taková internátní škola a denní školka stojí?

Měsíc internátní školy stojí deset tisíc korun, denní školka šest tisíc. Mám malý tým, je nás pět – jsme prostě taková malá firma.

Je to vaše jediné zaměstnání? Dá se tím uživit? Vyděláte si třeba více, než je průměrný český plat?

Dá se tím docela slušně živit, více než průměrný český plat si vydělám určitě. Výše příjmu ovšem také záleží na ročním období - zimní měsíce jsou slabší, klientům se nechce chodit ven a zároveň šetří i své mazlíčky, ani je moc ven nepouštějí. A tak se přes zimu spíše věnujeme organizování seminářů.

Zároveň máte doma i chovatelskou stanici…

Chovám dvě plemena - brazilskou filu a tosa-inu. Chtěla jsem mít doma plemeno, které není příliš náročné na výcvik a nepotřebuje tolik pohybu. Celkem mám doma pět psů a na svém kontě 25 odchovaných vrhů.

Zajímavá povolání V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Jak jste se k takové práci dostala?

Odmalička jsem věděla, že chci pracovat s pejsky. Vždy jsme měli v rodině nějakého psa, chodila jsem s nimi na cvičák a celou mě to pohltilo. Už na střední ekonomické jsem pracovala brigádně v chovatelských potřebách, vždycky jsem si říkala, že chci mít psí školku a své cvičiště. A to se mi i splnilo. Dnes mám dvě cvičiště.

Může se hodit Najděte si práci, která vás bude opravdu bavit.

Nyní přes 14 tisíc volných pracovních míst na jobDNES.cz. Zaujměte potenciálního zaměstnavatele kvalitním životopisem. Vygenerujte si jej zdarma na jobDNES.cz.

Jaké byly začátky?

Psí školku mám patnáct let a začátky byly těžké. Dnes máme spoustu zákazníků a zjistila jsem, že nejlepší reklamou je spokojený zákazník, který nás doporučí dalším lidem. A na tom stavíme. Spousta lidí si nás také našla na internetových stránkách…

Učitelky v mateřské školce říkají, že se o svěřené děti strašně bojí. Jak je to v psí školce?

Na psy svých zákazníků jsem mnohem opatrnější než na své psy. Musím ale zaklepat, nikdy se nic nestalo. Jsem ale samozřejmě pojištěná …

Co byste doporučila někomu, kdo by se chtěl podobnou prací začít živit?Aby někdo něco takového mohl dělat, potřebuje hodně zkušeností a praxe. Zároveň si musí udělat kurz zaměřený na výchovu a péči o zvířata.