V Británii je hvězdou a zná ji královna, v Česku při angličtině brečela

Míla Fürstová chtěla být umělkyní od malička. Od šesti let navštěvovala výtvarný kroužek v Hradci Králové a pak studovala na Střední umělecko-průmyslové škole v Praze. Ačkoliv se nedostala na Akademii výtvarných umění, ani na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, malování se nevzdala. Začala studovat výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy společně s angličtinou.

Míla Fürstová Česká výtvarnice žijící ve Velké Británii



Narodila se v roce 1975



Proslavila se spoluprací se skupinou Coldplay



Její díla vlastní i britská královna a také řada známých osobností světového showbyznysu



Vystudovala Pedagogickou fakultu UK a University of Gloucestershire Royal College of Art



„Ta angličtina byla střela do neznáma. Uměla jsem říci akorát: mám hlad. Musela jsem si všechno nahrávat. Po večerech jsem si to překládala, plakala jsem u toho, byla to hrůza. Rozhodla jsem se proto odjet na dva měsíce do Anglie dělat au-pair, abych se jazyk naučila,“ vypráví grafička.

V Anglii se zamilovala a také tam začala navštěvovat školu. Nakonec se stala držitelkou bakalářského titulu na University of Gloucestershire, na který navázala magisterským studiem Royal College of Art.

V Británii Míla Fürstová už zůstala. Jak říká, má české srdce, ale Anglie jí dala křídla. Její často snově působící díla zaujala i známou skupinu Coldplay. Členové skupiny ji požádali o spolupráci na obalu jejich desky. „Ze začátku to bylo těžké tím, že já neberu zakázky. Mně to připadá jako taková prostituce. Když vám někdo řekne: tady nám něco nakreslete a vy to necítíte, tak to nevyzní pravdivě, a každý to pozná,“ vysvětluje umělkyně.

Hudebníci měli nějakou představu a umělkyně se do ní snažila strefit. Byl to však dlouhý proces, který zabral asi rok a půl. „Šlo o to, abychom se navzájem otevřeli. Proto mi dali přístup k ještě nedodělanému albu, ke všem textům i hudbě a já jim svou práci, aby se s ní sžili,“ říká Míla Fürstová. Po čase si vybrali jednu grafiku, která se pak stala podkladem pro design desky Ghost Stories. Byla to andělská křídla, které autorka mimo jiné vystavuje do konce srpna v pražské galerii Miro.

Dalším bodem zlomu v jejím životě byla pracovní nabídka prestižní Cheltenham Ladies´ College, kde svou tvorbou měla inspirovat mladé slečny z bohatých rodin z celého světa. „Tehdy jsem se dozvěděla o konkurzu na post hostující umělkyně v prestižní Cheltenham Ladie’s College. Tak jsem to zkusila a uspěla,“ říká Míla Fürstová, která pracujete s křehkými materiály, věnuje se převážně leptu a jak říká, ovlivňuje ji surrealismus.

Následovalo setkání s britskou královnou Alžbětou II., která též vlastní její dílo. Stejně jako mnozí další významní lidé. „Jeden můj galerista mi řekl, že udělá vernisáž mých prací, ale že já tam být nemůžu, že tam budou tak důležití lidé, že ani oni sami se nesmí potkat,“ směje se Fürstová. „Já tohle nechápu. Pak mi ale sděloval: tahle věc se prodala nejdůležitějšímu člověku v Británii. A dodneška nevím, jestli je to Tony Blair, nebo někdo, kdo mu peče na rohu v ulici housky,“ usmívá se žena, jejíž díla mají stále vyšší hodnotu. A netají se s tím, že je to právě i díky spolupráci s Coldplay.



Spolu s dalšími osobnostmi přála Fürstová lidem v Česku do roku 2015: