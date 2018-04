Trh práce je stále v krizi, zaměstnání ztrácejí i manažeři

Za poslední rok přibyla v databázi společnosti Recruit CZ spousta nových životopisů. Nové uplatnění hledá stále více manažerů. "Trh práce manažerských pozic stagnuje už dva roky. A ačkoliv pořád doufáme, že se situace začne zlepšovat, optimistické zprávy zatím nepřicházejí," říká Markéta Švedová, podle níž firmy nadále šetří a snižují počty zaměstnanců napříč pozicemi. "Stává se například, že propustí dva manažery, z jejich postů vytvoří jeden, a na ten hledají schopného kandidáta," vysvětluje headhunterka.

Kde je situace nejhorší?

Před rokem to bylo kritické ve výrobním sektoru, tam se to nyní trochu stabilizovalo, dokonce se plánují nové investice. Ale kde trh stále padá, je rychloobrátkové zboží, stagnuje oblast informačních technologií a také doprava a logistika. A nadále je to špatné ve stavebnictví a realitách.

Markéta Švedová Vystudovala Vysokou školu ekonomickou a Vysokou školu mezinárodních vztahů.

Během své profesní kariéry prošla nejrůznějšími pozicemi především v oblasti obchodu.

V headhuntingu působí od roku 2000 a od roku 2003 vede společnost Recruit CZ. Ta se věnuje vyhledávání lidí na pozice v top managementu a ve vyšším a středním vedení firem.

Specializuje se především na oblasti maloobchodu a spotřebního zboží, výroby a služeb.

Recruit CZ je součástí mezinárodní skupiny ECI Group.

Jak fungují vaše služby? Co propuštěným manažerům nabízíte?

Zaregistrujeme je, a pokud bude některý z našich klientů-zaměstnavatelů hledat profesionála jejich znalostí a zkušeností, budeme je kontaktovat. Bohužel nemáme kapacitu jim práci hledat.

Manažeři na úřad práce zřejmě moc často nechodí...

To opravdu ne. Většinou dostávají půlroční až roční odstupné a mají tak čas si nějaké nové zaměstnání najít. Pokud se jim to však nepovede do šesti měsíců, bývá to pak obtížnější. Trend je, že si někteří začnou po výpovědi přivydělávat poradenstvím na živnostenský list.

V programech outplacementu, které pro firmy děláme, radíme propuštěným zaměstnancům, aby byli k trhu práce pokorní, a pokud chtějí pokračovat ve své profesi a nenajdou volné místo, ať uvažují o kompromisu – jak v pozici, tak i v platu.

A bývají šéfové pokorní?

Řada z nich ano, pochopili, že v současnosti není příznivá situace.

Jsou ochotní za prací cestovat? Patříme v Evropě k největším odpůrcům pracovní mobility.

To mohu jen potvrdit, ta ochota stěhovat se za prací je u nás menší. Ale my to doporučujeme a běžně hledáme kandidáty na volné místo i v jiných regionech, než působí náš klient. Uchazeč může mít profesi, která je specifická a v dotyčném kraji je kapacita vyčerpaná. Tak je nutné jít o sto až dvě stě kilometrů dál.

Takže osloví vás klient-zaměstnavatel s tím, že potřebuje nějakého schopného manažera. Jak postupujete?

V současnosti máme v databázi přes dvanáct tisíc lidí. Jakmile dostaneme úkol někoho najít, hned mi začnou v hlavě naskakovat jména lidí, kteří by na takový post byli vhodní. Svou profesi dělám třináct let, a tak už trh přece jen trochu znám. Jsme schopni na požadavky klienta zareagovat rychle nejen díky vybudovaným kontaktům, ale i díky letité praxi ve vyhledávání a oslovování těch, které ještě neznáme, či těch, již do manažerských míst profesně dorůstají.

Jak rychle?

Do dvou až tří týdnů pošleme seznam několika manažerů, kteří o nabídnuté práci uvažují. Pak už nastupujeme spíše do role supervizora a organizátora. Ta výběrová řízení jsou vícekolová, trvají několik týdnů a ačkoliv se přímo neúčastníme tohoto "namlouvání", zařizujeme doprovodné věci: různé testování kandidátů, pronájmy prostor pro výběrová řízení, nákup letenky pro adepty...

Jak dlouho takové "námluvy" firmám trvají?

Od zadání přes vyhledání až po ukončení zkušební lhůty kandidáta v nové firmě uplyne většinou půl roku. Pro nás ta práce ani potom nekončí. Monitorujeme spokojenost klienta, ale i zaměstnance – sledujeme, jak se zapracoval, jak se sladil s týmem, jsme s ním dál v kontaktu. Je to mravenčí práce – ale díky ní můžeme dávat dlouhodobé garance.

Neustále sledujete, kde jaký manažer působí, jak si pracovně stojí. Jak tyto informace získáváte?

Práce s daty je pro nás skutečně stěžejní a také nejnáročnější. Každý den zjišťujeme nejenom data o trhu jako takovém, ale i jednotlivé události – kam se jaká pobočka firmy stěhuje, kde se jaká fabrika zavírá, kde se bude propouštět... Poslední dobou jsou změny rychlejší.

Sledujeme denní tisk, odborná periodika, sociální sítě a udržujeme kontakty s kandidáty a klienty. Sami nás pak informují, že mění pozici. Mám už vypěstovaný postřeh – když třeba při nějaké schůzce se zaměstnavatelem nebo uchazečem odbočíme od tématu a povídáme si o všem možném, zmíní se o kolegovi, který podal výpověď, nebo o tom, že nastoupil někdo nový, a já to okamžitě zaregistruji.

Kolik si za nalezení kandidáta účtujete? Říká se, že je to třetina jeho ročního platu.

Máme individuální dohodu s každým klientem, ne vždy se částka odvíjí od mzdy. Ta totiž může být mezi kandidáty velmi rozdílná, a to o 20 až 30 procent. A odlišnosti jsou též v bonusech a benefitech. Takže raději mluvíme o fixních částkách. Je to ochrana i pro klienta, ví, že mu nedoporučíme ty nejdražší manažery jen proto, abychom měli vyšší odměnu. A já zase můžu nabídnout "levnějšího" člověka, aniž bych měla strach, že přijdu o provizi.

Na co manažeři v současnosti nejvíc slyší? Čím je přesvědčíte, aby případně změnili místo?

Už nehrají roli jen plat a auto, jako tomu bylo v minulosti, ale především další motivační prvky. Lidé na vysokých pozicích zvažují velmi důkladně vývoj své kariéry, svůj osobní posun – co jim ten případný přechod přinese. A dvakrát měří stabilitu zaměstnavatele, aby nepřešli do projektu, který za chvíli skončí.

Zmínila jste sociální sítě – je dobré na nich být, když hledám zaměstnání?

Ano, ideálně na LinkedInu. A doporučuji se tam prezentovat velmi racionálně. Zdá se mi zbytečné uvádět tam na několika stranách spousty doporučení a referencí. Mě zaujme to, kde kandidát pracoval, jak dlouho, na jaké pozici a jakou zodpovědnost měl. Ale abych ho ohodnotila jako vhodného na určitou pozici, tak se s ním musím setkat a rozebrat jeho práci do detailu. Například sales manažer znamená něco jiného v jedné firmě a něco jiného v druhé. Proto potřebuji poznat, zda je to ten správný.

Říká se, že je ve vaší branži ohromná konkurence.

Ano, je extrémní. Podniká v ní kdekdo, ať má praxi, nebo ne. Cílem je prodat své kontakty. Někdy se vlivem takové konkurence dostáváme do tlaku na čas a cenu, a to není dobré pro kvalitu. Ale je tu i konkurence, jíž si vážím a která mě inspiruje.