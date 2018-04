Do podnikání vložil s třemi kolegy 90 tisíc, teď mají milionové zisky

Že se z hoteliéra Jiřího Carby stal podnikatel se slevami, rozhodla náhoda. Spolu s kamarádem Danielem Nytrou si pro zábavu programovali. V lednu 2010 za ním přišel Daniel s nápadem vyzkoušet v Česku po vzoru amerického slevového portálu Groupon něco podobného. Předběhl je však Slevomat. "Ale to se stává," říká Jiří Carba.

Do podnikání ve slevách se nakonec pustili ve čtyřech. Jiří Carba přizval do firmy i svého bratra Tomáše a jeho přítelkyni Kláru.

Kolik korun jste do začátku vložili, abyste se rozběhli?

Ve čtyřech jsme dali dohromady celkem 90 tisíc korun.

Vizitka Jiří Carba (1968) Vystudoval sportovní gymnázium a v 15 letech odešel do střediska vrcholového sportu v Olomouci hrát volejbal.

Po ukončení gymnázia vystudoval nástavbu cestovní ruch. Ve 22 letech si těžce zranil páteř a jako vrcholový sportovec musel ukončit kariéru.

V roce 1989 začal pracovat v hotelnictví a v roce 2002 začal v tomto oboru podnikat.

V roce 2010 založil spolu s Danielem Nytrou, Tomášem Carbou a Klárou Bitvarovou slevový portál Zapakatel.cz.

Má dvě děti, jeho žena je rovněž bývalá volejbalistka.

Jaký byl váš start?

Neskutečně raketový. Za první měsíc jsme udělali na deseti slevových nabídkách obrat zhruba 2,5 milionu korun. Za druhý měsíc dvojnásobek. Na konci roku 2010 jsme pak vykázali zisk kolem pěti milionů korun.

Jak jste na tom nyní, kolik jste vydělali za uplynulý rok?

Obrat byl kolem 250 milionů korun a zisk před zdaněním se bude pohybovat kolem 40 milionů.

Nakupujete ve slevách i vy sám?

Celkově nerad nakupuji, vyřizuje to za mě manželka, takže jako rodina slevy využíváme. Ostatně proč si neudělat pěkný víkend v lázeňském hotelu, když stojí třeba jen dva a půl tisíce korun.

Máte spočítáno, kolik vaše domácnost tímto nakupováním ušetřila, nebo to raději nepočítáte?

Spočítáno to nemám. Nejsme konzumní rodina, s manželkou jsme bývalí sportovci, snažíme se volný čas trávit aktivně. Když ale dejme tomu jednou za měsíc vyrazíme někam na víkend a třikrát do měsíce do restaurace, tak v porovnání se standardními cenami ušetříme nákupem ve slevách kolem osmi až deseti tisíc korun.

Kolik lidí zaměstnáváte?

Začali jsme ve čtyřech. Momentálně včetně regionů a Slovenska máme 70 zaměstnanců.

Jak vysoké platy mají vaši zaměstnanci?

Myslím, že si u nás vydělávají lidé velmi slušně, nevzpomínám si, že by kvůli platu od nás někdo odešel. Neplatíme královsky, ale docela slušně. Rozptyl je velký, naše platy se pohybují od 18 tisíc korun až po 70 tisíc korun hrubého měsíčně, což bere náš nejlepší obchodník.

Prozradíte, kolik jste si vy sám vydělal za rok 2012?

To vám řeknu úplně přesně (počítá v hlavě). Můj roční plat byl 400 tisíc čistého.

Ve vašem oboru je hodně těsno, konkurence je veliká. Máte spočítáno, kolik firem se u nás začalo slevami živit?

Od roku 2010 byl v tomto oboru veliký boom, v jednu chvíli bylo u nás zhruba 250 slevových serverů. Nyní se to již zredukovalo, protože tento byznys není jednoduchý, i když to tak možná vypadá. Momentálně je na trhu zhruba 70 slevových portálů. Těch největších hráčů je ale zhruba osm, maximálně deset a pouze čtyři se tomuto oboru věnují jako hlavnímu ve svém podnikání, mezi touto čtyřkou jsme i my. Kromě nás je to Slevomat, Vykupto a možná Nákup v akci.

Takže svou konkurenci pečlivě sledujete?

Samozřejmě.

Říká se, že si slevové portály zakládali i sami obchodníci, aby zboží či služby vůbec prodali. Je to pravda?

Je to tak. Existují na trhu určité portály, hlavně v oblasti cestovního ruchu, které mají zároveň cestovní kancelář nebo menší hotelový řetězec. Nicméně myslím si, že to pro ně není jednoduché a není to ani dobře, když prodávají svůj produkt na slevovém portálu.

Zajímavá povolání V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Čekali jste, že na trhu vznikne tolik firem, které si budou chtít ukrojit z nové podnikatelské možnosti?

Čekali. Je to dáno českým internetem a českou náturou. Když vznikne u nás něco nového, během pár týdnů či měsíců se vyrojí klony a kopie. Česká republika je na vše, co se týká internetu, velmi specifická. Nicméně jsme věděli, že není možné, aby se na našem trhu uživilo přes dvě stovky slevových portálů. Bylo jen otázkou času, kdy někteří skončí.

Řada zákazníků nemá se slevovými portály dobré zkušenosti. Nedostali kvalitní službu a obchodníci se k nim někdy chovali jako k zákazníkům druhé či třetí kategorie. Zaznamenali jste i vy takové případy?

Určitě. Zhruba po půl až tři čtvrtě roce, kdy se u nás tento druh podnikání rozběhl, to bylo velmi kritické období. S našimi obchodníky jsme museli důrazně jednat a mluvit s nimi. Týkalo se to hlavně restaurací, které prodávaly v tisícových objemech. Majitelé často nevysvětlili personálu, proč takovou kampaň dělají, a že tito klienti jsou jako každý jiný. Pro personál to nebylo ani motivační, museli odvést stejnou práci, jako by klient platil plnou cenu. S majiteli restaurací jsme vedli tři čtvrtě roku velké debaty, aby se postarali o to, aby zákazníci neměli pocit, že jsou druhořadí. Myslím, že v nynější době to již není takové, i když netvrdím, že se to nemůže ještě stávat.

Stalo se to osobně i vám, když jste byl třeba s manželkou v restauraci, nebo jste měl větší štěstí?

Mám trochu problém, že nejsem až tak náročný klient.

Může se hodit Buďte úspěšní! Najděte si práci na jobDNES.cz.

Takže se neumíte ozvat?

Přesně tak (smích). Tím, že jsem se pohyboval v hotelnictví, vím, že práce číšníků a dalšího personálu je docela řehole. Ale asi jsem měl i tak trochu štěstí. Jednu špatnou zkušenost však měli moji rodiče. Dokonce jsem to musel řešit osobně.

Jak se díváte na to, že Češi vzali slevové portály po svém? Nejde jim o to vyzkoušet zboží a službu a pak se vrátit, chtějí nakupovat jedině s co největší slevou.

Ve světě fungují slevové portály skutečně jinak než v České republice. Mám pocit, že z našich slevových serverů se začíná stávat jeden velký iShop. Americký Groupon funguje tak, že vystaví nabídku dva dny a pak nabídka zmizí. U nás je běžné, že jsou nabídky vystaveny tři neděle i měsíce, a to postupně na několika slevových portálech. Lidé jsou na to navyklí a nemají důvod kupovat za plnou cenu, když někde vždy najdou slevu. Snažíme se říkat obchodníkům, že být neustále na slevových portálech je špatně. Říkáme jim – udělejte dvě tři kampaně a dost, jinak nemáte šanci prodat za plnou cenu.

Může se hodit Najděte si práci, která Vás bude opravdu bavit. Aktuální volné pracovní pozice na jobDNES.cz.

Jak by se tedy měli obchodníci chovat, aby nemuseli sázet jen na slevové portály?

Myslím, že je to otázka kvality služeb. Pokud dorazíte například do kvalitního hotelu se slevovým voucherem a jste spokojený, máte důvod ho vyhledat znovu. Když příště zavoláte a řeknete, že jste byl minule spokojený, a chcete si pobyt znovu objednat, můžete o ceně jednat i přímo. Pokud to majitel hotelu umí dělat dobře, vždycky nějakou slevu dostanete. Nemusí být tak veliká jako na slevovém portálu, může to být třeba i dobrá lahev vína nebo cokoliv jiného. Mám s tím dobré zkušenosti ze své dlouholeté praxe v hotelech. U některých hotelů nám to funguje, klienti se vracejí i bez slevového portálu.

To znamená, že by se obchodníci měli naučit lépe pracovat se slevami?

Měli by se naučit využít kampaň, kterou získají nabídkou na slevovém portálu. Během kampaně se jim například výrazně zvýší návštěvnost webových stránek, s tím ale řada obchodníků a poskytovatelů služeb vůbec nepracuje. Své stránky vůbec neaktualizují a jen čekají, až k nim lidé přijedou. A když už klienti přijedou, měli by se snažit poskytnout kvalitní službu, aby se u nich dobře cítili. Nenásilnou formou se pak dá snadno získat kontakt, aby s klientem mohli dále pracovat.

Máte tři společníky, fungujete ve čtyřech, ve čtyřech se ale špatně hlasuje. Jak to u vás funguje?

Vzhledem k tomu, že podnikám již 13 let, mám z nich největší zkušenosti. Nechci říct, že mám právo veta ve všem, ale mám ho v určitých zásadních věcech, jako jsou strategičtí partneři a ve finančním rozhodování. Na druhou stranu velice uznávám zkušenosti svých společníků v oblasti obchodu a marketingu. Tam na ně dám zase já.

Takže to funguje a zatím se nehádáte?

Samozřejmě, že se hádáme, to bych lhal, ale vždy najdeme nějaký kompromis, tak aby to bylo nejlepší.

Co vás na tomto podnikání baví a co naopak štve?

Baví mě na tom pružnost, pořád musíte inovovat, vymýšlet nové věci, nové nabídky pro své klienty, bonusy. Je to tak trochu i tvůrčí práce, to mě baví. A co mě štve? Anonymita internetu. Když máte kamenný obchod či hotel, zákazníka vidíte a poznáváte ho osobně. Na internetu mě štve, nebo je mi spíš líto, když se setkávám v diskusích s nadávkami lidí, kteří ani na slevových portálech nenakupují a kritizují i nepravdivě, nebo se jim stále něco nelíbí, ale od toho je asi otevřená diskuse a anonymita internetu toto umožňuje.

Myslíte, že vám toto podnikání vydrží až do penze?

Stoprocentně ne.

Máte v záloze jiný projekt, který by vás mohl uživit?

Asi tři.

Prozradíte, kudy chcete v podnikání kráčet dál?

Jedním z nich je projekt na kompenzaci nepravidelnosti v letecké dopravě. Pak mě zajímá cestování a hotelnictví, kam se chci vrátit a udělat slevový portál "naruby".

Jak rychle se pozná, že internetový projekt nemá moc šancí?

Když spustíme internetový projekt, během tří měsíců se ukáže, zda je životaschopný, či ne. Buď je křivka růstu strmá, pozvolná, nebo nevýrazná. Podle toho se rozhodnete, zda se projekt zavře, nebo se začne marketingově podporovat, nebo se nechá jen tak plavat s několika lidmi.

Naznačil jste, že u vás ve firmě dojde ke změnám, jakým?

Jako majitelé jsme zastávali pozice výkonných ředitelů jednotlivých oddělení. Tým lidí je nyní tak obrovský, že i oni chtějí něco prosazovat. Je však těžké prosazovat i třeba dobrou věc, když majitelé firmy jsou zároveň ve vedení. Přesvědčil jsem proto všechny majitele, aby ze svých pozic odešli. Nadále zůstaneme majiteli, budeme na vše dohlížet a předávat mladším své zkušenosti. Výkonné pozice přeberou do konce ledna 2013 naši zaměstnanci, kteří s námi vyrostli.