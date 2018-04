Za neférové úvěry rozdala ČOI už milionové pokuty. V čem se podvádí?

Česká obchodní inspekce kontroluje nebankovní instituce i jednotlivce, kteří poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry. Uvádí se, že takových poskytovatelů je na českém trhu zhruba padesát tisíc. Takže inspektoři mají práce nad hlavu, aby případné neetické a nezákonné praktiky podchytili.

Počet stížnosti na poskytovatele úvěrů se za poslední dva roky zvýšil. Na co si spotřebitelé nejčastěji stěžují?

Ročně obdržíme zhruba čtyři sta podání, což představuje asi pětinu všech stížností. Nejčastěji řešíme žádosti o kontrolu již uzavřené smlouvy, u které mají lidé podezření, že mají špatně vypočítanou RPSN, tedy roční procentuální sazbu nákladů. Dále si stěžují na porušení informačních povinností některých institucí, na výši smluvních pokut nebo na nekalé obchodní praktiky. Další stížnosti se týkají neposkytnutí úvěru, vysoké míry RPSN při krátkodobých úvěrech, odstoupení od smlouvy nebo předčasného splacení úvěru a různých poplatků včetně smluvních pokut.

Jak takové kontroly vypadají?

Kontrolujeme jak samotné nabídky a reklamy na spotřebitelský úvěr na internetu, v tisku, po telefonu, tak i jejich rozsah, pravdivost a úplnost informací. A pak se zabýváme také už přímo uzavřenými smlouvami, dodanými spotřebiteli nebo těmi, které si na základě stížnosti vyžádáme od zprostředkovatele či poskytovatele úvěru. Jsem přesvědčen, že spotřebitelské úvěry představují velmi rizikový segment trhu, který hazarduje s finančními prostředky potencionálních i stávajících klientů.

V čem poskytovatelé úvěrů nejvíce podvádějí, za co nejčastěji udělujete pokuty?

Nejčastěji se chybuje v obsahu reklamy spotřebitelského úvěru. Tedy že se v reklamě slibuje něco, co ve smlouvě není nebo je jinak. Jde tedy o porušení zákazu klamavých obchodních praktik. Loni jsme zvládli 269 kontrol a uložili jsme pokuty za více než 7 milionů korun. V 1. pololetí letošního roku byli inspektoři už na 139 kontrolách a uložili 97 pokut v souhrnné výši 7,5 milionu korun. Další správní řízení zatím nebyla ukončena.

Kontrolujete také půjčky mezi lidmi?

Jedná se o vztah, kdy spotřebitel poskytne úvěr jinému spotřebiteli, a taková půjčka není smlouva podléhající zákonu o spotřebitelském úvěru, tedy ani nespadá pod náš dozor. Ale stížnosti jsme již zaznamenali. Bohužel s tím nemůžeme pomoci.

Průzkum V září roste zájem o úvěry Češi na letošních dovolených utráceli víc, než sami plánovali. Každá druhá domácnost tak počítá s tím, že si bude muset vzít v září půjčku u bank či nebankovních poskytovatelů.

Vyplynulo to z průzkumu společnosti Fair Credit, kterého se zúčastnilo více než tisíc respondentů z celé ČR.

Důvodem většího zájmu o půjčky je nutnost překlenou bez problémů měsíc, kdy má domácnost zvýšené výdaje i kvůli začátku školního roku.

25 % dotázaných se bude snažit půjčku oddalovat, i přesto si ale myslí, že nakonec s rozpočtem nevyjde.

Průměrný úrok, za který si lidé dnes půjčují v bankách, je 10 procent. Jaký je u nebankovních institucí? Lze si stěžovat i na výši úroku?

Úroková míra je stanovena věřitelem na základě řady různých kritérií a její výše není omezena žádným právním předpisem. Někdy může být i několik desítek procent. A ČOI výši úroku neposuzuje.

Pokud se spotřebitel rozhodne uzavřít nevýhodnou smlouvu na spotřebitelský úvěr, je to jen jeho věc. Tedy pokud je přitom s údajem o celkové výši úvěru a celkové splatné částce dobře seznámen. My pomůžeme pouze v případě, když nebyli dotyčnému poskytnuty dostatečné informace o úvěru vyplývající ze zákona.

Pokud se lidé rozhodnou vzít si spotřebitelský úvěr, na co si mají dát pozor?

Největším problémem je, že spotřebitelé často podepisují úvěrové smlouvy, aniž by si je přečetli. Základem tedy je si pečlivě přečíst všechno včetně poznámek a dodatků. Pokud něčemu nerozumí, měli by si nechat nejasné formulace vysvětlit. Pokud nemají dostatečné finanční znalosti, měli by před podpisem nechat smlouvu zkontrolovat, například v některé z četných finančních poraden.

Varovat by je mělo, pokud je někdo nutí, aby smlouvu podepsali hned, nebo když je ve smlouvě uvedeno něco jiného, než jim zprostředkovatel nebo poskytovatel úvěru řekl či přislíbil.

Lze odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru do nějakého data bez udání důvodu?

Ano, lze odstoupit, a to jak od smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr, tak od zprostředkovatelské smlouvy, a to bez udání důvodu do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Pokud smlouva neobsahuje všechny povinné informace, lhůta se prodlužuje, a to až na 14 dnů ode dne, kdy věřitel spotřebiteli chybějící informace poskytl.

Odstoupit od smlouvy však musí spotřebitel písemně. Úvěr, který je sjednán na dobu neurčitou, může dlužník vypovědět kdykoliv a výpověď nesmí být věřitelem zpoplatněna. Zákon upravuje také podmínky, za jakých úvěrová smlouva zaniká. O tomto odstoupení od smlouvy musí spotřebitel věřitele informovat.

Uvedl jste, že si lidé často stěžují na špatně uvedené RPSN. Kde si jeho správnost ověřit? A co mám dělat, když zjistím, že je špatné?

Obecně je RPSN (roční procentuální sazba nákladů) jen jeden z ekonomických ukazatelů, s nimiž musí být spotřebitel před uzavřením smlouvy o úvěru seznámen. Určitým způsobem totiž vypovídá o úrovni platebních podmínek. Výší RPSN je možné posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru a slouží především k porovnání jednotlivých úvěrů.

Pokud si chce spotřebitel RPSN spočítat nebo si ověřit jeho správnost, je nejvhodnější použít k výpočtu speciální počítačový program. Tento kalkulátor RPSN ze stránek Evropské komise má ČOI na svém webu. Návod k použití kalkulátoru RPSN je v českém i v anglickém jazyce (ve formátu PDF). Pro lepší informovanost spotřebitelů jsou také na stránkách ČOI uvedeny vzorové příklady výpočtu.

Pokud zjistím, že mám RPSN špatně spočítáno nebo mám ve smlouvě jiné nesrovnalosti, na co mám jako spotřebitel právo?

Pokud smlouva neobsahuje některé informace stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru, pokládá se úvěr od počátku za úročený diskontní sazbou ČNB, platnou v době uzavření smlouvy (nyní 0,05 %). Původní úroková sazba tedy neplatí a úvěr se zlevní.

Pokud se však na takovém řešení smluvní strany nedohodnou, jsou tyto nároky vymahatelné prostřednictvím soudu, finančního arbitra, případně zvoleného rozhodce.

Jak rychle dokážete smlouvu a její správnost posoudit?

Dobu nelze jednoznačně vymezit. Může se jednat o měsíc, ale i o několik měsíců. Tato doba je do značné míry závislá na materiálech poskytnutých spotřebitelem, zejména když je třeba si vyžádat jejich doplnění, popřípadě zjistit, zda některé podklady zcela nechybí. Dobu posouzení smlouvy například v některých případech podstatně ovlivní i chování věřitele, zda je ochotný dodat požadované materiály.