Rozhovor s KTP Quantum: Víra v budoucnost

Přinášíme Vám rozhovor s panem Karlem Takáčem, zástupcem obchodníka s cennými papíry KTP Quantum, s kterým Komise skončila minulý týden správní řízení. Dozvíte se přibližnou strukturu portfolia KTP a jeho plánované změny včetně způsobu ohodnocení lázeňského holdingu Médeia. KTP také upravuje dobu pro výplatu klientských peněz. Kdy se zruší garance stávajícím klientům, jasné není.

1. Kdy plánuje KTP zrušit garanci ve výši 9,5% výnosu pro stávající klienty (dle Komise tak musí učinit do 1 roku)

Budeme se v plném rozsahu řídit stanoviskem KCP.

2. Neobáváte se výrazného odlivu majetku klientů při zrušení garance? Proč?

Výše našich výnosů nebyla nikdy závislá na výši garance. Garance byla pouze vyjádřením naší angažovanosti na výnosu investic zákazníků, ale neovlivňovala jejich výši. V tom se můžeme opřít o naše pozitivní výsledky za minulých šest let, kdy jsme svým zákazníkům dokázali zajistit vždy nadprůměrné výnosy. To, že jsme na doporučení Komise pro cenné papíry garanci přestali poskytovat, nemá žádný vliv na ekonomickou úspěšnost KTP Quantum. Garance vycházela z velmi propracované investiční strategie a ta se samozřejmě nemění.

3. Můžete poskytnout základní informace o struktuře portfolia KTP/klientu, alespoň různé třídy aktiv a obchodované versus neobchodované cenné papíry.

V souladu se zvyklostmi má KTP Quantum již nyní své portfolio rozděleno na tři části – na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investice. Zhruba 30 procent hodnoty portfolia je v hotovosti a ve vysoce likvidních cenných papírech (zejména tituly SPADu, tzv. „Blue Chips“). Pro případ potřeby většího množství hotových prostředků jsme kdykoliv schopni si hotovost zajistit standardními operacemi kapitálového trhu.

4. Komise požaduje po KTP uvedení portfolia do stavu, který bude reflektovat závazky KTP vůči klientům. Potenciálně totiž může být problém vyplatit peníze klientům do 3 pracovních dnů, pokud je většina portfolia v neveřejné obchodovaných papírech (a zvláště zruší-li se garance). Jak konkrétně hodláte upravit své portfolio?

Co se týče struktury portfolia co do jeho likvidity, budou změny minimální. I v době největších náporů na likviditu se dostatečně potvrdilo, že jeho struktura co do časovosti je navržena správně. Co se týče dohadů nad skutečností, zda je správné, aby páteř portfolia tvořily neregistrované cenné papíry, v tomto směru zastáváme názor, že registrace či neregistrace cenného papíru není důkazem jeho bonity. Z hlediska rozložení rizika dojde nejprve k posílení pseudodluhových instrumentů (nejvíce v zastoupení podílových listů peněžních fondů) ve skladbě portfolia. Zároveň s nárůstem spravovaných prostředků bude docházet k posilování tržních pozic oproti pozicím investičním. Zároveň je třeba podotknout, že jsou i konkrétní zájemci o vstup do projektu Médeia Bohemia, a.s. Poté není vyloučeno, že celé portfolio se změní zásadním způsobem.

5. Připadá v úvahu prodej holdingu Médeia a odpovídající navýšení hotovosti?

Celý projekt českých lázní Médeia Bohemia je vysoce ziskový. Zisky pro naše investory můžeme realizovat buď výplatou dividend, růstem tržní hodnoty investice nebo prodejem celé společnosti. Ještě uvidíme, co bude pro naše investory výhodnější. V každém případě již nyní máme reálné zájemce.

6. Připadá v úvahu i prodloužení doby pro výplatu peněz (ze současných tří dnů)?

Tuto změnu jsme již zapracovali do nových Všeobecných smluvních podmínek, kdy do tří dnů vyplácíme pouze investice do výše 300 tisíc Kč. Od 300 tisíc do 1 miliónu se výplata realizuje do 7 dnů. Vložené prostředky ve výši od 1 do 2 miliónů vyplácíme do 14 dnů. Výplata prostředků nad 2 milióny Kč se realizuje do 30 dnů od doručení žádosti.

7. Zvýšíte-li likviditu portfolia, bude to logicky na úkor výnosu. Jaký výnos odhadujete, že klientům letos a příští rok připíšete?

Přes všechny změny, ke kterým v současnosti dochází, mohou naši zákazníci vzhledem k našim současným ekonomickým výsledkům očekávat výnosy na úrovni, na kterou jsou zvyklí po dobu naší činnosti. Na základě pozitivního trendu rozvoje společnosti KTP Quantum nejen tohoto roku nelze v žádném případě očekávat, že by změny, ke kterým v současné době dochází, snížily plánované zisky společnosti.

8. Jakou investiční strategii budete obecně do budoucna sledovat, abyste dosáhli co nejvyšších výnosů a zároveň udrželi portfolio v likvidním stavu? Budou se peníze případných nových klientů opět investovat do neveřejně obchodovaných akcií?

V souladu se zvyklostmi má KTP Quantum již nyní své portfolio rozděleno na tři části – na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé investice. Zhruba 30 procent hodnoty portfolia je v hotovosti a ve vysoce likvidních cenných papírech (zejména tituly SPADu, tzv. „Blue Chips“). Pro případ potřeby většího množství hotových prostředků jsme kdykoliv schopni si hotovost zajistit standardními operacemi kapitálového trhu.

9. Hodláte se změnit název produktu SUSA, především slovo spořitelní?

Současný produkt SUSA nabízený od 28.8. 2001 se změnil oproti původní verzi produktu především v odstranění garance výnosu. Zůstal zachován původní název a po dobu prodeje této verze produktu nebude měněn. V budoucnosti po změně platformy smluvního vztahu může dojít i ke změně názvu.

10. Chystáte nějaké nové produkty vedle nosného SUSA?

Ano, konkrétněji se v současné době nemůžeme vyjádřit, protože vše je teprve ve stádiu příprav. Jakmile budeme moci, včas vás o konkrétnějších parametrech nového produktu budeme informovat.

11. V souvislosti s povinnosti posílat klientům podrobně výpis o stavu majetku na jejich úctu: Jakým způsobem budete postupovat při stanovení hodnoty akcií hlavní investice klientských peněz - holdingu Médeia?

Hodnota portfolia je vázána pouze na skutečnou vnitřní hodnotu (NAV) společnosti Médeia Bohemia, aby nebyla závislá na možném negativním vývoji na kapitálovém trhu. Portfolio tvořené tímto druhem investic dovoluje s daleko větší jistotou a přesněji projektovat výnosové procento významně odlišné od standardní výnosnosti instrumentů kapitálového trhu.

12. Kdy by se měly cenné papíry, do nichž byly investovány klientské peníze, objevit na majetkových účtech klientu v SCP?

V souladu s konzultacemi s odborníky s KCP společnost KTP Quantum, a.s. vede investiční instrumenty jednak na majetkových účtech zákazníků ve SCP nebo na majetkovém účtu ve SCP KTP Quantum, a.s., který je prohlášen a veden jako zákaznický. Z důvodu většího množství portfolií na poměrně nižších částkách je ekonomická druhá varianta vedení zákaznického majetku.

Naše předchozí komentáře o KTP Quantum:

Kolik Ti Přinese? Quantum? (8.6.2001)

KTP Quantum - jedeme dál (30.8.2001)