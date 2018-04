Začínali s jednou avií. Dnes řídí 30 lidí a pobočky po celé republice

Václav Jungwirt odjel krátce po revoluci do Německa na sběr chřestu. Protože mu tehdejší vedení zemědělského družstva, u kterého pracoval, nechtělo dát neplacené volno, podal výpověď. Riskl to. V Německu si vydělal peníze, vrátil se zpět a koupil starou avii. Začal rozvážet limonády v jedné jihočeské sodovkárně.

Ani ne rok poté odešel z družstva i Václav Jungwirt starší a začal synovi s podnikáním pomáhat. "Za pár měsíců jsem se k nim přidal já, a to už bylo rozhodnuto, že se vedle logistiky budeme věnovat ještě prodeji zemědělské techniky. A u toho jsme nakonec zůstali," vypráví Libor Jungwirt, spolumajitel a jednatel společnosti Liva Předslavice.

Nešli jste do neznámého oboru, se zemědělskými stroji jste měli své zkušenosti...

Otec celý život pracoval v zemědělství, jeho rodiče byli soukromí zemědělci, tak máme sedlačení v krvi. Bratr se vyučil opravářem zemědělských strojů a já vystudoval střední zemědělskou školu, obor mechanizace. Kromě toho nám rozhodování o oboru podnikání ulehčila nabídka zastupovat tehdejšího významného importéra, který v tuzemsku hledal kvalitní zázemí.

Fakta o soutěži Liva Představice zvítězila v prvním ročníku soutěže Rodinná firma roku , kterou vyhlašuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků.

Jaké byly první roky podnikání?

Bylo to krásné. Vše jsme obsáhli prakticky sami s pár zaměstnanci, měli jsme stoprocentní přehled o dění ve firmě. Řešili jsme problémy, z dnešního pohledu zásadní: kde budeme mít kanceláře, kde sklad, jak budeme dělat servis.

Nicméně doba byla tenkrát jednodušší a ani konkurence nebyla zdaleka na současné úrovni. Měli jsme tedy dostatek času vybudovat odpovídající zázemí. Jen si vzpomínám, že problém byl s penězi na rozšiřování firmy - banky nám nechtěly půjčit, protože našemu oboru tehdy nedůvěřovaly.

Jak jste navazovali spolupráci s dodavateli?

Všichni velcí hráči se mezi sebou znají a předávají si reference. Když jsme například před pár lety začali jednat s firmou, která je světovou jedničkou ve zpracování půdy, první, co udělala, bylo, že si nás prověřila u společnosti Krone, s níž spolupracujeme již dvacet let. Vše se děje na základě kladných referencí.

I když to tak nevypadá, evropský trh se zemědělskou technikou je poměrně malý a špičkových firem je jen pár. Ostudu si uděláte jen jednou a jste bez šance. Momentálně zastupujeme výrobce z Německa, Itálie, Rakouska, Nizozemska a Belgie s tím, že import z německy mluvících zemí dominuje.

Jak si vybíráte zaměstnance? A máte, podobně jako řada dalších firem, problémy najít kvalitní a odborně vzdělané lidi?

Ano, brzdí nás nedostatek šikovných lidí. Každý druhý je IT specialista, ale najít zručného servisního technika, který ovládá alespoň jeden světový jazyk, je prakticky nemožné. V tom vidím obrovský dluh našeho školství. Stávajícím zaměstnancům se snažíme vytvořit přátelské prostředí a mírně nadstandardní podmínky. A snad díky tomu nejsou odchody z firmy příliš časté.

S jakými problémy se dnes potýkáte?

Trápí nás nejednoznačnost zákonů a jejich výkladu, neustále se měnící podmínky ze strany státu a nesystémové dotace. Ten, kdo umí lépe "lhát", si dopomůže k dotacím, na které my nemáme nárok, a následně pak může poskytovat levnější služby, jelikož má nižší náklady.

Konkurence je tvrdá a rok od roku je to těžší. S větší konkurencí se zároveň zvyšují požadavky zákazníků a ať chceme, nebo ne, posouvá nás to neustále vpřed.

Co si myslíte, že stojí za úspěchem vaší firmy?

To, že držíme při sobě, máme jasnou vizi a jsme sami sebou. V současnosti pracují ve společnosti tři rodinní příslušníci, ale většina zaměstnanců je také tak trochu rodina. Pokud to jde, vybíráme si lidi z okolí, které známe, a jsme tudíž schopni dopředu odhadnout jejich vlastnosti.

Jaké máte plány do budoucna?

Neustále zvyšovat kvalitu služeb. Asi to zní jako klišé, nicméně pokud chceme přežít v konkurenci velkých podniků, musíme být vždy mnohem lepší a flexibilnější, jelikož financemi je nikdy nedokážeme porazit.