Začátky byly těžké. Dnes je o jejich kosmetiku zájem i v zahraničí

Botanika a biologie ho prý vždy zajímala. A po revoluci ho uchvátila ještě aromaterapie. „Když jsem pak dostal nabídku pustit se do výroby kosmetiky z vonných esencí, neváhal jsem,“ vzpomíná na začátky podnikání Zbyněk Šedivý, dnes spolumajitel firmy Nobilis Tilia, která zaměstnává přes třicet lidí.

Dlouho vám ale společný projekt s partnerem nevydržel...

Zhruba po dvou letech jsme se rozešli, každý jsme měli jiné představy. Vyrazil jsem do rodného kraje, do šluknovského výběžku, hledat prostory pro vlastní firmu. Usadil jsem se v Krásné Lípě. V kapse jsem měl asi milion korun, jenže jsem ho rychle utratil. Jen počítač mě v té době stál zhruba sto tisíc korun. Ale začal jsem.

Jak to šlo, vzpomenete si? Je to už dvacet let.

Bylo to takové klopýtání od úspěchu k neúspěchu, málo kdo o nás tehdy věděl. Soustředil jsem se především na vývoj co možná nejkvalitnějších produktů. Spolupracoval jsem s dermatology a s lidmi, kteří v oboru působili a mohli tomu něco přinést. Zákazníky jsem hledal v masážních a kosmetických salonech, které jsem objížděl s letáčky.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Byly i krušné chvilky. Například když jsem se dostal do dluhů nebo když jsem přišel o peníze na firemním účtu, protože krachla Union banka. Ale všechny tyhle „rány“ jsem ustál a firma pomalu rostla.

Pak jste se seznámil s Adélou Zrubeckou, současnou spolumajitelkou firmy, a začala nová etapa.

Adéla: Studovala jsem aromaterapii v Londýně a po návratu do Prahy jsem dělala terapeutku. S manželem jsme chtěli z Prahy odejít, toužili jsme po životě na venkově a já měla v Krásné Lípě domek po prababičce. Tak jsme vzali dvě dcery a usadili se zde. Se Zbyňkem jsme o sobě věděli z Asociace českých aromaterapeutů, kde jsme oba aktivními členy.

A jednoho dne mi Zbyněk nabídl, zda bych se nechtěla připojit k jeho firmě. Založili jsme společnost s ručením omezeným, půjčili jsme si další peníze, tři miliony korun, koupili jeden polorozpadlý dům a ten přestavěli na naše sídlo. Přestěhovali jsme do něj výrobu, laboratoř, udělali jsme čajovnu i pro návštěvníky a zahradu léčivých rostlin. Je to zhruba deset let zpátky.

Takže si bylinky do kosmetiky sami pěstujete?

To ne, to by nám nestačilo. Máme své dodavatele. Ale chceme u nás návštěvníkům ilustrovat celý proces výroby. Od pěstování bylinek po prodej produktu.

Dnes máte přes třicet zaměstnanců. Jak si kolegy vybíráte?

Prvotní výběrové řízení pro nás zajišťuje dobrá personalistka, která zná naše prostředí a vytipuje nám vhodné kandidáty. A my pak se Zbyňkem uděláme finální výběr na základě pohovoru.

S obsazením nižších pozic problém nemáme, každý den se přijde někdo zeptat, zda nenabízíme volné místo. Databázi kandidátů tak máme opravdu velkou. Ovšem s manažerskými pozicemi je trochu problém. Naštěstí hodně lidí přišlo do regionu za projekty Národního parku České Švýcarsko, takže se do města a okolí přistěhovali mladí, vzdělaní lidé, které jsme oslovili.

Takže i manažery jste nakonec našli.

Zlom v naší personální politice přišel, když jsme zaměstnali profesionální obchodní ředitelku. Řekla nám, co by bylo potřeba udělat a najala odborníka, který vypracoval firemní audit. Na jeho základě jsme přijali výrobního ředitele, obchodního ředitele, marketingového šéfa, ekonoma... Stávající manažerský tým je taková koruna naší činnosti.

Otevřeli jste se profesionálům.

Byl to důležitý moment. Řada majitelů takto malých firem nechce pustit opratě z ruky a předat zodpovědnost odborníkům, ale nám se to vyplatilo. V momentě, když jsme to předali, se výroba ztrojnásobila. Směřujeme k plochému řízení firmy, tedy ke kompetentním a zodpovědným týmům, které pracují na různých projektech a někde se ta jejich činnost prolíná. Důležitá je dobrá komunikace. Tento model řízení nám sedí, nejsme dominantní ředitelé, kteří chtějí, aby se podle nich vše řídilo.

V regionu je nezaměstnanost vysoko nad celorepublikovým průměrem, přes 12 procent. Jaké nabízíte mzdy?

Platy jsou nad úrovní regionu, mzdy jsou férové, chceme, aby lidé byli spokojení.

A jaké benefity?

Zaměstnanci si mohou brát domů kosmetiku v určité finanční výši, přispíváme jim také na různé sportovní aktivity nebo na jiné věci spojené se zdravím a relaxací. Jednou za měsíc k nám dojíždí masérka a zaměstnanci mají též volný přístup na vzdělávací akce. Za benefit můžeme kromě stravenek považovat i čajovnu, ve které kolegyně každý den připravuje zdravé obědy zaměřené především na vegetariánskou stravu. Jsou za zvýhodněnou cenu koupit.

Zmínila jste vzdělávací akce. Kromě samotné výroby učíte zájemce, jak vyrábět kosmetiku.

Ano, máme Akademii Nobilis Tilia, ve které nabízíme vzdělávací programy jak pro odborníky, tak pro širokou veřejnost. Můžete se u nás naučit, jak pěstovat bylinky, jak je uchovávat, zpracovávat a jak z nich vyrábět vlastní kosmetiku. I suroviny si u nás můžete objednat. Naučíme vás také různé typy masážních a kosmetických rituálů.

Kde výrobky prodáváte?

Sedmdesát procent zákazníků jsou profesionálové - maséři, kosmetičky. Už nás znají. Přesto máme po republice několik spolupracovníků, obchodních zástupců. Kromě e-shopu na webových stránkách vlastní obchody nemáme a ani je budovat nechceme. Držíme se filosofie, že pomáháme podnikat ostatním. Naše produkty dodáváme do velkoobchodní sítě, tedy lidem, kteří mají obchod s kosmetikou a s léčebnými, přírodními prostředky. Mají naše zboží za výhodnější ceny stejně jako kosmetické a masérské salony, wellness a lázně.

Jaké je vaše marketingová strategie?

Tiskneme letáky, katalog, dvakrát do roka také časopis, snažíme se budovat především vztahový marketing. Také dobře fungujeme na Facebooku, jedna kolegyně se stará o firemní profil a aktivně komunikuje se zákazníky, fanoušky. A spokojení jsme s webovými stránkami. Každý, kdo na internetu hledá přírodní kosmetiku, nás nemůže minout.

A jak si teď vedete?

Počet objednávek pořád roste. Jako dárek k loňskému 20. výročí existence firmy jsme si nadělili třicetiprocentní nárůst obratu. Prodali jsme zhruba 403 tisíc kusů výrobků a obrat za loňský rok činil 47 milionů korun.

Vaše výrobky jdou i do zahraničí.

Už několik let prodáváme zboží do Spojených států, Velké Británie, Japonska, ale jde především o branding. To znamená, že naše výrobky odcházejí pod cizí značkou. U zahraničních odběratelů jsme v době krize, tedy kolem roku 2008, pocítili útlum, poslední dobou ale zájem opět roste. Dokonce uvažujeme, že do Velké Británie začneme s exportem kosmetiky tentokrát už pod vlastní značkou Nobilis Tilia.

Co to vlastně znamená?

To je jednoduché - latinsky Krásná Lípa.

Jaké máte plány do budoucna?

Chceme zůstat českou firmou vyrábějící v České republice. Chceme rozvíjet náš areál. Rozhodli jsme se koupit objekt vedle nás, kde vybudujeme návštěvnické centrum pro lidi, kteří sem, zvláště v letní sezoně, přicházejí. Jsme na strategickém místě, kolem nás vedou turistické trasy.

Přesuneme tam čajový klub, vybudujeme alchymistickou laboratoř, kde si lidé budou moci namíchat svůj krém, svůj parfém, zřejmě tam bude sídlit kosmetička i masérka. Cítíme potřebu být v symbióze s městem a parkem České Švýcarsko a nabídnou turistům zážitek.