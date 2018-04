Při studiu podnikají. A s britskými módními doplňky mají úspěch

„Abych si mohl koupit hezkou tašku, museli jsme si otevřít obchod,“ usmívá se Michael, když se ho zeptám, co je přivedlo k podnikání. Před nějakou dobou sháněl brašnu, do které by si dal tablet a věci do školy. „Našel jsem ale jen ty drahé přes deset tisíc korun nebo naopak příliš levné na to, aby splňovaly moje představy,“ vypráví mladý muž. Tak se pustil do hledání na zahraničních serverech a s ním i jeho přátelé. Objevili výrobky jedné britské firmy. A zamilovali se do nich tak, že se rozhodli nabídnout je českému trhu.

Jak jste začínali?

Michael: Měli jsme představu, že kromě tašek budeme mít na e-shopu i další zboží pro muže. Hledáním dodavatelů, tedy firem, které by byly vůbec ochotné se s námi bavit, jsme strávili stovky hodin.

Zajímavé profese V rubrice Práce a podnikání přinášíme rozhovory se zástupci zajímavých profesí. Další příběhy čtěte zde.

Nakonec jsme vybrali produkty převážně malých rodinných firem z Velké Británie, které stylem a koncovými cenami seděly naší představě. Udělali jsme první objednávku, abychom zjistili, o jakou kvalitu jde, vyzkoušeli a případně nabídli na našem e-shopu.

Bylo těžké přesvědčit firmy, aby s vámi obchodovaly?

Lukáš: Ze začátku se s námi prakticky nikdo nechtěl bavit. Byli jsme začínající e-shop s adresou někde na Praze 10. Neměli jsme žádnou historii a pro Anglii jsme stále ti z východní Evropy. Měli jsme zcela nulovou kredibilitu. Přesto nám někteří dali nakonec šanci i přes nulový objem a reputaci. Máme je pořád v portfoliu, vyrostli jsme na nich.

František: Podmínky dodavatelů jsou na začátku opravdu dost tvrdé. Vše se platí předem, optimálně ještě než se začne vyrábět. Po čase se ale ty vztahy mění, krůček po krůčku. Pak už vám třeba sami od sebe prodlouží splatnost faktur. A zcela jinak se k vám chovají, když máte kamennou prodejnu na dobré adrese. To se pak vyjednává výrazně snadněji.

Řešili jste objednávky osobně nebo přes e-mail?

Lukáš: Ze začátku přes internet a po telefonu. Dnes už s některými dodavateli jednáme osobně. Před pár dny jsem se zrovna vrátil z Londýna, kde jsem domlouval další obchod.

E-shop jste otevřeli před rokem.

Lukáš: První objednávky byly v desítkách kusů za zhruba desítky tisíc korun. Vše jsem měl u sebe v obýváku, jak to tak u začínajících e-shopů bývá. Není to příjemné, ale dalo se to. Postupně se sortiment rozšiřoval, kladli jsme větší důraz na to, co se lépe prodávalo.

Hodně jste se posunuli právě s kamennou prodejnou, kterou jste otevřeli v centru Prahy letos v květnu.

Michael: Setkávali jsme se s tím, že lidé chtěli výrobky vidět. Přece jenom se jim tašku za tři čtyři tisíce nechtělo kupovat jen podle obrázku na internetu. A shodou okolností se naskytla možnost mít obchod v Pánské pasáži. Pro nás to mělo vyšší význam, protože když jsme zhruba před dvěma lety vešli do této pasáže, říkali jsme si: „Tady chceme jednou nakupovat.“ Takže jsme vlastně fázi nakupování přeskočili a rovnou jsme si tu otevřeli obchod.

Nájmy v centru města jsou velké, za metr čtvereční se platí kolem tisícovky.

Lukáš: Obchod jsem řešil já, protože moje rodina má ještě jiné podnikatelské projekty. Pokud bychom měli nájemné platit sami, bylo by to moc. Tak jsme dali dohromady tři společnosti, které v obchodě mohou být, a klíčová položka výdajů se příjemně rozdělila.

Jak obchod jde?

František: Za půl roku jsme ztrojnásobili objem sortimentu. Nyní máme stále tašky od britské značky The Leather Satchel, to je taková naše vlajková loď, oblíbená zákazníky napříč generacemi. Zájem je také o tradiční kosmetiku na mokré holení, které je u mužů stále oblíbenější a hřebeny, které se dodávají i na britský dvůr. Nabízíme ještě koženou galanterii, pouzdra, peněženky, motýlky, kapesníčky do klopy.

Kde jste vzali peníze do začátku. Půjčili jste si?

František: Z části jsme použili každý vlastní zdroje a část jsme dali z prodaných IT projektů, kterým jsme se věnovali v minulosti. Vyhýbali jsme se půjčce nebo investorovi. Proto jsme použili takové speciality, jako je například rozdělení nájmů.

Jak spolu vycházíte?

Michael: Skvěle. Je to trochu jako manželství. Dobře jsme se sešli, každý umíme něco jiné, takže se báječně doplňujeme. Nejsme kamarádi od dětství, a tak nás spojuje především podobná vize, podobné myšlení a životní postoje.

V obchodě se střídáte?

Lukáš: Kdo má čas, tak tu je. Děláme si rozvrhy, které se snažíme nějak dodržovat.

Jak o sobě dáváte vědět zákazníkům?

Lukáš: Jeden marketingový kanál je klasický internet - využíváme Facebook, Google adWords, PPC, Sklik... Využíváme co nejvíce možností zadarmo. Rádi spolupracujeme také s blogery nebo fotografy, kterým půjčujeme k focení naše výrobky. Je to ohromná reklama a zadarmo.

Sami jsme hodně aktivní, oslovujeme různé návrháře, a buď to vyjde, nebo ne. Zúčastnili jsme se také akce Movember v Brně, kdy holiči v Local baber shop holili zájemce našimi přípravky.

Podnikání využíváte i při studiu na Vysoké škole ekonomické.

František: Když děláme ve škole nějaký projekt, tak se snažíme vycházet z naší praxe. Měl jsem například už dvakrát exhibici ve škole, holil jsem spolužáka a měl jsem tam vše z našeho portfolia na holení. Během toho Michael přednášel o marketingu naší společnosti. V tu chvíli to vidělo sto, sto dvacet lidí, a ty to zase pošlou dál.

Stíháte se učit?

Lukáš: Jsme všichni ve druhém ročníku magisterského studia, a ačkoliv bychom měli končit, nekončíme. To mluví za vše. Pro mě je lepší škola tady, učit se za pochodu, z praxe, než si číst knihy. Ale samozřejmě bych školu také rád dodělal.

František: Neodsuzuji vysokou školu jako takovou, i když jsem hodně skeptický k množství znalostí, které tam poskytují. Jestli jsme v byznysu využili 10 procent z toho, co jsme se učili, tak je to hodně. Hlavní přidanou hodnotu studia vidím v kontaktech, které ve škole získáte.

Vyděláváte?

František: Vyděláváme tak, abychom mohli reinvestovat. Rozšiřování portfolia je rozhodně zajímavější, než si vyplácet mzdu. Abych neumřel hlady, máme každý ještě nějaké bokovky.

Jaké máte plány do budoucna?

Specializujeme se na muže. Mírně rozšířit nabídku zboží a nabízet ho ještě lépe, než ho nabízíme nyní, a na hezčím webu. Pilujeme takové procesy, jako je vyřizování objednávek, obsluha a komunikace v obchodě. Učíme se za pochodu, budovali jsme to od nuly, o maloobchodu jsme nevěděli nic.