Den D s investorkou Margaretou Křížovou: Vše bylo tak trochu jinak

Margareta Křížová (1965) Je partnerkou advokátní kanceláře a společnosti Ceag.

Spolupracuje se strategickými investory a vlastníky společností, je specialistka na fúze a akvizice.

Byla investorkou ve čtvrté řadě pořadu Den D, který vysílala Česká televize v roce 2012.

Je vdaná, má syna a dceru.

Řada lidí vás poznala jako investorku z televizního pořadu Den D. Co vám tato zkušenost dala?

Bylo to pro mě něco zcela nového, bylo to zábavné, ale náročné. Naučilo mě to rychle reagovat, protože se musíte umět správně zeptat, pokud nechcete lidem ublížit. Ale na druhou stranu bylo třeba se občas zeptat i ostřeji, protože se někteří divili, jak to, že nechápeme jejich úžasný nápad. Když to shrnu, byla to výborná zkušenost, která mi pomohla se zviditelnit. Nebudu předstírat, že ne.

Stává se vám třeba na ulici, že vás někdo osloví: "Já mám také dobrý nápad, potřeboval bych investora."

Stávalo se mi to hlavně v době, kdy se pořad vysílal, pak už méně. Šla jsem třeba na nákup a za mnou se ozvalo: "Mohl bych vám říct svůj nápad?" A já přitom lovila zmrzlý hrášek z mrazáku. Trošku mě to zaskočilo, nebyla jsem na to připravená, ale mám ráda, když mají lidé nápady a nestydí se přijít a oslovit.

A stalo se vám, že si někdo řekl přímo o peníze?

Ne to, ne. Jednou mi ale přišel e-mail, ve kterém stálo: "Dobrý den, mohla byste mi poslat 20 tisíc korun?" Já mu napsala: "Dobrý den, nemohla."

Do kolik projektů jste v pořadu Den D investovala a jakou částku?

Šla jsem do šesti projektů a celkově jsem byla připravená investovat okolo půl milionu korun.

Vyšel některý z nich a přináší už zisk?

Budu zcela otevřená. Nakonec z těch investic nebylo nic. Ten pořad funguje tak, že se v něm investor v krátkém časovém úseku zeptá, co je to za nápad, kolik uchazeč potřebuje peněz, jak plánuje projekt rozvíjet. Pokud uchazeč říká pravdu a je ochoten splnit určité podmínky, může investici získat. Se všemi lidmi, kterým jsem investici nabídla, jsem se sešla. Ale bylo smutné, že to bylo tak trochu jinak. Řada lidí si přišla pro reklamu, nebo to chtěli prostě jen zkusit. Tvrdili například, že šlo o jejich nápad, ale ve skutečnosti nebyl. Říkali, že již mají zákazníky, ale nebyla to pravda. Chci být optimista, nechci v tom hledat špatný úmysl. Spíš si myslím, že si říkali: "Půjdu to zkusit, co kdyby to náhodou vyšlo."

V jednom případě byla podnikatelka přece jen dál, nakonec se dohodla na investici s rodinou, protože nechtěli, aby se o jejich nápad dělil někdo zvenčí, což respektuji. Nejsem si jistá, jak tomu bylo u kolegů, ale myslím, že podobnou zkušenost, že vše bylo tak trochu jinak, rovněž zaznamenali. Na druhou stranu je dobré, že národ viděl, jak se prezentuje byznys a na co se bude investor ptát.

Jeden z nápadů, do kterého jste nešla, se nazýval "Trdlohrátky". Byl to projekt, jak zabavit malé děti, který vymyslela Lenka Cacková na mateřské dovolené. I když jste tehdy neinvestovala, její nápad podporujete. Proč?

Myslím, že investice na začátku podnikání nejsou vůbec o penězích. Jde spíše o podporu, radu, otevření dveří, o kontakty. Paní Cacková je nesmírně sympatická, přišla s velmi praktickým projektem. Má obrovský elán a chuť, nevzdává se, přitom je z malého města, kde podnikání není tak jednoduché. Občas jí proto pomáháme, teď například potřebovala poradit se smlouvu, tak jsme poradili. Myslím, že si to zaslouží, pracuje 15 hodin denně.

Nápad paní Cackové prodávat franšízy, jak zabavit malé děti a přivydělat si na mateřské, se tedy chytil?

Přesně tak. Je to skvělý nápad i pro rodiče, jak mohou se svým dítětem trávit volný čas. Já mám děti již velké, ale pamatuji si, že to nebylo snadné. Buď je člověk s dítětem doma sám, nebo může jít mezi partu lidí, kteří mají stejně staré děti, a baví to vás i je.

Jak velké máte děti a jak to u vás doma funguje, pokud jde o peníze?

Dcera má 25 a syn 19 let, jsou to bezva parťáci. Velmi často spolu probíráme byznys. Jsem taková, že je tak trochu popostrkávám a oni se tak trochu vzpouzejí. Doma razíme heslo: "Nic není zadarmo. Když chceš peníze, vymysli si, jak si je můžeš vydělat." Peníze zkrátka nerostou na stromě.

Když se ohlédnete za zkušeností ze Dne D, na čem ztroskotávají začínající projekty?

Tak trochu na naivitě. Pak bych řekla, že se zde rozmohlo: "Já si to zkusím za vaše peníze, pane investore." Myslím, že když má někdo nápad, měl by si zkusit nejprve za vlastní peníze, zda je to průchozí, zda o něj bude zájem, zda bude fungovat. Když získám základní představu, že by si nápad mohl najít zákazníky, teprve pak je dobré jít za někým a zkusit ho oslovit: "Mluvil jsem s několika lidmi, možnými zákazníky, získal jsem dobré reakce, takto to budu vyrábět, takto propagovat, půjdete do toho se mnou?" A ne přijít a říci: "Já jsem na něco přišel, pojďte to vymyslet se mnou a ještě do toho vložte peníze." Řada lidí má také představu, že vymyslí něco, prodá to za miliardu a už nebude pracovat.

Teď jste rozjela velmi dobrý nápad, pomáháte začínajícím podnikatelům, aby o sobě dali vědět, získali kontakty i chuť udržet se v podnikání na vlastních nohou. Řada lidí zkusí podnikat jen proto, že novou práci nesežene. Jak se na to díváte?

Já před nimi smekám. Obdivuji každého, kdo zkusí vymyslet, jak se uživit sám, kdo je ochoten jít s kůží na trh a rozjet to. Vím, že to není jednoduché, máte strach, zda to vyjde, co tomu řeknou lidi, zvlášť v malých městech. Myslím, že stojí za to mluvit mnohem více o lidech, kteří začali podnikat proto, že se dostali do nějaké složité životní situace.

Jednou z nich je například paní Kristina Kamenická, která v padesáti přišla o práci ve státních službách, a protože novou nesehnala, založila si minifarmu Kristiánek a chová králíky. Jak ale přijít na to, v čem začít podnikat?

Každý nemusí sázet na nové technologie a internetové projekty. Myslím, že je dobré vycházet z praktičnosti. Paní Kamenická neumí programovat, zkusila vymyslet to, co lidé potřebují. Zdravá výživa a trend žít zdravě ji navedly na to, že je nedostatek králičího masa. Šla se podívat na farmářské trhy a nápad byl na světě. Myslím, že je strašně důležité sledovat, co se děje kolem a sbírat informace. V uzrávání nápadů je potřeba informace propojit – to jsem slyšela, to je dobrý nápad, to mi někdo říkal. Když budete sledovat život a lidi kolem sebe, na nápad většinou přijdete.

Začínající podnikatelé často říkají, že si neumí nastavit správnou cenu, že se neumí prodat. Je to pro české drobné podnikatele typické?

Je to typické. Vezměte si Američany – ti přijdou a řeknou: "Tady jsem! Jsem nejlepší!" Jejich kultura je tak nastavená, i když si někdy říkám, že méně je lépe. U Čechů je to jinak. Vezměte si, kolik lidí řekne: "Neumím anglicky." A pak vybalí plynnou angličtinu. Myslím, že pokud člověk není exhibicionista, má ten problém každý. Samozřejmě je jiné, když jdete na první schůzku, nebo máte dvacetiletou zkušenost, a máte zákazníkovi říci: "Rád bych, abyste mi zaplatil X korun." Ale jinak to nejde, musíte věřit, že děláte dobrou práci, že máte dobrý produkt. I já se to učím. Jsou schůzky, které zvládám s přehledem a jsou i takové, ze kterých se plížím a říkám si: "Křížová, nic moc!"

Živíte se poradenstvím, spolupracujete se strategickými investory a vlastníky společností, jste specialista na fúze a investice do firem. Co je pro tento byznys klíčové?

Je to o lidech. Buď narazíte na lidi, kteří jsou stejné krevní skupiny, a když ne, nemůžete spolu dělat byznys. Prodej firem je do určité míry srdeční záležitost. Když někdo vybudoval firmu od začátku poctivě a dospěje do momentu, kdy si říká: "Co dál? Mám určitý věk, jsem unavený, děti studují, jsou ve světě..." To není jednoduché rozhodnutí. Jsou poradci, kteří pragmaticky řeknou: "Prodejte to, nebudeme se o tom dohadovat." Já jsem poradce, který si s podnikatelem povídá, řekne, jaké jsou možnosti, úskalí, co může přijít špatného. Buď získáte důvěru člověka a pak je schopen do byznysu s vámi jít. Nebo ji nezískáte a nemůžete do toho jít. To funguje i z mé strany. Jsou klienti, se kterými nepracuji.

Naznačte, jak to funguje, abyste propojili zajímavý projekt se zajímavým investorem.

Poradce musí být připravený vložit do toho časovou investici, bez toho to nejde. Nejde říci: "Začneme prodávat, připravte si všechny dokumenty, jdeme na to." Někdy jsou to dva tři měsíce povídání. Nejprve se s majitelem firmy začneme bavit, jaké jsou jeho cenové představy, zda chce ve firmě ještě dál pracovat, zda je v jeho oboru trh v takové kondici, aby se firma mohla prodat. Potřebujeme vědět, jak je firma velká z pohledu globálního, protože česká firma s obratem například 400 milionů je na českém trhu velká, z pohledu globálního malá. Pak připravíme celkovou informaci o firmě, s tou jdeme do světa, oslovujeme naše kontakty a doufáme, že se zájemce ozve a řekne: "To je zajímavá investiční příležitost, pojďme se potkat a pobavit se o tom dál."

Je k tomu potřeba i tak trochu intuice, štěstí, náhoda…?

Je za tím především tvrdá mravenčí práce a spousta času. Samozřejmě musíte mít i trošku štěstí, mít to dobře připravené. Když konečně dojde na vyjednávání, kdy si obě strany sednou ke stolu, je to opět o lidech. Někdy jsou vyjednávání tvrdá, ale korektní. Tento byznys je do určité míry i divadlo a zábava. A je o lidech.

Řídíte se krédem: "Každý velký byznys byl jednou malý." Jak jste začínala?

S americkou kolegyní jsme přišly v roce 1993 do pronajatých prostor. Měly jsme dvě tužky, dva bloky, jednu pevnou linku, což byl tenkrát obrovský luxus, a řekly si: "Teď budeme dělat byznys." Tehdy jsme byly mladší, byla jiná doba, měly jsme chuť jít do toho, pracovaly jsme nesmírně tvrdě a přitom nás to bavilo. Musím říci, že jsem měla obrovské štěstí, má kolegyně byla a je nesmírně chytrý a inteligentní člověk. Za pár měsíců k nám přibyla třetí partnerka, také Češka. Takže jsme tři ženské.

Jste dnes bohaté ženy?

Jsme bohaté zkušenostmi (smích). Víte, já to nepočítám na miliony. Mám radost, že firma běží, že se jí daří, že je tam příjemná atmosféra. Když si vezmete, že ve firmě trávíte v podstatě víc času než doma, to bohatství počítám tak trochu jinak. Ale samozřejmě, daří se nám dobře a jsem za to vděčná. Ale je to o tvrdé práci.