Nechodíme do zaměstnání, chodíme se bavit, říká šéf Harley-Davidson

V České republice se první slavné americké motorky objevily v roce 1924. Tehdy je v Praze a v Hradci Králové začal prodávat obchodník Rudolf Tesárek. Patřil mezi první v Evropě. Navíc u nás působí vůbec nejstarší klub Harley-Davidson na světě. Jeho fungování nepřerušila ani válka ani komunismus. Letos oslaví už 88 let.

Zastoupení firmy je ale mladé. Vzniklo v Praze v roce 2009 a od začátku ho vede Martin Heřmanský. Na starosti má směřování a rozvoj značky i marketingové strategie. A to nejenom u nás, ale ještě v dalších sedmi zemích. A stará se také to, aby se jeho kolegům v práci líbilo.

Jak jste takovou atraktivní práci získal?

Působil jsem v automobilovém průmyslu od roku 1992. Začínal jsem jako prodejce vozů Mitsubishi, pak jsem odešel k Fiatu, o pár let později k Fordu. Na sedm dalších let jsem si dal od oboru pauzu, dělal jsem jednatele firmy, která zastupuje světové dodavatele v oblasti obranných komunikačních technologií pro státní správu. A zrovna v době, kdy jsem uvažoval, že se vrátím k autům, mě kontaktoval headhunter, že jedna nejmenovaná americká firma hledá zástupce a zda bych se nechtěl zúčastnit konkurzu.

Jak náročné bylo výběrové řízení?

Když jsem zjistil, že jde o Harley-Davidson, neváhal jsem do toho jít naplno. Je to jedna z nejvíc sexy značek na světě, snad každý kluk jí má v sobě zakódovanou. Čekal mě třístupňový konkurz, který obsahoval vypracování případových studií. Už na to první setkání se zástupcem firmy jsem vypracoval analýzu o možných marketingových aktivitách, včetně přehledu sítě, podílu na trhu. Chtěl jsem ukázal, že vím, o čem mluvím.

Na základě toho jsem se dostal dál. Tam mi dali konkrétní zadání, to jsem vypracoval a nakonec jsem odletěl do Oxfordu, kde jsem před skupinou asi deseti lidí ze všech možných oddělení firmy svou práci obhajoval. Pak mě posadili do letadla a za dva dny mi volali, že mě vzali. Měl jsem velkou radost.

Harley-Davidson Společnost založili v roce 1903 William S. Harley a Artur Davidson ve městě Milwaukee ve státě Wisconsin.

Mimo Spojené státy se začaly motorky prodávat v roce 1912, v Československu byly k dostání od roku 1924.

Dnes prodává firma zhruba 300 tisíc motorek ročně, má několik tisíc zaměstnanců po celém světě a patří mezi TOP 80 nejvýznamnějších značek světa.

Co bylo pak?

Nastoupil jsem sám do nové kanceláře. A postupně, jak začaly chodit fondy na rozšiřování týmu, jsem vybíral své kolegy. Většinou jsem oslovil lidi, které jsem znal už z minulosti. Vedení mi schválilo naštěstí každého, koho jsem navrhl. Čas od času se nám hlásí zájemci o práci, ale v okamžiku, kdy začneme oficiálně někoho hledat, nejdeme otevřeně přes inzeráty, ale přes headhuntery.

Jaký kandidát vás zaujme?

Nezajímají mě pouze znalosti a zkušenosti kandidáta a jeho vztah k práci, ale velmi rád pracuji s lidmi, kteří jsou sportovci. Ti vědí, že nic není zadarmo, že aby měli výsledek, tak pro to musí něco udělat. Osvědčilo se mi to. Náš tým je hodnocený jako jeden z nejlepších v Evropě z hlediska pracovního nasazení, schopností, ale i vztahů. Máme mezi s sebou speciální chemii a dovolím si tvrdit, že všichni chodíme do práce rádi.

V počtu osmi lidí se od začátku staráte o rozvoj dealerské sítě po zemích visegrádské čtyřky, dále na Ukrajině a v Baltských zemí.

Začali jsme, a děláme to dodnes, hledat regiony, ve kterých budou mít nová dealerství šanci. V roce 2009 byla ještě znát ekonomická krize, lidé nechtěli moc investovat, ale od následujícího roku se to začalo zlepšovat. Dostávali jsme jednu dvě žádosti týdně. Tedy kromě Maďarska, to je jediný trh, kde musíme aktivně hledat sami. Mají tam 27 procent DPH a podmínky k podnikání nejsou nejlepší.

Podle čeho dealery vybíráte?

Každý měsíc detailně analyzujeme situaci na trhu v jednotlivých zemích regionu. Nechceme dopadnou jako automobilové značky, které mají dealerství skoro v každém městě, a pak to končí tak, že všichni prodávají za nákup a vydělávají pouze na servisu, případně půlku svých prodejů rovnou vyexportují do Německa. Snažíme se chránit investice našich dealerů v nejvyšší možné míře. Jejich region působnosti by měl mít dostatečný potenciál pro rozumnou návratnost investice, ale zároveň by ho měli být schopni co nejlépe vytěžit. Pokud potenciál časem výrazně vzroste, zvažujeme otevření dalšího dealerství.

A jak vás zájemce přesvědčí, že jen ten pravý prodejce?

Zájemce musí být tam, kde potřebujeme, musí mít odpovídající finanční zázemí a vztah ke značce. Bez toho to nejde. Harley je tak specifická značka, že to nemůže dělat jen člověk pro byznys, lidé za ním nepůjdou. A musí nám sedět lidsky.

Jaké musí být to finanční zázemí?

Jde o prémiovou značku, takže nároky na standardy jsou vysoké. U nás má dealer například přesně dané podmínky, jak velké má mít prostory, jaké vybavení potřebuje, vzhled navrhne jeden z našich pěti firemních designérů. Prvotní náklady, které se pohybují v řádech statisíců korun, jdou výhradně za tím kandidátem. Navíc si platí různá školení v našem školícím středisku v Nizozemí.

Kolik v současnosti u nás funguje prodejen?

V regionu, o který se staráme, je v současnosti 22 dealerství, v Čechách je jich pět. Ročně prodáme zhruba 1 600 motorek, u nás je to asi 450 kusů ročně. Je to sice slušné číslo, ale lhal bych, kdybych řekl, že jsem spokojený. Nemůžu být nikdy spokojený.

A co děláte proto, abyste přilákali více zákazníků? Jaká je vaše marketingová strategie?

Globálně o značce panuje řada mýtů, které na někoho působí jako bariéra, pro jiného je to motivátor. Snažíme se tyto mýty, jako je cena nebo to, že jde o těžké motorky a že si je kupují jen lidé starší a potetovaní, neustále vyvracet. Používáme všechny možné marketingové kanály. Hlavním cílem je, aby to pro každého, kdo se se značkou setká, byl zážitek. Hodně fungují eventy, vlastní nebo ty, na kterých nějak participujeme s jinými firmami. Každoročně do regionů přivážíme také takzvaný Demo truck plný nejnovějších modelů, který každý týden zastaví na vybraném místě a lidé si tam mohou motorky bezplatně vyzkoušet, prohlédnout a celkově se značkou lépe seznámit.

Jste pro svou práci nadšený. Proč?

Je vzrušující podílet se na chodu takové společnosti. Obdivuji vášeň pro tuto značku. Mají ji jak zákazníci, tak zaměstnanci. A to celé z nás dělá jednu velkou rodinu. Ta značka spojuje. Nedávno jsem šel na večeři někde v zahraničí, měl jsem bundu od Harleye a pán, co seděl na baru, měl zase tričko. A přišel za mnou a jen tak jsme si začali o Harleyi povídat. Stírá rozdíly mezi lidmi, neřeší sociální status, to je úžasné.

A jaké je to být zaměstnanec?

Vyhovuje mi, že máme horizontální hierarchii ve firmě, nemáme tedy nad sebou šéfy, a ti další šéfy. Mohu vzít kdykoliv telefon a zavolat nejvyššímu řediteli, aniž by to mému přímému nadřízenému vadilo. Říkám, že lidé chodí do zaměstnání, my chodíme pracovat a zároveň se bavit. Jinak je to firma jako každá jiná, která je kótovaná na burze, má akcionáře, těm se musí zodpovídat, splnit jejich očekávání.

Co benefity, jaké vám nabízí?

Máme sice některé benefity, které jsou v Česku běžné, jako třeba stravenky, dovolená navíc, ale benefitem zároveň je, že tohle fakt vůbec neřešíme. Takže i kdybychom těch pár stravenek nebo dny navíc, které si stejně nestihneme vybrat, neměli, na našem nadšení pracovat pro tuto firmu by to nic nezměnilo.

A finanční zvýhodnění na produkty máte? Všichni na motorkách jezdíte.

Finanční zvýhodnění na koupi Harleye nemáme. Vedení nám řekne, že nás tak dobře platí, že si ho máme koupit sami.